У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки

Лионель Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки.

37-летний капитан сборной не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с (1:1, по пенальти 4:2).

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

В трех играх на турнире у нет голов, в его активе одна голевая передача – на Лаутаро Мартинеса в матче со сборной Канады.

Заключительный матч группового этапа против Перу нападающий пропустил из-за травмы.

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