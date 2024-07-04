УЕФА дисквалифицировал Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией (Bild)

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу УЕФА дисквалификации происшествия Евро-2024 Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча .

Об этом сообщает Bild.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Из-за этого жеста УЕФА дисквалифицирует Демирала на два матча.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

Сегодня министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала, сообщают немецкие СМИ. Вчера посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции. 

МИД Турции о праздновании Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»

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155 комментариев
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Ответ Carasa
Как раз к финалу отдохнет
ко второму туру следующего отбора)
+155
-3
+152
Волк сильнее турка но в футбол не играет.
Волк волку турк.
Сколько турка не корми , он все равно волком смотрит.
+137
-4
+133
Правильно. В следующий раз будет думать головой, а не местом, откуда бутсы растут
+135
-14
+121
Ответ donatodonatore
Комментарий удален модератором
Ну по крайней мере последовательно. Даку тоже два матча давали за сходное
+45
-1
+44
Мало этому дикарю
+52
-15
+37
Как раз к финалу отдохнет
+48
-14
+34
Ответ Dexter Morgan
Тем временем жест у паха Беллингема - это норма? Ну передал привет ЛГБТ-сообществу что ли?
Ставить в один ряд непристойный жест и то, что показал Демирал несколько странно.
+37
-4
+33
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Волк сильнее турка но в футбол не играет. Волк волку турк. Сколько турка не корми , он все равно волком смотрит.
Работа не волк - в турка не убежит.
+32
-1
+31
А насколько диквы дали Шакири и Джаке на ЧМ 18 за "орла" в матче с сербами?или это другое?) хотя ни разу не оправдываю Демирала, не от большого ума он это сделал.
+40
-10
+30
Ответ Этот Райола хочет денег
Правильно. В следующий раз будет думать головой, а не местом, откуда бутсы растут
Получается, в финале сыграет.
+35
-8
+27
ахахах пока дурак) подставил команду своей "любовью" к стране у которой инфляция больше сотки
+28
-4
+24
За идиотизм нужно отвечать. А про символы доброты и всеобщей дружбы дома пусть рассказывают.
+19
0
+19
Отлично. Нидерланды ждём в финале 😍
+28
-12
+16
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Да-да, футболист который вышел на поле и показал политический жест вообще не виноват в этом.
+17
-2
+15
Ответ Dexter Morgan
Тем временем жест у паха Беллингема - это норма? Ну передал привет ЛГБТ-сообществу что ли?
Причём тут ЛГБТ-сообщество-то? Что-то логику не улавливаю
+16
-1
+15
Молодцы. Но что то маловато
+16
-4
+12
Ответ donatodonatore
Комментарий удален модератором
Смягчающее обстоятельство - пропагандировал на второй родине
+12
-1
+11
Ответ Доктор Кто
Комментарий скрыт
Футболисты что-ли кричат во время матчей или на камеру?
+10
0
+10
Какой из демираля волк, волки в цирке не выступают в отличие от него
+10
-1
+9
Тем временем жест у паха Беллингема - это норма? Ну передал привет ЛГБТ-сообществу что ли?
+54
-46
+8
Волку заячий билет!
+6
0
+6
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Интересные у вас взгляды, однако.
+6
0
+6
Ответ Zlodimir
Волку заячий билет!
А мне тогда какой ?
+8
-3
+5
Ответ abankern
У меня дочка регулярно показывает этот волчий салют. Только называет его "идёт коза рогатая"
Она в какой сборной играет? 😂
+5
0
+5
ха, вот же он идиот!
+4
0
+4
Ответ donatodonatore
Комментарий удален модератором
нацизм же.
дети со спортса до сих пор не понимают разницу
+4
0
+4
Ответ Иса Умаров
Комментарий скрыт
Шакалы….
+6
-2
+4
Ответ Dexter Morgan
Тем временем жест у паха Беллингема - это норма? Ну передал привет ЛГБТ-сообществу что ли?
Беллингем сразу извинился и сказал, что бы не прав, турок полез дальше в бочку, ещё и политику начал притягивать
+4
0
+4
Прекрасная новость. На будущее, лучше сразу дискву до конца турнира. Хочешь выступить на национальную тему - албанский орел, волчий жест - ехай на....
+6
-2
+4
Правильно
+7
-3
+4
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