Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. За ними следили почти 20 млн зрителей»
Михаил Дегтярев подвел итоги Игр БРИКС.
Соревнования прошли в Казани с 12 по 23 июня.
«Принял доклад по итогам Игр стран БРИКС. Две недели спортивных соревнований в Казани впервые провели в таком масштабе.
Игры стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. Почти 20 миллионов зрителей следили за спортивными баталиями по телевизору и в интернет-трансляции.
Отдельно отмечу, что была задействована база нашего профильного Поволжского университета, включая учебно-лабораторный комплекс и Деревню Универсиады.
Наследие Игр будет служить теперь для людей, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом.
Благодарю всех организаторов мероприятия. Мы намерены сохранить этот опыт и передать его следующей дирекции Игр», – написал министр спорта России в телеграм-канале.
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мог бы и 250 сказать, аудитория тв все равно бы ничего не заподозрила
Плюс доплачивают за посещении игр.
Странная у тебя работа, меняй!))))
Интересно, чем заслужили? Где так нагрешили?