19-летний юниор «Феррари» Бермэн подписал многолетний контракт с «Хаасом» с сезона-2025
Гонщик «Формулы-2» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн присоединится к «Хаасу» в «Формуле-1» в 2025 году.
Команда объявила, что с британцем подписан многолетний контракт.
19-летний пилот дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Саудовской Аравии, заменив в «Феррари» Карлоса Сайнса, выбывшего по состоянию здоровья. Бермэн финишировал седьмым в Джидде и заслужил высокие оценки со стороны экспертов.
Сезон-2024 в «Ф-2» складывается для гонщика «Премы» неудачно: в Австрии он одержал первую в сезоне победу, но располагается лишь на 14-м месте в личном зачете.
Бермэн проведет шесть практик за «Хаас» в нынешнем году, в том числе завтра, 5 июля, перед Гран-при Великобритании.
Неясно, кто станет напарником Оливера. Нико Хюлькенберг перейдет в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») в 2025-м, будущее Кевина Магнуссена пока не определено.
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А Хаас его, наверное, строго спрашивает: - Если надо, Кевина можешь показать? - Легко! - отвечает Эстебан.
И показывает. :)
Есть пример де Вриза, когда благодаря классно проведенной дебютной гонке посредственный по меркам Ф-1 гонщик получал контракт с известным всем результатом.
Резюме по Берману (и Антонелли): поживем - увидим)
по мне так пилот уровня чжоу
Как бы очевидно, что нет никаких гарантий, что гонщик с 1-2 гонками непременно выстрелит в дальнейшем. И руководители любой команды это понимают лучше чем мы. И видят они побольше нашего - они видят всю телеметрию, все анализы прохождения поворотов, все траектории и т.д. Но все это часть, только небольшая часть - нужна еще менталка, стрессоустойчивость, дикая мотивация, характер, стабильность и много еще чего. С Де Вризом неповезло, но так и предполагалось, что это лотерея и Ферстаппены с Норрисами там выпадают далеко не всегда. И с Бермэном тоже есть шанс сесть в лужу, но если повезет, то можно надолго получить сильного пилота
Два его нынешних с учётом мест проведения большей части гонок очень плохи для маркетинга.