Турция вышла в 1/4 финала Евро, победив Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в плей-офф ЧЕ

Сборная Турции обыграла Австрию (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мерих Демирал открыл счет уже на 1-й минуте. Защитник стал автором дубля на 59-й, замкнув подачу с углового от Арды Гюлера. Михаэль Грегорич на 66-й отыграл один мяч.

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