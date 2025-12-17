Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»

Алессандро Дель Пьеро: надеюсь, нынешний «Ювентус» возьмет пример с нашей команды.

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро надеется, что нынешний состав туринцев сможет перенять победный менталитет у команды, за которую выступал он сам.

«Победы всегда были моим приоритетом. Что касается сегодняшнего «Ювентуса», я бы сказал, что нет ничего невозможного.

У моей команды был невероятный менталитет, и я надеюсь, что команда Спаллетти сможет взять с нас пример. Я понимаю, что они переживают трудные времена, особенно в связи со сменой тренера», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.

«Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 15 туров.