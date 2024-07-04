Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»
Килиан Мбаппе выразил обеспокоенность результатами выборов во Франции.
В первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», набравшая 33,5% голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.
«Ситуация действительно чрезвычайная. Больше чем когда-либо нам нужно пойти и проголосовать.
Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты [выборов] – это катастрофа», – сказал форвард сборной Франции и «Реала».
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Грустная новость для Мбаппе и других футболистов
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Иммиграция не более 10 000 в год
Запрет на бесплатную медпомощь иностранцам.
Сохранение традиционной французской культуры.
Выход из НАТО.
Борьба с радикальными религиозными течениями.
При прочих равных условиях отдавать предпочтения при приëме на работу, учëбу и пр. гражданам Франции, а не мигрантам.
Разве плохая программа?
Нам бы такую. Но разных Мбаппе и его сотоварищей она конечно бесит.
Франция - это не твоя родина,
Кроме омерзения ничего к этой команде не испытываю