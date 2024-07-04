Сергеев или Коваленко предлагались «Спартаку» в сделке по переходу Соболева в «Зенит» (Metaratings)

«Зенит» предлагал «Спартаку» Ивана Сергеева или Александра Коваленко.

Петербургский клуб предлагал « » включить в сделку по возможному переходу нападающего своих игроков – форварда или полузащитника .

На данный момент активных переговоров между клубами не ведется, об этом сообщает Metaratings.

Если сторонам удастся договориться по сумме трансфера, сделка может быть завершена в течение нескольких дней.

Вероятность того, что Соболев начнет предстоящий сезон в «Спартаке», сохраняется.

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