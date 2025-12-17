Роналду не голосовал на The Best. Вместо него Бернарду включил в тройку Витинью, Мендеша и Дембеле, тренер Мартинес выбрал Мендеша, Витинью и Ямаля
Роналду не голосовал за лучшего игрока на премии The Best.
Криштиану Роналду не принял участие в голосовании за лучших игроков сезона-2024/25 от ФИФА.
Вчера прошла церемония вручения наград премии The Best. Лучшим футболистом минувшего сезона был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».
Свои голоса в рамках премии обычно отдают три представителя каждой страны-члена ФИФА: журналист, а также главный тренер и капитан национальной сборной.
Однако вместо капитана сборной Португалии Роналду в этом году проголосовал полузащитник команды Бернарду Силва. На первое место игрок «Манчестер Сити» поставил Витинью, на второе – Нуну Мендеша, на третье – Усмана Дембеле (все – «ПСЖ»).
Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес выбрал Мендеша первым, Витинью – вторым, а третьим – Ламина Ямаля из «Барселоны».
Что делать с Хаби Алонсо?38592 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости