Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»
Алессандро Дель Пьеро: надеюсь, нынешний «Ювентус» возьмет пример с нашей команды.
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро надеется, что нынешний состав туринцев сможет перенять победный менталитет у команды, за которую выступал он сам.
«Победы всегда были моим приоритетом. Что касается сегодняшнего «Ювентуса», я бы сказал, что нет ничего невозможного.
У моей команды был невероятный менталитет, и я надеюсь, что команда Спаллетти сможет взять с нас пример. Я понимаю, что они переживают трудные времена, особенно в связи со сменой тренера», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.
«Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 15 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
