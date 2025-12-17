«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)

«Локомотив» готов продать восемь игроков зимой.

«Локомотив» выставил на трансфер сразу 8 игроков.

По данным телеграм-канала «Мутко против», железнодорожники планируют продать Марка Мампасси , Ивана Кузьмичева и Владислава Сарвели .

Также на трансфер выставили нескольких футболистов, которые ранее играли за дзержинский «Арсенал »: Вадима Арутюняна, Арсения Агеева , Александра Французова, Кирилла Волкова и Михаила Щетинина.

Отмечается, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа и недавно игрок вернулся в московскую команду. Однако теперь его, вероятно, планируют снова продать.