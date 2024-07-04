Аршавин о слезах Роналду: «Для меня он выглядит как девочка. Он плачет не потому, что плачет, а потому, что его снимут на камеру и об этом будут говорить»
Андрей Аршавин считает, что плачущий Криштиану Роналду «выглядел как девочка».
В экстра-таймах матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти – удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. У меня такое мнение.
Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», – сказал бывший футболист сборной России.
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и вообще при всех своих футбольных скилах, но кэп из Рона никакой, настоящий вожак капитанскую повязку на пол не бросает
Во-первых, далеко не первый и не второй раз
Во-вторых, прямо во время игры
В-третьих, кто не хочет чтобы видели - футболку натянут на лицо, а Криштианка и слезки давит, и физиономию состроит, и встанет, и покрутится туда-сюда чтобы все камеры сняли...