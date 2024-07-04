Аршавин о слезах Роналду: «Для меня он выглядит как девочка. Он плачет не потому, что плачет, а потому, что его снимут на камеру и об этом будут говорить»

Теги Андрей Аршавин Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин считает, что плачущий Криштиану Роналду «выглядел как девочка».

В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить. 

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. У меня такое мнение.

Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», – сказал бывший футболист сборной России. 

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159 комментариев
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Слушайте, хейтеры. Роналду не пьет, не курит, с женщинами не спит, друзей не имеет, вечные диеты, ещё и живёт в пустыне. Дайте мужику поплакать, как ему ещё развлекаться
+283
-37
+246
Расплакался Роналду вполне искренне - игры на публику не было. Это была типичная истерика нарциссического ребенка.
+143
-15
+128
люблю Роналду как футболиста, экстраординарный игрок, но его нытьё задолбало. капитан не плачет из-за незабитого пенальти, это он должен утешать команду, а не команда его

и вообще при всех своих футбольных скилах, но кэп из Рона никакой, настоящий вожак капитанскую повязку на пол не бросает
+125
-18
+107
Ответ Marcus-light
Слушайте, хейтеры. Роналду не пьет, не курит, с женщинами не спит, друзей не имеет, вечные диеты, ещё и живёт в пустыне. Дайте мужику поплакать, как ему ещё развлекаться
под это описание еще и Дуров подходит ) сидят вдвоем с голым торсом в пустыне и телепатически наслаждаются
+66
-3
+63
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
+80
-35
+45
Ответ zer
люблю Роналду как футболиста, экстраординарный игрок, но его нытьё задолбало. капитан не плачет из-за незабитого пенальти, это он должен утешать команду, а не команда его и вообще при всех своих футбольных скилах, но кэп из Рона никакой, настоящий вожак капитанскую повязку на пол не бросает
Всегда считал что такие игроки как Роналду и Мбаппе это высококлассные исполнители, а на роль капитана по духу нужны совсем другие футболисты.
+32
-1
+31
Ответ Kokozhir Shatok
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
И в чем он был не прав?
+39
-10
+29
Ответ Kokozhir Shatok
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
Ну с ожиданиями важен контекст, что до него в отеле докопаться решил какой-то чинуша, не так чтоб он всю страну послал в прямом эфире
+30
-3
+27
Ответ Олег Петровв
КриРо живет чистыми футбольными эмоциями. Конечно, тем, кто еще в тридцатник променял это на загулы по кабакам, этого не понять.
И?Что это меняет для Аршавина?Или он не может так считать?
+43
-17
+26
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Лучший футболист мира играет за Аргентину
+32
-12
+20
КриРо живет чистыми футбольными эмоциями. Конечно, тем, кто еще в тридцатник променял это на загулы по кабакам, этого не понять.
+74
-55
+19
все фанатики рональду в душе девчёнки 😭😂🤣
+50
-31
+19
Ответ Marcus-light
Слушайте, хейтеры. Роналду не пьет, не курит, с женщинами не спит, друзей не имеет, вечные диеты, ещё и живёт в пустыне. Дайте мужику поплакать, как ему ещё развлекаться
Классическая ветка с фанами Рона -- заминусовали лучший комменатрий)
+31
-14
+17
Шаве-то вообще всю карьеру было положить с приборчиком, лучше там в ночном клубе лондонском порамсить, например, или с каким-то депутаном в лобби закуситься. Всё потому что Шава мужик, ему всё буквой Ю и точно знает, что искренняя эмоция есть только одна — радость от развода.
+27
-11
+16
Роналдо все равно окажется в психушке, жаль его, уважаю его заслуги в футболе, до безумия влюблен в себя, для таких одна дорога.
+15
-4
+11
Ответ Kokozhir Shatok
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
Это лучше чем плакать и истерить, как маленькая девочка
+34
-24
+10
Ответ Константин 24
У тебя есть образование психолога?
Да, он прочитал все книги Лабковского
+10
0
+10
Не зря у Роналду кличка плакса с самого детства. Если что-то идет не так, как он мечтает - сразу в слезы. Это классика
+13
-3
+10
Ответ Олег Петровв
КриРо живет чистыми футбольными эмоциями. Конечно, тем, кто еще в тридцатник променял это на загулы по кабакам, этого не понять.
Так пишешь, как будто Аршавин 15 лет в проф. футболе не провел. Он все эти эмоции знает, и я с ним согласен, что нытье это совсем как у девочки. Как будто он в финале решающий пенальти не забил.
+14
-4
+10
Ответ Artur Pokachevski
Да, да мужчины не плачут.. А потом задаются вопросом откуда столько в стране инфарктов и инсультов.
Одно дело пустить скупые мужские слезы и другое дело устроить истерику. Истерики вызывают скачки давления и здоровья не добавляют.
+12
-3
+9
Роналду глобально, конечно, великий футболист, но это не отменяет того, что он нытик и истеричка. Многие отмечают, что он стал больше играть на команду. Возможно, так и есть, но сильно ли ослабеет Португалия, если из ее состава убрать почти сороколетнего Роналду? Думаю, наоборот, станет только сильнее. Я не понимаю, почему он каждый раз берет на себя все стандарты, когда есть другие исполнители. И, как правильно заметили в комментариях выше, капитаном должен быть вожак, который ведёт за собой команду, а не рыдающая истеричка, которую нужно всей командой утешать.
+10
-2
+8
В тот момент не только рональду плакал, но и роналдуфилы плакали.😂🤣😂🤣😂🤣
+18
-11
+7
Андрей Сергеевич, ты прав
+9
-3
+6
Базированный аршавин. Такие люди как майкл джордан и тим данкан были бы в шоке увидев подобное
+10
-4
+6
Да, да мужчины не плачут.. А потом задаются вопросом откуда столько в стране инфарктов и инсультов.
+25
-19
+6
Ответ Kokozhir Shatok
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
Не "всех послал", а конкретно докопавшегося до него быдлодепутата. Так и надо.
+7
-2
+5
Ответ Kokozhir Shatok
То ли дело Чипсоед: ни после Марибора, ни после Евро-12 не плакал и не извинялся, просто всех послал и сказал, что "это ваши проблемы." Вот как надо
Так этот чипсоед всю правду сказал..Твои ожидания - это твои проблемы)Никто тебе ничего не должен.Разве не так?
+6
-1
+5
Ответ Din Rizaev
В тот момент не только рональду плакал, но и роналдуфилы плакали.😂🤣😂🤣😂🤣
Ладно бы сами тихонько рыдали...так еще и весь спортс заливали)
+12
-7
+5
Ну все правильно.

Во-первых, далеко не первый и не второй раз

Во-вторых, прямо во время игры

В-третьих, кто не хочет чтобы видели - футболку натянут на лицо, а Криштианка и слезки давит, и физиономию состроит, и встанет, и покрутится туда-сюда чтобы все камеры сняли...
+6
-1
+5
при всем том, что я не люблю роналду, не могу не заметить, что аршавину просто не понять ту степень одержимости, которая есть у португальца и которая довела его до исторического уровня величия. аршавин играл на чиле, типа азара, и без особой печали завязал с футболом. это просто люди из разных миров, они не должны оценивать друг друга.
+7
-3
+4
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