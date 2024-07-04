В Турции опровергли информацию о дисквалификации Демирала за «волчий салют»: «Расследование УЕФА не завершено»

В Федерации футбола Турции отрицают, что Мерих Демирал дисквалифицирован.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что футболист сборной Турции дисквалифицирован УЕФА на два матча за празднование «волчьим салютом», который запрещен в .

«Новость, опубликованная под заголовком «Мерих Демирал дисквалифицирован УЕФА на два матча» со ссылкой на газету Bild в качестве источника, не отражает действительности. У нас есть время до завтрашнего утра для защиты [по этому делу]», – сообщили в Федерации футбола Турции.

В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции также опровергли информацию о дисквалификации.

«Некоторые медиа сообщили: «УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча». Заявление не соответствует действительности.

Расследование, начатое УЕФА против Демирала, еще не завершено, а утверждение о том, что его дисквалифицировали на два матча, не соответствует действительности.

УЕФА запросил аргументы в защиту нашего футболиста, решение о расследовании будет принято после этого. Не верьте необоснованным утверждениям», – сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией.

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