19-летний юниор «Феррари» Бермэн подписал многолетний контракт с «Хаасом» с сезона-2025

Теги переходы Гран-при Великобритании Феррари Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Формула-2 Кевин Магнуссен Према Хаас Гран-при Саудовской Аравии Оливер Бермэн Авто

Гонщик «Формулы-2» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн присоединится к «Хаасу» в «Формуле-1» в 2025 году.

Команда объявила, что с британцем подписан многолетний контракт.

19-летний пилот дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Саудовской Аравии, заменив в «Феррари» Карлоса Сайнса, выбывшего по состоянию здоровья. Бермэн финишировал седьмым в Джидде и заслужил высокие оценки со стороны экспертов.

Сезон-2024 в «Ф-2» складывается для гонщика «Премы» неудачно: в Австрии он одержал первую в сезоне победу, но располагается лишь на 14-м месте в личном зачете.

Бермэн проведет шесть практик за «Хаас» в нынешнем году, в том числе завтра, 5 июля, перед Гран-при Великобритании.

Неясно, кто станет напарником Оливера. Нико Хюлькенберг перейдет в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») в 2025-м, будущее Кевина Магнуссена пока не определено.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 14 гонщиков из 20

Экс-команда Мазепина в «Ф-1» и компания его отца закончили суд. Обе требовали денег – кто же кому заплатит?

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Твой друг из прошлого
Интересно, за какие заслуги? За то,что в единственной гонке в ф1,на втором болиде чемпа еле заполз в очки? Или из-за того, что даже в ф2 выглядит серой мышью? Из-за таких подписаний,средний уровень гонщиков ф1 всё ниже.
Бермэн в первый раз сев за руль болида Ф1 на 2-3 по силе машине приехал седьмым. Некий Чеко Перес, имея многолетний опыт пилотирования первой машины пелетона, запросто приезжает на 7-8 места в половине гонок сезона. Что как бы намекает, что Бермэн уже не хуже Чеко как минимум.
+18
-2
+16
Не хотел бы, чтобы Мага без коллектива остался. Как бы его не ругали, но это самобытный пилот, за ним интересно наблюдать. Напоминает Монти
+12
-1
+11
Ответ Alex_nder
На халяву попал в Ф-1, ничего не показал и сразу многолетний контракт… Никитос, Мик и др- Учитесь ребята!
Хороший наброс]
+8
0
+8
Ответ 24slam
14 место в общем зачёте: контракт Эфадин. А что не так было с Шварцманом например, что шанса не дали?
Происхождение пилота
+9
-2
+7
Ответ 24slam
14 место в общем зачёте: контракт Эфадин. А что не так было с Шварцманом например, что шанса не дали?
ну во-первых, Према в этом году не едет, напарник Бермэна в общем зачёте не сильно и выше. также стоит учитывать пропущенный уикенд в Саудовской Аравии , а это потерянные очки
+5
0
+5
Во второй болид метит Эстебан?
А Хаас его, наверное, строго спрашивает: - Если надо, Кевина можешь показать? - Легко! - отвечает Эстебан.
И показывает. :)
+5
0
+5
14 место в общем зачёте: контракт Эфадин. А что не так было с Шварцманом например, что шанса не дали?
+8
-5
+3
Ответ vadned
Бермэн в первый раз сев за руль болида Ф1 на 2-3 по силе машине приехал седьмым. Некий Чеко Перес, имея многолетний опыт пилотирования первой машины пелетона, запросто приезжает на 7-8 места в половине гонок сезона. Что как бы намекает, что Бермэн уже не хуже Чеко как минимум.
Де Вриз отлично провел гран-при Италии 22 года и заработал 2 очка. Но…
+3
0
+3
Ответ Alex_nder
На халяву попал в Ф-1, ничего не показал и сразу многолетний контракт… Никитос, Мик и др- Учитесь ребята!
Если он попал на халяву то долго там не продержится. Как пришёл так и уйдёт при отсутствии результатов. А те, которые должны учиться у него, тоже не блистали талантом и их место в Ф1 было под таким же, если не большим, вопросом.
+3
0
+3
Ответ Твой друг из прошлого
Интересно, за какие заслуги? За то,что в единственной гонке в ф1,на втором болиде чемпа еле заполз в очки? Или из-за того, что даже в ф2 выглядит серой мышью? Из-за таких подписаний,средний уровень гонщиков ф1 всё ниже.
Дядь, что его, что Кими смотрели на тестах, неужели ты думаешь, там совсем аутисты сидят и смотрят на результаты ф2?
+3
-1
+2
Ответ Твой друг из прошлого
Перец сейчас даже не уровень ф2, но новость не о нем, зачем вы его приплетаете? Я говорю что Бермэн это полная бездарность аля Мик и Жовинацци,чел в ф2 нулевой, какая может быть ф1? А вы тут передергиваете с бермэна на переса,речь идет конкретно в этой новости о Бермэне,как будет новость о Пересе,так и поговорим о нем.
Мик и Джовинацци боролись за титул в Ф2 (итальянец и вовсе в дебютный сезон)...
+3
-1
+2
У нас есть пример Райкконена и Ферстаппена, когда юный гонщик из младших формул сразу попадал в Ф-1 с известным всем результатом.
Есть пример де Вриза, когда благодаря классно проведенной дебютной гонке посредственный по меркам Ф-1 гонщик получал контракт с известным всем результатом.
Резюме по Берману (и Антонелли): поживем - увидим)
+1
0
+1
Посмотрим.. на талант вообще не тянет, как и антонелли...
по мне так пилот уровня чжоу
+1
0
+1
Ответ 24slam
14 место в общем зачёте: контракт Эфадин. А что не так было с Шварцманом например, что шанса не дали?
Проиграл дебютанту Пиастри в одной команде
+1
0
+1
Ничего не имею против Бермэна, но всё это нивелирует титул чемпиона Ф2 и всю выстроенную иерархию ФИА гоночных серий. Можно выиграть Ф3, Ф2 и не попасть в Ф1 потому что ты не в молодежной программе, или пока ты катал, у команды появился более перспективный юниор.
0
0
0
Ответ Scorpio
Дядь, что его, что Кими смотрели на тестах, неужели ты думаешь, там совсем аутисты сидят и смотрят на результаты ф2?
Если честно, я уже увидел какие тут профаны, на ветках ф1,вы похоже один из них. Смысла спорить походу нет,сами все увидите в след сезоне. Про Шхумахера местные эксперты тоже втирали что там есть какой-то талант,пока его не выкинули из ф1 даже не смотря на фамилию. Бермэн полная бездарность,сами все увидите
+2
-2
0
Ответ Ascari
Мик и Джовинацци боролись за титул в Ф2 (итальянец и вовсе в дебютный сезон)...
На читерской Преме? И то не выиграли
0
0
0
Ну подписал и подписал, по-моему всем вообще пофиг кто там гоняется за Хаас, такие команды лузеры никогда никакого ажиотажа не вызывают.
0
0
0
Ответ Иван Алейников
Де Вриз отлично провел гран-при Италии 22 года и заработал 2 очка. Но…
И что? Меня всегда сильно удивляет вот эта двойственность комментаторов спортса, когда они с одной признают, что команды строят сложнейшие машины, содержат огромные базы, занимаются рассчетами и проектированием, ведут сложнейшую логистику и все это предполагает очень высокий уровень анализа всех процессов, а с другой стороны эти же комметаторы предполагают, что всеми этими сложнейшими вещами занимаются полнейшие идиоты, которые не видят то, что мы тут видим с дивана.

Как бы очевидно, что нет никаких гарантий, что гонщик с 1-2 гонками непременно выстрелит в дальнейшем. И руководители любой команды это понимают лучше чем мы. И видят они побольше нашего - они видят всю телеметрию, все анализы прохождения поворотов, все траектории и т.д. Но все это часть, только небольшая часть - нужна еще менталка, стрессоустойчивость, дикая мотивация, характер, стабильность и много еще чего. С Де Вризом неповезло, но так и предполагалось, что это лотерея и Ферстаппены с Норрисами там выпадают далеко не всегда. И с Бермэном тоже есть шанс сесть в лужу, но если повезет, то можно надолго получить сильного пилота
0
0
0
Ответ V12twinturbo
В последней гонке ведро между ред булами финишировало)
ну бывают удачные гонки когда обстоятельства помогают, но общие результаты Хааса в этом сезоне сезоне мягко говоря не самые лучшие
0
0
0
Ответ 24slam
14 место в общем зачёте: контракт Эфадин. А что не так было с Шварцманом например, что шанса не дали?
Роб уже давно и законно может получить итальянский паспорт, чтобы хотя бы теоритические шансы сохранять.
Два его нынешних с учётом мест проведения большей части гонок очень плохи для маркетинга.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий