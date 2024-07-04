Александр Никитин назначен заместителем министра спорта РФ. Ранее он был вице‑губернатором Хабаровского края

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Александр Никитин Легкая атлетика

Александр Никитин стал новым заместителем министра спорта РФ.

Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Никитина Александра Александровича статс-секретарем – заместителем министра спорта Российской Федерации», – говорится в документе.

Никитин ранее работал с нынешним министром спорта Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае и был его заместителем.

Ранее заместителем министра спорта России был назначен Мгер Гандилян, который также был вице‑губернатором Хабаровского края.

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26 комментариев
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Кумовство в чистом виде! Вся вертикаль власти прогнившая и коррумпированная насквозь!
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+37
Кумовство процветает. И бывшим спортсменом не нужно быть. Какое он к спорту имеет отношение?
+24
0
+24
Ответ Алексей Фирстов
Кумовство процветает. И бывшим спортсменом не нужно быть. Какое он к спорту имеет отношение?
Бывшие спортсмены у нас ни капли не лучше, так что не важно, кто сидит на должности, будут только вредители, вне зависимости от предыдущей карьеры.
+16
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+16
Он мастер спорта по Бане или только разрядник?
Экзамен на дан Жириновскому сдавал? Хорош ли в партере, как быстро отдаст спину?
+9
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+9
Ответ RusVector
Кумовство в чистом виде! Вся вертикаль власти прогнившая и коррумпированная насквозь!
Коллегии Минспорта теперь будут проходить в Сандунах!👍
+7
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+7
Дегтярев в свое время выручил и помог успокоить протестующих несогласных с арестом Фургала и теперь пошел на повышение потянув за собой дружков. Это наша Раша.
+7
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Он мастер спорта по Бане или только разрядник? Экзамен на дан Жириновскому сдавал? Хорош ли в партере, как быстро отдаст спину?
С чёрного хода запускает однозначно.
+5
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+5
Через пару лет большим театром руководить можно поставить. И еще через пару лет Автовазом
+5
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Скучно Мишане было без друганов в Сандунах.Теперь как поддадут парку в бане и сразу все в спорте наладится.
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Вся банная братва в сборе
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Прилип как банный лист
+4
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Мишаня и его команда, в Хабаровском крае пошумели,, теперь будут Мин.Спорта деребанить.
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Ответ Heretic199
Через пару лет большим театром руководить можно поставить. И еще через пару лет Автовазом
В Новосибирске продавец бананов уже руководил оперным театром)))
+2
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Ответ Андоррский почтальон
Дегтярев соратников пристраивает.
Содырников
+2
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+2
Чо как, хабаровчане, чем прославился в ваших краях? Или очередной крайне эффективный менеджер?
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Миш, ну как так то, всю банду в министерство пригнал
+2
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+2
Банный спорт будут развивать
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Ответ Алексей Фирстов
Есть разница!
Ну вот сидит который год условный Валуев в думе, и что? Бред несёт по хлеще Дегтярева 🤣
+1
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Ну, всё! Теперь дела в гору пойдут, адназначна!
+1
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+1
Дегтярев соратников пристраивает.
+2
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Ответ Виктор Иванович
Бывшие спортсмены у нас ни капли не лучше, так что не важно, кто сидит на должности, будут только вредители, вне зависимости от предыдущей карьеры.
Есть разница!
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Ответ Алексей Зимин
Ну вот сидит который год условный Валуев в думе, и что? Бред несёт по хлеще Дегтярева 🤣
Гос. Дума - это нижняя палата парламента. А Министерство спорта - это другая структура.
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Ответ Алексей Фирстов
Гос. Дума - это нижняя палата парламента. А Министерство спорта - это другая структура.
Да это понятно, я просто пример привёл, что хороший в прошлом спортсмен, далеко не факт что хороший политик, и тем более министр
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Умиравший спорт, умер окончательно....
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Ответ RusVector
Кумовство в чистом виде! Вся вертикаль власти прогнившая и коррумпированная насквозь!
Не помню какая депутатка сказала, но суть речи была в том. Что с корупцией бороться не надо, это основа российской государственности.😂😂😂
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Статс, это как вторая буква в ныне запрещённом в РФ кстремистком объединении. Поэтому всё понятно.
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