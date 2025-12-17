  • Спортс
  «Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда
«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда

«Милан» почти договорился о трансфере Никласа Фюллькруга.

«Милан» и «Вест Хэм» близки к согласованию трансфера Никласа Фюллькруга.

По информации La Gazeetra dello Sport, переговоры между клубами о переходе нападающего на правах аренды близки к завершению. 

Стороны обсуждают включение в сделку пункта о выкупе игрока за 13-15 млн евро. Англичане хотят, чтобы он сразу был обязательным или стал таковым при выполнении определенных условий. 

В текущем сезоне АПЛ 32-летний немец провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
