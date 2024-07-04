Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Марин Ле Пен Футбол

Килиан Мбаппе выразил обеспокоенность результатами выборов во Франции.

В первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», набравшая 33,5% голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.

«Ситуация действительно чрезвычайная. Больше чем когда-либо нам нужно пойти и проголосовать.

Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты [выборов] – это катастрофа», – сказал форвард сборной Франции и «Реала».

Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Грустная новость для Мбаппе и других футболистов

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116 комментариев
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Так это граждане Франции так проголосовали, а не инопланетяне)
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+260
Сказал Мбаппе и уехал в Испанию.
+132
-4
+128
Мы не жалкие букашки ! Мы макрона черепашки!!
+103
-1
+102
Когда хочется, чтобы обе сборные проиграли.. Франция и Португалия
+71
-20
+51
Так решили жители Франции. И не вам учить жизни людей. Занимайтесь своим делом
+42
-2
+40
Ответ TravenS
Бригада есть, что пояснит, что вообще плохого-то в победе этих чудиков?)
Ничего плохого, но цветным это не нравится
+38
-1
+37
Играй в футбол, черепашка.
+41
-7
+34
Ну да, коренные граждане проголосовали за свое будущее, а иммигранты им - мы не можем оставить страну в ваших руках.
+28
-2
+26
Ответ Сергей Орлов
Так это граждане Франции так проголосовали, а не инопланетяне)
Будет как с Трампом, Русские хакеры вмешались )
+26
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+24
"Больше чем когда-либо нам надо пойти и проголосовать". Так люди пошли и проголосовали
+25
-3
+22
Посмотрел программу этой партии, только положительные впечатления. Вот только некоторые пункты программы.
Иммиграция не более 10 000 в год
Запрет на бесплатную медпомощь иностранцам.
Сохранение традиционной французской культуры.
Выход из НАТО.
Борьба с радикальными религиозными течениями.
При прочих равных условиях отдавать предпочтения при приëме на работу, учëбу и пр. гражданам Франции, а не мигрантам.
Разве плохая программа?
Нам бы такую. Но разных Мбаппе и его сотоварищей она конечно бесит.
+23
-2
+21
Иди в футбол играй
+24
-3
+21
Ответ Potapson
Сказал Мбаппе и уехал в Испанию.
Прям как русские либералы
+30
-9
+21
Ответ TravenS
Бригада есть, что пояснит, что вообще плохого-то в победе этих чудиков?)
наверно то, что они против мигрантов и консерваторы
+19
-1
+18
Дурачок какой-то эта Мбаппа. Их выбрал народ и граждане Франции, а не беженцы и бездельники. Если ты француз, прими этот выбор народа, а не мнение кучки цветных и арабов, живущих за счёт пособий и давящих детей грузовиками в Ницце.
+20
-3
+17
Ответ Сергей Орлов
Так это граждане Франции так проголосовали, а не инопланетяне)
Браво 🤝
+20
-4
+16
Да вылетите уже
+17
-4
+13
Возвращайся к себе на историческую родину - там точно нет проблем.
Франция - это не твоя родина,
+18
-5
+13
Ответ Капибарбер
Когда хочется, чтобы обе сборные проиграли.. Франция и Португалия
Португальцы политикой не страдают хотя бы
+19
-6
+13
Ответ Metaphrast
Зависит от того, поменяется что то или нет Потенциально - это правительство ультраправых националистов, которые против мигрантов и других религий
Что, серьезно, ультраправый националист - это кто за традиционные ценности, против разгула бандитизма и извращений? Не стоит повторять штампы демшизы, для них любой, кто не разделяет их ценности - Сталин или Гитлер.
+14
-2
+12
Ответ Hola Hola
Комментарий скрыт
Наклеивая ярлычки "нацистов" на другую партию, ага
+13
-2
+11
Крепись, черепашка, это демократия😁
+13
-2
+11
Демократичненько так)
+15
-4
+11
Ответ Potapson
Сказал Мбаппе и уехал в Испанию.
Через Верхний Ларсуаль
+12
-3
+9
Ну вот. А ты в эти тревожные для родины времена мячик пинаешь. Нехорошо)
+10
-1
+9
Ответ itemme
Ничего плохого, но цветным это не нравится
В Германии уже предварительно пошли митинги "беженцев" - "нет депортациям". Людям понравилось сидеть на пособиях в стране, а тут вдруг могут выгнать
+9
-1
+8
Удаляю из любимчиков
+12
-4
+8
Ответ tankist231
Всё нормально, будете жить больше в своих странах, чем во Франции, че вы дали этой стране, ну если по сути
Что дали эти? Теракты в Париже, Ницце, Марселе. Повышение налогов, чтобы максимально обеспечивать пособия тех, кто чёрный и не хочет работать. Дали кучу изнасилований, грабежей, мародёрства. Принесли избиение замоташками белых девушек на пляжах в купальниках.
+10
-2
+8
Ответ EVERGREEN
Мы не жалкие букашки ! Мы макрона черепашки!!
Но самый главный подлиза или недалекий левак это легенда французского и мирового футбола Дешам !
Кроме омерзения ничего к этой команде не испытываю
+9
-1
+8
Всё нормально, будете жить больше в своих странах, чем во Франции, че вы дали этой стране, ну если по сути
+10
-2
+8
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