В Турции опровергли информацию о дисквалификации Демирала за «волчий салют»: «Расследование УЕФА не завершено»

Теги Сборная Турции по футболу Евро-2024 Политика Мерих Демирал Футбол

В Федерации футбола Турции отрицают, что Мерих Демирал дисквалифицирован.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что футболист сборной Турции дисквалифицирован УЕФА на два матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

«Новость, опубликованная под заголовком «Мерих Демирал дисквалифицирован УЕФА на два матча» со ссылкой на газету Bild в качестве источника, не отражает действительности. У нас есть время до завтрашнего утра для защиты [по этому делу]», – сообщили в Федерации футбола Турции.

В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции также опровергли информацию о дисквалификации.

«Некоторые медиа сообщили: «УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча». Заявление не соответствует действительности.

Расследование, начатое УЕФА против Демирала, еще не завершено, а утверждение о том, что его дисквалифицировали на два матча, не соответствует действительности.

УЕФА запросил аргументы в защиту нашего футболиста, решение о расследовании будет принято после этого. Не верьте необоснованным утверждениям», – сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией.

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19 комментариев
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Турки ещё не закончили торговаться))
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Человек делает жест намеренно, на глазах тысяч людей, сотен объективов, идет трансляция на весь мир, но расследование ведется..
А что еще нужно для доказательства??? Снимки из космоса??????
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Немецкое ИПСО?
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Ответ Max Kochetkov
Человек делает жест намеренно, на глазах тысяч людей, сотен объективов, идет трансляция на весь мир, но расследование ведется.. А что еще нужно для доказательства??? Снимки из космоса??????
До матча ты об этом жесте вообще слышал ? Или на хайпе умничаешь ?
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Федерация футбола Турции уже выдала ему талоны на усиленное питание.
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Правда о то думал что за наказание на два матча. Нужно будет пожизненно
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Будет условная дисквалификация, максимум
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Обсуждают наказание российского спортсмена
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А ведь действительно за что дисквалификация, если Германия, да и в целом ЕС этот жест не считает запрещённым
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Расследование - это когда что-то непонятно, нужно собрать доказательства, свидетельства, улики и т.д. А тут товарищ трижды спалился - один раз на поле и два раза у себя в инсте. Салютнул бы только на поле, списали бы на эмоции и азарт, дали бы штраф и все. А тут явно перегордился.
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Звучала ли уже песня о вечной любви ?
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самое странное, что команда выступает успешно, игрок делая данный жест наверняка понимает последствия, или совсем бестолковый?
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Ответ Дядя ТУРА
Ждём Эрдогана у ядерной кнопки
у него нет доступа к ней, то что оно у Турции ничего не значит
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Ответ Висита Эльмурзаев
у него нет доступа к ней, то что оно у Турции ничего не значит
Оно В Турции, а не У Турции.
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Ответ Max Kochetkov
Человек делает жест намеренно, на глазах тысяч людей, сотен объективов, идет трансляция на весь мир, но расследование ведется.. А что еще нужно для доказательства??? Снимки из космоса??????
Тут просто не все так очевидно)
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Ответ Max Kochetkov
Человек делает жест намеренно, на глазах тысяч людей, сотен объективов, идет трансляция на весь мир, но расследование ведется.. А что еще нужно для доказательства??? Снимки из космоса??????
Почему вы такие тупые, ответь мне, Кочетков?) Чем тебе этот традиционный для всех тюрков жест не нравится?)
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