Турция вышла в 1/4 финала Евро, победив Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в плей-офф ЧЕ
Сборная Турции обыграла Австрию (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мерих Демирал открыл счет уже на 1-й минуте. Защитник стал автором дубля на 59-й, замкнув подачу с углового от Арды Гюлера. Михаэль Грегорич на 66-й отыграл один мяч.
- Дата проведения
- 2 июля, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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Австрия –
Пентц, Пош, Линхарт (Вебер, 64), Данзо, Мвене (Прасс, 46), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 64), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46), Зайвальд, Арнаутович.
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Турция –
Гюнок, Мюльдюр, Айхан, Бардакджи, Демирал, Кадыоглу, Кекчю (Кахведжи, 83), Юксек (Озджан, 58), Гюлер (Актюркоглу, 78), Йылмаз, Йылдыз (Йокушлу, 78).
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На 1 игрока считай меньше было
Австрию жаль
Такой унылости даже Саутгейт не позволяет