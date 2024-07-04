«Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду». Плющенко заявил, что готов посоревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей

Плющенко заявил, что готов поучаствовать в соревнованиях за 10 млн рублей.

Ранее Евгений Плющенко называл эту сумму, говоря о возможности своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», где дважды побеждал Алексей Ягудин.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду.

Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала