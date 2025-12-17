«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
«Локомотив» готов продать восемь игроков зимой.
«Локомотив» выставил на трансфер сразу 8 игроков.
По данным телеграм-канала «Мутко против», железнодорожники планируют продать Марка Мампасси, Ивана Кузьмичева и Владислава Сарвели.
Также на трансфер выставили нескольких футболистов, которые ранее играли за дзержинский «Арсенал»: Вадима Арутюняна, Арсения Агеева, Александра Французова, Кирилла Волкова и Михаила Щетинина.
Отмечается, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа и недавно игрок вернулся в московскую команду. Однако теперь его, вероятно, планируют снова продать.
Что делать с Хаби Алонсо?38675 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости