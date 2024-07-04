Сергеев или Коваленко предлагались «Спартаку» в сделке по переходу Соболева в «Зенит» (Metaratings)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Иван Сергеев Александр Коваленко Футбол

«Зенит» предлагал «Спартаку» Ивана Сергеева или Александра Коваленко.

Петербургский клуб предлагал «Спартаку» включить в сделку по возможному переходу нападающего Александра Соболева своих игроков – форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко.

На данный момент активных переговоров между клубами не ведется, об этом сообщает Metaratings.

Если сторонам удастся договориться по сумме трансфера, сделка может быть завершена в течение нескольких дней.

Вероятность того, что Соболев начнет предстоящий сезон в «Спартаке», сохраняется.

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75 комментариев
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Если дают Сергеева, еще и с доплатой, надо брать не глядя. Ваня сильнее мертвецкого Сани будет.
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А по моему Ваня Сергеев отличный нападающий, к тому же с нормальным характером, в отличие от одноклеточного соболева. Не смотря на то, что чаще выходит на замену, чем в старте. Просто выходит и молча делает своё дело.
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Андреев агент всех троих, понятно.(Заработал бы деньги с каждого игрока).
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Ответ Balt39
Обмен древесиной. ИМХО Сергеев, с его реализациец, никому не нужен
Ну так с доплатой же, однозначно плюс)
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Ответ Spartakus1984
Андреев агент всех троих, понятно.(Заработал бы деньги с каждого игрока).
Шпиневу у Андреева поучиться как гешефт делать. А то быкует не по делу, а игроки без клубов.
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От создателей "Коваленко или Сергеев могут стать частью сделки по переходу Глушенкова"
Не надоело говно от (((инсайдеров))) жрать, и я вообще молчу что автор этого высера - дай ударить также известный как кб коломна.
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Ответ Матрос Кот
Ожидание Зенита. Разгром всех соперников,досрочное чемпионство за 6 туров до окончания чемпионата. Действительность. Все переругаются,Семак потеряет нити управления. Итог -третье место.
Ах, эти московские влажные фантазии... Семак и в этом розыгрыше РПЛ потерял нити, всё равно трёбл взял.
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Пусть себе оставят.
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Ответ Heroes!
У них Изидор и Касьера остаются. + приходит Соболев. Так за чем им Сергеев?
Зачем Соболев?
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Ответ Heroes!
А я писал , что Сергеева могут включить в сделку. Но, скорее всего, Спартак требует включить Коваленко в сделку или большей доплаты со стороны Зенита. Так. что вариант на Коваленко+Сергеев+15 млн. вполне реален
Коваленко+Сергеев+15 млн
Смешно. Еще Клаудиньо нужно добавить, ага.
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Ответ Tony.B.
Если дают Сергеева, еще и с доплатой, надо брать не глядя. Ваня сильнее мертвецкого Сани будет.
Обмен древесиной. ИМХО
Сергеев, с его реализациец, никому не нужен
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Коваленко понятно, но Сергеева! Как говорил Станиславский "Не верю!"
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Спортс репостит фейки.
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Ответ last_guard
Сергеев это полено уровня ФНЛ. Соболев самый технически оснащенный нападающий РПЛ, несмотря что гавно по характеру.
И сколько этот оснащённый забил в сезоне?
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Ответ Матрос Кот
Ожидание Зенита. Разгром всех соперников,досрочное чемпионство за 6 туров до окончания чемпионата. Действительность. Все переругаются,Семак потеряет нити управления. Итог -третье место.
Пошел 7-й год как соперники ждут, что в Зените все переругаются, а Семак потеряет нити управления.
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В прошлом сезоне Сергеев, в основном выходя со скамейки, забил больше Соболева.
С какой стати Зениту инициировать такой обмен?
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Сергеев в разы сильнее Соболева.
Ему Европу надо ехать или деградирует окончательно.
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Это уж слишком хорошо звучит, ведь сделка слишком выгодна для Спартака и весьма спорна для Зенита. Сергеев качественный нападающий для нашей лиги. Во многом похожий на Соболева по игровым характеристикам, так еще и Коваленко, тогда у Спартака будет очень солидный российский центр поля с перспективой роста.
Если бы это было правдой, надо было меняться не глядя.
Соболев достаточно качественный игрок, но уж точно не тот, без которого не обойтись. Тем более, что сейчас пришел бразилец, есть Угальде, а в загашнике имеется Николсон и можно подтянуть Быковского/Мелешина в случае крайней нужды.
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Ответ John_Marston
Спартак вроде свои требования по Соболеву озвучил: выплачиваете отступные и забираете, но питерским, видимо, принципиально необходимо протолкнуть свои условия. Впрочем, большой разницы между Соболевым и Сергеевым нет. Вот Коваленко точно не нужен, на эту позицию Спартаку нужен качественный игрок, способный делать разницу, а не очередной подающий надежды гений из Чертаново
Это правда? Как бальзам на душу - значит Соболева точно в Зените не будет. Никто в своем уме за него столько не даст, его реальная стоимость сейчас 3-4 млн.
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Ответ Heroes!
1) Соболев нужен Семаку. Скорее всего. из-за этого еще не свернули переговоры 2) Коваленко - игрок запаса с приходом Илича, точно играть небудет 3) Сергееву уже 29, в случае травм потеряет его - открывания за спину, как столб - не катит. 4) Клубы держат в уме ужесточение лимита( отсюда желание Семака приобрести Соболева, а не Кордобу
Соболев вообще никому не нужен. Тем более Семаку.
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Ответ Heroes!
А я писал , что Сергеева могут включить в сделку. Но, скорее всего, Спартак требует включить Коваленко в сделку или большей доплаты со стороны Зенита. Так. что вариант на Коваленко+Сергеев+15 млн. вполне реален
Соболев уже стоит меньше чем Сергеев+Коваленко, какие ещё 15?
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Как же всё таки красно-белые хотят его спихнуть ;)
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Видимо этот неликвид даже сочам не нужен, раз везде его пытаются втюхать.
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Ответ Balt39
Обмен древесиной. ИМХО Сергеев, с его реализациец, никому не нужен
А что у Сергеева не так с реализацией? Игрок замены, забивал каждую 188-ю минуту находясь на поле. Входит в десятку бомбардиров РПЛ по этому показателю.
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Ответ Balt39
Обмен древесиной. ИМХО Сергеев, с его реализациец, никому не нужен
Мне очень лень смотреть статистику, но внутренний голос подсказывает, что в прошедшем сезоне у Сергеева реализация то получше, чем у Соболева была.
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Ответ Tony.B.
Если дают Сергеева, еще и с доплатой, надо брать не глядя. Ваня сильнее мертвецкого Сани будет.
Достали своей переходами
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Ответ Zenith forever
Коваленко понятно, но Сергеева! Как говорил Станиславский "Не верю!"
У них Изидор и Касьера остаются. + приходит Соболев. Так за чем им Сергеев?
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Футбол, в который играют агенты с прикормленными "инсайдерами" в период трансферного окна...
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Ответ Sarumian
Сергеев в разы сильнее Соболева. Ему Европу надо ехать или деградирует окончательно.
не вводи народ в заблуждение. не в разы, в сотни раз. нет, в тысячи.
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Ответ John_Marston
Спартак вроде свои требования по Соболеву озвучил: выплачиваете отступные и забираете, но питерским, видимо, принципиально необходимо протолкнуть свои условия. Впрочем, большой разницы между Соболевым и Сергеевым нет. Вот Коваленко точно не нужен, на эту позицию Спартаку нужен качественный игрок, способный делать разницу, а не очередной подающий надежды гений из Чертаново
это точно. что сергеев, что соболев - быстрые, невысокие столбы под одну тактику навесов низом, их часто путают на поле, когда зенит со спартаком играет.
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