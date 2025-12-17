«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда
«Милан» почти договорился о трансфере Никласа Фюллькруга.
«Милан» и «Вест Хэм» близки к согласованию трансфера Никласа Фюллькруга.
По информации La Gazeetra dello Sport, переговоры между клубами о переходе нападающего на правах аренды близки к завершению.
Стороны обсуждают включение в сделку пункта о выкупе игрока за 13-15 млн евро. Англичане хотят, чтобы он сразу был обязательным или стал таковым при выполнении определенных условий.
В текущем сезоне АПЛ 32-летний немец провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
