Сергеев или Коваленко предлагались «Спартаку» в сделке по переходу Соболева в «Зенит» (Metaratings)
«Зенит» предлагал «Спартаку» Ивана Сергеева или Александра Коваленко.
Петербургский клуб предлагал «Спартаку» включить в сделку по возможному переходу нападающего Александра Соболева своих игроков – форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко.
На данный момент активных переговоров между клубами не ведется, об этом сообщает Metaratings.
Если сторонам удастся договориться по сумме трансфера, сделка может быть завершена в течение нескольких дней.
Вероятность того, что Соболев начнет предстоящий сезон в «Спартаке», сохраняется.
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Не надоело говно от (((инсайдеров))) жрать, и я вообще молчу что автор этого высера - дай ударить также известный как кб коломна.
Смешно. Еще Клаудиньо нужно добавить, ага.
Сергеев, с его реализациец, никому не нужен
С какой стати Зениту инициировать такой обмен?
Ему Европу надо ехать или деградирует окончательно.
Если бы это было правдой, надо было меняться не глядя.
Соболев достаточно качественный игрок, но уж точно не тот, без которого не обойтись. Тем более, что сейчас пришел бразилец, есть Угальде, а в загашнике имеется Николсон и можно подтянуть Быковского/Мелешина в случае крайней нужды.