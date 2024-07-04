«Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду». Плющенко заявил, что готов посоревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание деньги Фигурное катание

Плющенко заявил, что готов поучаствовать в соревнованиях за 10 млн рублей.

Ранее Евгений Плющенко называл эту сумму, говоря о возможности своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», где дважды побеждал Алексей Ягудин.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду.

Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

62 комментария
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девиз Плющенко после связи с Рудковской --- за деньги да
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А найдутся желающие заплатить, чтобы его больше не увидеть на льду?
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Жадный Женька даже спарринг на ринге против жены и сына за деньги устроит.
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Плющ, до чего ты докатился или допрыгался? Позорище!!!!!
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Что за жадное семейство. 🤔
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Женя Чупа-Чупс во всей красе
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Ага, подставляй карман 💰 шире. Кому вы уже интересны?
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А шурупы в позвоночнике? Не?
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Если Плющенко заплатит мне 10 млн - так и быть,соглашусь посмотреть на его катание
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Всякий раз меня не покидает ощущение, что когда-то на сооевнованиях я болела задругого человека. Видимо, Яне, спасибо сказать надо.
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Ответ N-fox
Всякий раз меня не покидает ощущение, что когда-то на сооевнованиях я болела задругого человека. Видимо, Яне, спасибо сказать надо.
Не думаю. Раньше он был спортсменом в эпоху, когда Интернет не был так широко распространен, а сейчас - публичное лицо. Времени и возможностей нести чушь стало гораздо больше, вот и всё
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Соревнуйтесь вы с Ягудиным где- нибудь в другом месте,а РВ оставьте для молодых и амбициозных.Прямо ,как медом намазано на РВ,все пенсионеры за пособием туда регулярно собираются.
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медведь кричит из кустов
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Тебе и так гранты каждый год дают с семью нулями. Не жирно будет.？
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Слишком высоко себя ценишь, товарищ Плющенко. Никто не станет тебе платить такие бабки, за выступление.
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Опоздал, это уже турнир имени ягудина
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Что такое 10 млн. для этой семейки, их чадо Гномыч на русалках больше зарабатывает.
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Ответ Kirill Dmitriev
Не думаю. Раньше он был спортсменом в эпоху, когда Интернет не был так широко распространен, а сейчас - публичное лицо. Времени и возможностей нести чушь стало гораздо больше, вот и всё
Наверное, так. Видели только одну его сторону.
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Ответ fincom-1
Комментарий удален пользователем
за деньги да,за деньги да ))
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Вообще такое стыдно слышать от успешного бизнесмена - олимпийского Чемпиона.
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Ты уже посоревновался на ои в Сочи.
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Дед с батей сцепились по пьяни и испортили всем выходные каждый раз одно и то же
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У меня уже смех сквозь слёзы, мир сходит с ума...
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За 10 лямов Плющенко в чистом поле воробья загонит. 😁😁😁😁
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Любой каприз за ваши деньги, кто бы сомневался в тебе Женя.
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Да губа не дура.Кому нужно ваше соревнование.Лучше на эти деньги пусть вылечат детей.Яна чётко создала программу для Плющенко.
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Шли бы вы оба.
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Кроме денег, коллекционирования авто других интересов нет у Рудковского нет. Пиар на пиаре и пиаром погоняет.
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Ответ Белые Росы
Эти двое регулярно подкалывают друг друга, а народ в комментариях ведется, принимая за чистую монету.
Да, какие подколы? Девиз Поюща- за деньги- да.
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Лучше тогда с Хабибом, на коньках, по правилам бокса
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