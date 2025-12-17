Роналду не голосовал за лучшего игрока на премии The Best.

Криштиану Роналду не принял участие в голосовании за лучших игроков сезона-2024/25 от ФИФА.

Вчера прошла церемония вручения наград премии The Best . Лучшим футболистом минувшего сезона был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».

Свои голоса в рамках премии обычно отдают три представителя каждой страны-члена ФИФА: журналист, а также главный тренер и капитан национальной сборной.

Однако вместо капитана сборной Португалии Роналду в этом году проголосовал полузащитник команды Бернарду Силва . На первое место игрок «Манчестер Сити » поставил Витинью, на второе – Нуну Мендеша, на третье – Усмана Дембеле (все – «ПСЖ»).

Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес выбрал Мендеша первым, Витинью – вторым, а третьим – Ламина Ямаля из «Барселоны».