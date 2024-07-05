У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки
Лионель Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки.
37-летний капитан сборной Аргентины не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, по пенальти 4:2).
В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.
В трех играх на турнире у Месси нет голов, в его активе одна голевая передача – на Лаутаро Мартинеса в матче со сборной Канады.
Заключительный матч группового этапа против Перу нападающий пропустил из-за травмы.
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Ты три дня поливаешь гавном Криша, и тут вдруг легенда, не надоело переобуваться?)))
Ассисты на этом турнире: Месси 1, Роналду 1
Голы: Месси 0, Роналду 0
Промах с пенальти: Месси 1, Роналду 1
Вратари тащат...
Да нет, за их регрессом тоже смотреть интересно))