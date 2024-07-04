Беллингем оштрафован на 20 000 евро за жест с рукой у паха в матче со Словакией на Евро. Хавбека сборной Англии не дисквалифицируют (Bild)
УЕФА оштрафовал Джуда Беллингема за поведение в матче со Словакией на Евро-2024.
В матче 1/8 финала Англия обыграла Словакию в дополнительное время со счетом 2:1. 21-летний игрок «Реала» сравнял счет на 95-й минуте.
После гола Беллингем помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».
После проверки эпизода УЕФА решил не дисквалифицировать полузащитника сборной Англии. Беллингем выплатит штраф в размере 20 тысяч евро, пишет Bild.
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А может и не отдаст.
Сунул руку - нет "" (крыльца) ,
Всем привет от УЕФА ...
Демирал после шумихи, выкладывает фото с жестом в Инстаграме, с посылом, что он ни о чем не жалеет и горд тем что сделал.