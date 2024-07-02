«Роналду думает только о себе, он показал свое истинное лицо. Его реакция постыдна – не все крутится вокруг него». Хаманн о слезах Криштиану после незабитого пенальти

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Дитмар Хаманн Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Дитман Хамман раскритиковал поведение Криштиану Роналду.

Португалец заплакал в перерыве между экстра-таймами матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 – пен.) после незабитого пенальти.

«39-летний футболист играет 120 минут, не забивает пенальти. Должен сказать, что я поверил во всю эту ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, потому что теперь он нуждается в команде больше, чем раньше. Я тоже в это поверил, но думаю, что сегодня он показал свое истинное лицо.

Он промахивается с пенальти, начинает плакать на поле, плачет в перерыве дополнительного времени. И я думаю: «Все вертится вокруг тебя». В команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах – не все крутится вокруг тебя.

Я стараюсь быть объективным, но я болел за Словению, потому что считал эту реакцию постыдной, считал это неприемлемым. Я никогда не видел ничего подобного, потому что, как только ты начинаешь показывать эмоции, как только становишься эмоциональным, это конец.

Так что в этот момент тренер должен был сказать: «Ты должен уйти с поля, потому что ты не в состоянии играть».

К его чести, Роналду первым пробил пенальти в серии и пробил его хорошо, это был очень хороший пенальти. Но, как я уже сказал, я поверил во всю эту ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, это абсолютная чушь. Он думает только о себе.

Он забивает пенальти и извиняется перед болельщиками, ему не нужно извиняться. Он начнет следующий матч, но я не вижу другого исхода, кроме победы Франции», – сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Ливерпуля», выступая на ирландском телеканале RTE.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

221 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рыдать после проигранного важного матча - ок, думаю никто адекватный не осудит.

Пускать сопли и слезы в разгаре матча, когда ещё ничего не решено и надо продолжать биться - это как минимум странно. Честно, не помню такого поведения в футболе.
+262
-45
+217
Заколебали с Роналду, лучше бы больше новостей о вратаре португальцев было
+195
-8
+187
Не хочу умалить заслуги Рональду или обидеть его персофанов, но вчера поймал себя на мысли, что он ведёт себя не как футболист, а как стареющая прима: эти закатывания глаз, апелляции к болельщикам, извинения за незабитый пенальти, про слёзы только ленивый не сказал... Осталось в конце только в реверансе присесть.
+141
-18
+123
Ответ Aristokrat_13
Заколебали с Роналду, лучше бы больше новостей о вратаре португальцев было
К которому сразу после серии не побежал Роналду)
+100
-18
+82
Ответ A_mustaf
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
С тех пор, как придумали мужской футбол. Никто не ревёт посреди матча, все играют обычно)
+91
-13
+78
Да все понимают эмоции, ничего постыдного в слезах нет. Но слёзы во время матча и даже спустя несколько минут после эпизода это показатель эгоизма. Поймите, персофаны, он заплакал не потому, что команда попала в сложное положение в тяжёлом матче, а потому, что он упустил шанс стать героем, сделать сиу и восхвалять себя. Он заплакал от этого, разве трудно это понять?
+83
-21
+62
Ответ Михо
Я не фанат Криша, даже наоборот, но что такого в его слезах? Ему не все равно, конечно расстроился. А если бы он смеялся его бы критиковали за это. А если бы не проявил эмоций вообще, сказали бы- да ему плевать😃
устраивать дешевый концерт в середине дополнительного времени - самое то👍🤣
+71
-22
+49
Я не фанат Криша, даже наоборот, но что такого в его слезах? Ему не все равно, конечно расстроился. А если бы он смеялся его бы критиковали за это. А если бы не проявил эмоций вообще, сказали бы- да ему плевать😃
+86
-45
+41
Ответ Aristokrat_13
Заколебали с Роналду, лучше бы больше новостей о вратаре португальцев было
Он никому не интересен, на нем трафик не сгенерить, не популярное лицо
+42
-4
+38
Ответ Yeffs
Да все понимают эмоции, ничего постыдного в слезах нет. Но слёзы во время матча и даже спустя несколько минут после эпизода это показатель эгоизма. Поймите, персофаны, он заплакал не потому, что команда попала в сложное положение в тяжёлом матче, а потому, что он упустил шанс стать героем, сделать сиу и восхвалять себя. Он заплакал от этого, разве трудно это понять?
А может он заплакал от того, что его промах может привести команду к вылету? Или ты его личный психолог?) Удивляет такая уверенность в оценке чужих эмоций
+52
-19
+33
Ответ A_mustaf
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
Тише, парень, ты не плачь - не утонет в речке мяч✌️😁
+36
-10
+26
Роналду побил очередной рекорд - он плакал на 6 чемпионатах Европы
+30
-4
+26
Ответ A_mustaf
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
То есть это сильно, что капитан команды в дополнительное время не забил пенальти и разнылся так, что всей командой его утешали вместо того, чтобы думать о победе в матче?
+31
-6
+25
Ответ Veld
я не понимаю, он должен был радоваться? сказать что и Джордан не всегда попадал или что?
не устраивать дешевый сспектакль с показушными эмоциями уровня деревенского театра
+36
-13
+23
Разве не капитан должен успокаивать своих партнёров и поддерживать, а я вчера увидел что команда успокаивает и утешает своего капитана, такого слабого капитана я ещё не видел .
+26
-7
+19
Не, ну это реально странно. Впереди еще 15 минут доп. времени, где все можно решить. Но чел закатил истерику и вся команда вынуждена его успокаивать вместо того,чтобы слушать установки тренера.
+23
-4
+19
Ответ JURAVLI
Рыдать после проигранного важного матча - ок, думаю никто адекватный не осудит. Пускать сопли и слезы в разгаре матча, когда ещё ничего не решено и надо продолжать биться - это как минимум странно. Честно, не помню такого поведения в футболе.
Да, это лишнее было. "Вы, Людмила Прокофьевна, ПЕРЕИГРЫВАЕТЕ!".
+19
0
+19
Ответ A_mustaf
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
Ты видел что-нибудь подобное в хоккее, регби, баскетболе или любом другом виде мужского спорта?
+15
0
+15
Ответ Yeffs
Да все понимают эмоции, ничего постыдного в слезах нет. Но слёзы во время матча и даже спустя несколько минут после эпизода это показатель эгоизма. Поймите, персофаны, он заплакал не потому, что команда попала в сложное положение в тяжёлом матче, а потому, что он упустил шанс стать героем, сделать сиу и восхвалять себя. Он заплакал от этого, разве трудно это понять?
А может он заплакал от осознания того факта, что он уже не тот? Откуда нам знать. Одни эмпаты кругом.
+29
-15
+14
Португалия - заложница Роналду.
+19
-5
+14
Да было видно, как он хотел забить 15й гол на Евро и еще сильнее оторваться от Платини, у которого 9 голов. Именно поэтому Рон постоянно бьет штрафные, я смотрю футбол все время, что он играет и уже забыл, когда он забивал со штрафного-это уже цирк какой-то, дай пробить кому-нибудь для разнообразия. Рон великий спортсмен, но он заносчивый павлин с завышенным ЧСВ! Пусть отдаст месячную зарплату своему вратарю за то, что вытащил его в 1/4 финала!
+14
0
+14
Ответ Goldstream
К которому сразу после серии не побежал Роналду)
Ага он подбежал в самом конце трусцой, типа ладно надо его все таки поздравить, а то народ перестанет верит в эту чушь, что я стал командным игроком.
+14
-2
+12
Все эти эмоции 🥹 от бессилия 🍓 он привык к победам будучи игроком Реала.
🐬 и сам поверил в своё мнимое величие,от седого и слёзы.
Криштиану всю оставшуюся жизнь должен благодарить Переса,Эдера и теперь Кошту ☝🏼 благодаря таким людям он ещё на слуху
+20
-10
+10
Ответ Personology Center
Не хочу умалить заслуги Рональду или обидеть его персофанов, но вчера поймал себя на мысли, что он ведёт себя не как футболист, а как стареющая прима: эти закатывания глаз, апелляции к болельщикам, извинения за незабитый пенальти, про слёзы только ленивый не сказал... Осталось в конце только в реверансе присесть.
Этот пронзительный взгляд перед штрафным, надувание щёк
+21
-11
+10
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
+45
-35
+10
Сколько слез будет после 1.4)) товарищам Роналды надо готовить платочки
+10
-1
+9
Ответ Михо
Я не фанат Криша, даже наоборот, но что такого в его слезах? Ему не все равно, конечно расстроился. А если бы он смеялся его бы критиковали за это. А если бы не проявил эмоций вообще, сказали бы- да ему плевать😃
Он капитан команды. Ты просто показываешь слабость на глазах у всех, это передаётся твоим игрокам. При чём счёт был 0-0, это не был пенальти на 95 минуте когда команда проигрывает. Неудивительно, что второй овертайм Португалия провалила и будь Шешко с мозгами, то вылетели бы ещё до Франции
+13
-4
+9
Ответ Personology Center
Не хочу умалить заслуги Рональду или обидеть его персофанов, но вчера поймал себя на мысли, что он ведёт себя не как футболист, а как стареющая прима: эти закатывания глаз, апелляции к болельщикам, извинения за незабитый пенальти, про слёзы только ленивый не сказал... Осталось в конце только в реверансе присесть.
А крики перед каждым штрафным, а размахивания рук перед каждым угловым? Ну точно стареющая актриса, выходящая на подмостки театра ради своего прощального бенефиса.
Вон, Модрич тоже не забил пенку, отборолся и всё-таки нашёл свой тогда ещё решающий гол. Потом, конечно, «умер» ментально на скамейке, но даже так там не было подобных истерик. А ведь человек реально закончил со сборной на больших турнирах, тихо и скромно.
+8
0
+8
Ответ A_mustaf
С каких пор проявлений эмоций , тем более в таких моментах, это слабость ?
Во время матча, когда другим нужна поддержка и уверенность от капитана, а не слезы - конечно слабость.
+9
-1
+8
Ответ Михо
Я не фанат Криша, даже наоборот, но что такого в его слезах? Ему не все равно, конечно расстроился. А если бы он смеялся его бы критиковали за это. А если бы не проявил эмоций вообще, сказали бы- да ему плевать😃
В первую очередь он капитан, это не его должны утешать и успокаивать, а наоборот он должен поддерживать свою команду.
+10
-3
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий