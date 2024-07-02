«Роналду думает только о себе, он показал свое истинное лицо. Его реакция постыдна – не все крутится вокруг него». Хаманн о слезах Криштиану после незабитого пенальти

Дитман Хамман раскритиковал поведение Криштиану Роналду.

Португалец заплакал в перерыве между экстра-таймами матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 – пен.) после незабитого пенальти.

«39-летний футболист играет 120 минут, не забивает пенальти. Должен сказать, что я поверил во всю эту ерунду о том, что стал командным игроком, потому что теперь он нуждается в команде больше, чем раньше. Я тоже в это поверил, но думаю, что сегодня он показал свое истинное лицо.

Он промахивается с пенальти, начинает плакать на поле, плачет в перерыве дополнительного времени. И я думаю: «Все вертится вокруг тебя». В команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах – не все крутится вокруг тебя.

Я стараюсь быть объективным, но я болел за Словению, потому что считал эту реакцию постыдной, считал это неприемлемым. Я никогда не видел ничего подобного, потому что, как только ты начинаешь показывать эмоции, как только становишься эмоциональным, это конец.

Так что в этот момент тренер должен был сказать: «Ты должен уйти с поля, потому что ты не в состоянии играть».

К его чести, Роналду первым пробил пенальти в серии и пробил его хорошо, это был очень хороший пенальти. Но, как я уже сказал, я поверил во всю эту ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, это абсолютная чушь. Он думает только о себе.

Он забивает пенальти и извиняется перед болельщиками, ему не нужно извиняться. Он начнет следующий матч, но я не вижу другого исхода, кроме победы Франции», – сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Ливерпуля», выступая на ирландском телеканале RTE.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?