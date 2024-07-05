У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Футбол

Лионель Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки.

37-летний капитан сборной Аргентины не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, по пенальти 4:2). 

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

В трех играх на турнире у Месси нет голов, в его активе одна голевая передача – на Лаутаро Мартинеса в матче со сборной Канады.

Заключительный матч группового этапа против Перу нападающий пропустил из-за травмы. 

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94 комментария
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Ответ Сила воли духа
Месси свое дело сделал на чемпионате мира и не только, а что там на евро у Мбаппе Роналду,? все одинаково. Аргентина в полуфинале, ну а др этого будем наслаждаться 1/4 евро, !всем хорошего дня.
Мбаппе своё дело сделал на ЧМ 18, если уж следовать твоей гениальной логике ))
+34
-4
+30
Это без вариантов заявка на ЗМ
+61
-37
+24
Ответ Бутсы Крооса
Ждем комментарий от BBC
Pionel pessi)
+31
-7
+24
Ответ Real_v_dushe
Это без вариантов заявка на ЗМ
Вы после 8 плакали, еще и 9 хотите? Совсем с ума сошли?
+53
-31
+22
Ждем комментарий от BBC
+16
-6
+10
Месси не самый сильный исполнитель пенальти (78% реализация у него), но тут откровенно спижонил. Повезло, что у него на воротах лучший кипер по отраженным пенкам в послематчевых сериях
+11
-2
+9
Очень жаль, но Месси уже не тот. Может быть, после ЧМ закончить было бы идеально, чтобы можно было верить, что он не стареет. Свою пользу Лео, конечно, приносит, но это уже далеко не тот уровень
+12
-4
+8
1 очко-1 ЗМ
+16
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+8
Опять дождь идёт, это слёзы рональдуфил... рональдуфилы прекращайте плакать
+23
-15
+8
Ответ Отец Абду
Месси и Роналду поддерживают друг друга и они на самом деле тайные друзья:) Ассисты на этом турнире: Месси 1, Роналду 1 Голы: Месси 0, Роналду 0 Промах с пенальти: Месси 1, Роналду 1 Вратари тащат...
2х легенд...)))
Ты три дня поливаешь гавном Криша, и тут вдруг легенда, не надоело переобуваться?)))
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+5
Ответ Vinnipukh Vinni
78 - это по карьере. В сборной он почти не ошибается (хотя тоже не без греха, как видим). Ну в финалах с Чили в 2015-2016 годах не везло с вратарём, точнее, монстр серий пенальти был у Чили и тащил свою команду, теперь ситуация повернулась в обратную сторону.
Ну не знаю как там в сборной у него с реализацией, но у меня всегда есть ощущение, что он может смазать, много я видел его промахов, так и в этот раз случилось увы. Но радует, что главные свои пенальти в 22 году он реализовал
+6
-2
+4
Ответ umar0701@icloud.com
У Роналду еще гол есть) имей ввиду
Какой гол, в серии пенальти? Эти голы не считаются, серии пенальти-это отдельный от матча эпизод
+5
-1
+4
Ответ Рашпель793
А Месси в соло что ли зптащил и не было Энцо, Мак Калистера, Альвареса, Де Пауля и собственно Мартинеса в воротах, который из раза в раз затаскивал сборную? Самим то не смешно всю славу Леопольду приписывать?
Когда выигрвает Аргентина - это Месси затащил в одиночку, когда Аргентина проигрывает - проиграла вся команда)
+11
-7
+4
Да какая разница сколько забили легендарные футболисты, главное команды продолжают борьбу за победу в турнирах!!!
+5
-2
+3
Ответ Bazilic
По оценкам лучший игрок сборной, голы придут
Сам не сможет, судья поможет
+3
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+2
А сколько предголевых обводок?
+6
-4
+2
Да это заявка на лучшего игрока турнира !
+8
-6
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Мбаппе своё дело сделал на ЧМ 18 ---------------- Он был лучшим игроком ЧМ в России? Нет, не был, хотя и хорошо играл.
А Месси был лучшим на ЧМ 22? Он даже в своей команде лучшим не был ))
+9
-7
+2
Ответ Lightkeeper
С каждым ЗМ для M€$И этот приз все более обесценивается. Так что ждем очередной ЗМ.
Ага, обесценивается, да. Непонятно только почему его весь мир обсуждает и под новостями о ЗМ каждый раз сотни комментов остается от тех для кого он обесценился) Еще не понятно почему все игроки по прежнему хотят выиграть эту обесцененную награду. Чудеса какие)
+8
-7
+1
Ответ umar0701@icloud.com
Pionel pessi)
хоть не pussy )
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
👍 Сегодня гол с углового интересно кто подавал 🤭
Предугловой не считается за г+п
+3
-2
+1
Месси и Роналду поддерживают друг друга и они на самом деле тайные друзья:)

Ассисты на этом турнире: Месси 1, Роналду 1
Голы: Месси 0, Роналду 0
Промах с пенальти: Месси 1, Роналду 1

Вратари тащат...
+6
-5
+1
Ответ fussballer
Когда выигрвает Аргентина - это Месси затащил в одиночку, когда Аргентина проигрывает - проиграла вся команда)
Это же и к Барсе относилось ))
+5
-4
+1
Ответ Сила воли духа
ну и Легенда Месси. больше мне добавить нечего
Легенда. Кто спорит то? Только при чём здесь былые заслуги какого-либо игрока, когда речь идёт о настоящем?
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+1
это вам не рональда плакса
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В прошлом или позапрошлом году нас уверяли, что пора следить за холландом и мбаппе, а противостояние месси и роналду ушло.
Да нет, за их регрессом тоже смотреть интересно))
+2
-1
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Ответ Din Rizaev
Опять дождь идёт, это слёзы рональдуфил... рональдуфилы прекращайте плакать
При чем тут роналдуфилы? Не люблю плаксу портиша гелевого, это никак не отменяет нескольких левых зм вашего боженьки. Что, мир сломался?))
+2
-1
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Ответ Domian
Мы на винисиуса и беллингема смотрим. Если бразилы вылетят, то винисиус мимо зм. Надежда на беллингема, а если и он вылетит, то тебе в храм свечки ставить)
Ну, конечно, конечно)))))))))
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Ответ Real_v_dushe
Опять какие-то претензии от фантиков алчного арга. Что вам уже не так с вашим солнцеликим божком? Неужели ваш алчный дед недостоин 10, юбилейного ЗМ?
Какие к тебе вообще могут быть претензии, душевой? Я тебя просто троллю за твои комплексы) Не более
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"Ничто не вечно под луной."(с)
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