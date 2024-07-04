УЕФА дисквалифицировал Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией (Bild)
УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча .
Об этом сообщает Bild.
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
Из-за этого жеста УЕФА дисквалифицирует Демирала на два матча.
УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».
Сегодня министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала, сообщают немецкие СМИ. Вчера посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции.
МИД Турции о праздновании Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»
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Волк волку турк.
Сколько турка не корми , он все равно волком смотрит.
дети со спортса до сих пор не понимают разницу