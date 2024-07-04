Александр Никитин назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края

Александр Никитин стал новым заместителем министра спорта РФ.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Никитина Александра Александровича статс-секретарем – заместителем министра спорта Российской Федерации», – говорится в документе.

Никитин ранее работал с нынешним министром спорта Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае и был его заместителем.

Ранее заместителем министра спорта России был назначен Мгер Гандилян, который также был вице‑губернатором Хабаровского края.