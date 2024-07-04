Беллингем оштрафован на 20 000 евро за жест с рукой у паха в матче со Словакией на Евро. Хавбека сборной Англии не дисквалифицируют (Bild)

УЕФА оштрафовал Джуда Беллингема за поведение в матче со Словакией на Евро-2024.

В матче 1/8 финала Англия обыграла Словакию в дополнительное время со счетом 2:1. 21-летний игрок «Реала» сравнял счет на 95-й минуте.

После гола Беллингем помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

После проверки эпизода УЕФА решил не дисквалифицировать полузащитника сборной Англии. Беллингем выплатит штраф в размере 20 тысяч евро, пишет Bild.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг