Беллингем оштрафован на 20 000 евро за жест с рукой у паха в матче со Словакией на Евро. Хавбека сборной Англии не дисквалифицируют (Bild)

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

УЕФА оштрафовал Джуда Беллингема за поведение в матче со Словакией на Евро-2024.

В матче 1/8 финала Англия обыграла Словакию в дополнительное время со счетом 2:1. 21-летний игрок «Реала» сравнял счет на 95-й минуте.

После гола Беллингем помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

После проверки эпизода УЕФА решил не дисквалифицировать полузащитника сборной Англии. Беллингем выплатит штраф в размере 20 тысяч евро, пишет Bild.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё повезло. Был бы из Турции, то дисквалифицировали бы.
+78
-25
+53
Пощупал яйца за 20 тысяч евро)))
+33
-1
+32
Ответ a2wai
Пощупал яйца за 20 тысяч евро)))
Все "актрисы" с Браззерс грустно вздохнули...
+16
0
+16
Ответ Dexter Morgan
Ещё повезло. Был бы из Турции, то дисквалифицировали бы.
Был бы из России, вообще не пустили бы на турнир.
+24
-9
+15
Забавный Евро. Запомнится не игрой команд, а скандалами.
+15
-3
+12
Ответ Dexter Morgan
Ещё повезло. Был бы из Турции, то дисквалифицировали бы.
Есть некоторая разница между рукой у паха и бозкурт
+11
-3
+8
Ответ Дандрей
Все "актрисы" с Браззерс грустно вздохнули...
И пошли дальше щупать яйца
+7
0
+7
сколько футболистов до этого забанили за подобные жесты? мартинеса? роналду? симеоне? так с чего вдруг решили, что беллингема должны дисквалифицировать?
+17
-11
+6
Ответ Alex1104
Роналду
я так понимаю в саудовской аравии? какое это имеет отношение к уефа? за жест в матче с атлетико, он был только оштрафован, как и беллингем
+8
-3
+5
А если бы был "волчий салют" у паха?)
+5
0
+5
Ответ Bayern2004
Жесты руками...Демиралу на 2 матча,Беллингема на 20000 евро. Вопросы остались?
Если условный рудигер зигу кинет его тоже не наказывать? Это всего лишь жест руками))
+6
-2
+4
Вышел Джуда на крыльцо…))
+2
0
+2
Ответ Bayern2004
Жесты руками...Демиралу на 2 матча,Беллингема на 20000 евро. Вопросы остались?
Да, почему всего на 2 матча.
+3
-1
+2
УЕФА отдаст эти деньги на благотворительность.
А может и не отдаст.
+1
0
+1
представитель великой Европы - это не какой-то вшивый турок
+2
-1
+1
Ответ Рав. Зильберман
Если условный рудигер зигу кинет его тоже не наказывать? Это всего лишь жест руками))
Конечно, он же чёрный. Скажет, что пошутил
+2
-1
+1
Ответ VanyaVanya063
Комментарий удален модератором
Сэнкс за минусы чуваки которые учатся не на истории, а на видосах дудя) познавательно)
+2
-1
+1
Это его ежедневная зарплата?
+2
-1
+1
Ответ Spaten
Вышел Джуда на крыльцо…))
Помахать своим "" (крыльцом) ,
Сунул руку - нет "" (крыльца) ,
Всем привет от УЕФА ...
0
0
0
Ответ Олег Ринкевич
Ладно бы чужие, но ведь свои же!!!
А это главный анекдот истории, что он щупал свои)))
0
0
0
Ответ VanyaVanya063
Комментарий удален модератором
Раньше были дисквалификации за оскорбительные (не политические) жесты? Приведите примеры, я не припомню.
+3
-3
0
Ответ spartak_1988
Даку, Демирал...Не, не то???
Я же сказал не политические...
+2
-2
0
Ответ Рав. Зильберман
Если условный рудигер зигу кинет его тоже не наказывать? Это всего лишь жест руками))
Рюдигер жест исламистов показывает, и хоть бы хрен.. Немного повозмущались и замяли..
0
0
0
Ответ VanyaVanya063
Комментарий удален модератором
Беллингем принес извинения, сказал что вспылил, ни хотел никого оскорблять и больше так не будет.

Демирал после шумихи, выкладывает фото с жестом в Инстаграме, с посылом, что он ни о чем не жалеет и горд тем что сделал.
+1
-1
0
Ответ CyberUnited
Раньше были дисквалификации за оскорбительные (не политические) жесты? Приведите примеры, я не припомню.
на международном уровне не вспомню там обычно скандалы с политическими, а в клубном футболе это не редкость. в РПЛ чуть ли не каждый сезон. в АПЛ Суареса дисквалифицировали за фак, судья какой то показал фак болельщикам и получил дисквалификацию.
0
0
0
Ответ spartak_1988
Ахахахаха)))) м-да уж. Ну вы чё не поняли, это ж другое, яйца и волк разные вещи))))
Напомни, как там Демирал принес извенинеия за своей жест и сказал что больше так не будет? Или после открытия дела УЕФА дальше в инсте набрасывал?
+1
-1
0
Ответ a2wai
Пощупал яйца за 20 тысяч евро)))
Может себе позволить
0
0
0
Ответ a2wai
Пощупал яйца за 20 тысяч евро)))
Ладно бы чужие, но ведь свои же!!!
0
0
0
Опять Перес все купил, да что ж ты будешь делать...
0
0
0
Как можно дисквалифицировать будущего обладателя Золотого Мяча?
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий