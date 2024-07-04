Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. За ними следили почти 20 млн зрителей»

Михаил Дегтярев подвел итоги Игр БРИКС.

Соревнования прошли в Казани с 12 по 23 июня.

«Принял доклад по итогам Игр стран БРИКС. Две недели спортивных соревнований в Казани впервые провели в таком масштабе.

Игры стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. Почти 20 миллионов зрителей следили за спортивными баталиями по телевизору и в интернет-трансляции.

Отдельно отмечу, что была задействована база нашего профильного Поволжского университета, включая учебно-лабораторный комплекс и Деревню Универсиады.

Наследие Игр будет служить теперь для людей, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом.

Благодарю всех организаторов мероприятия. Мы намерены сохранить этот опыт и передать его следующей дирекции Игр», – написал министр спорта России в телеграм-канале.

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