«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда

«Милан» почти договорился о трансфере Никласа Фюллькруга.

«Милан » и «Вест Хэм » близки к согласованию трансфера Никласа Фюллькруга .

По информации La Gazeetra dello Sport, переговоры между клубами о переходе нападающего на правах аренды близки к завершению.

Стороны обсуждают включение в сделку пункта о выкупе игрока за 13-15 млн евро. Англичане хотят, чтобы он сразу был обязательным или стал таковым при выполнении определенных условий.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний немец провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .