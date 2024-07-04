Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. За ними следили почти 20 млн зрителей»

Теги Михаил Дегтярев Игры БРИКС Легкая атлетика

Михаил Дегтярев подвел итоги Игр БРИКС.

Соревнования прошли в Казани с 12 по 23 июня.

«Принял доклад по итогам Игр стран БРИКС. Две недели спортивных соревнований в Казани впервые провели в таком масштабе.

Игры стали уникальным проектом, который объединил 5640 участников из 82 стран. Почти 20 миллионов зрителей следили за спортивными баталиями по телевизору и в интернет-трансляции.

Отдельно отмечу, что была задействована база нашего профильного Поволжского университета, включая учебно-лабораторный комплекс и Деревню Универсиады.

Наследие Игр будет служить теперь для людей, чтобы они активно занимались физической культурой и спортом.

Благодарю всех организаторов мероприятия. Мы намерены сохранить этот опыт и передать его следующей дирекции Игр», – написал министр спорта России в телеграм-канале.

Чудо на Играх БРИКС: литовский борец почти взял бронзу, не явившись на турнир 🤭

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Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?

39 комментариев
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На следующие игры прибудут спортсмены из Альфа Центавры и планеты Омикрон Персей 8.

*признаны запрещенными на Земле и Луне
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Соревнования по синхронному одиночному мужскому плаванию навсегда в наших сердечках, мир не скоро забудет этот накал и драму в финале
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Вот в чем-чем, а в уникальности точно сомневаться не приходится. Где еще такое найти.
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Проект действительно уникальный, столько кринжа и фарса не было ни в одних других играх: один участник в дисциплине с золотом по умолчанию, неприехавший латыш, который чуть было не взял бронзу, исторические медали никем не признанной Абхазии и много всего остального. Игры реально вошли в историю!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Соревнования по синхронному одиночному мужскому плаванию навсегда в наших сердечках, мир не скоро забудет этот накал и драму в финале
Мне больше литовский борец запомнился, который выиграл схватку и даже боролся за третье место, вообще не приехав на эти прекрасные игры.
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униКальным
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Ответ Ебздрогыч
Проект действительно уникальный, столько кринжа и фарса не было ни в одних других играх: один участник в дисциплине с золотом по умолчанию, неприехавший латыш, который чуть было не взял бронзу, исторические медали никем не признанной Абхазии и много всего остального. Игры реально вошли в историю!
А ещё страны, участвовавшие вообще без единого спортсмена!
+9
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В чем наследие игр - в 500 золотых медалях или пустых подиумах? Или же в размере призовых?
+7
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Еще один последователь Йозе Марино
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Ответ Николай Алферов
На следующие игры прибудут спортсмены из Альфа Центавры и планеты Омикрон Персей 8. *признаны запрещенными на Земле и Луне
На омикрон персей я бы посмотрел кстати
+5
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+5
За выступлением Мальцева следил миллиард человек
+4
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+4
Ответ Николай Алферов
На следующие игры прибудут спортсмены из Альфа Центавры и планеты Омикрон Персей 8. *признаны запрещенными на Земле и Луне
ага, а призовые будут выплачивать в космокредах )
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Я так понимаю, он рандомные цифры из головы говорит, все равно никто не сможет проверить))
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лол, они до сих пор втирают про 80 стран

мог бы и 250 сказать, аудитория тв все равно бы ничего не заподозрила
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Количество стран - непостоянная величина, меняющаяся в каждом интервью чиновников.
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Похоже не всю партию бананов удалось в Эквадоре изъять, что-то все-таки просочилось))
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Ответ Bartez1986
За выступлением Мальцева следил миллиард человек
И это только в Китае!
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Ответ kwinto88
я не смотрел, работал!
Я думал, что ради такого дают выходной на работе.
Плюс доплачивают за посещении игр.
Странная у тебя работа, меняй!))))
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. (С)
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Эти восторги спортивных чиновников говорят только о том, что они держат армию российских болельщиков за стадо баранов, которым можно втюхать любую туфту.
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Позвонили из Испании, сказали что это не их стыд (с)
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Ну 950 человек - это тоже почти 20 миллионов))))
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я не смотрел, работал!
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Шут, конечно
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Да что же это такое?! - Эти игры БРИКЗ, как на него глянуть)))))))
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Следили, но не смотрели.
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Следили 20 млн зрителей, а реально посетили 108 тыс. человек с населением 1,3 млн в Казани.
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Игры, которые мы заслужили вместе с тобой!

Интересно, чем заслужили? Где так нагрешили?
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Пусть англосаксы и гейропейцы на коленях приползают проситься, иначе не допустим!
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Говорят, на западе игры Брикс побили рекорды по просмотрам в категории юмористических передач. Зрители требуют 2 сезона! А после окончания 1го, у многих даже началась депрессия
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