«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)

«Локомотив» готов продать восемь игроков зимой.

«Локомотив» выставил на трансфер сразу 8 игроков.

По данным телеграм-канала «Мутко против», железнодорожники планируют продать Марка Мампасси, Ивана Кузьмичева и Владислава Сарвели.

Также на трансфер выставили нескольких футболистов, которые ранее играли за дзержинский «Арсенал»: Вадима Арутюняна, Арсения Агеева, Александра Французова, Кирилла Волкова и Михаила Щетинина.

Отмечается, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа и недавно игрок вернулся в московскую команду. Однако теперь его, вероятно, планируют снова продать.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
