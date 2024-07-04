19-летний юниор «Феррари» Бермэн подписал многолетний контракт с «Хаасом» с сезона-2025

Гонщик «Формулы-2» и юниор « » присоединится к « » в «Формуле-1» в 2025 году.

Команда объявила, что с британцем подписан многолетний контракт.

19-летний пилот дебютировал в «Ф-1» на , заменив в « » , выбывшего по состоянию здоровья. Бермэн финишировал седьмым в Джидде и заслужил высокие оценки со стороны экспертов.

Сезон-2024 в «Ф-2» складывается для гонщика «Премы» неудачно: в Австрии он одержал первую в сезоне победу, но располагается лишь на 14-м месте в личном зачете.

Бермэн проведет шесть практик за «Хаас» в нынешнем году, в том числе завтра, 5 июля, перед .

Неясно, кто станет напарником Оливера. перейдет в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») в 2025-м, будущее Кевина Магнуссена пока не определено.

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