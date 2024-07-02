Турция вышла в 1/4 финала Евро, победив Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в плей-офф ЧЕ

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Михаэль Грегорич Мерих Демирал Арда Гюлер онлайны Футбол

Сборная Турции обыграла Австрию (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мерих Демирал открыл счет уже на 1-й минуте. Защитник стал автором дубля на 59-й, замкнув подачу с углового от Арды Гюлера. Михаэль Грегорич на 66-й отыграл один мяч.

Австрия – Турция 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
2 июля, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Демирал, 0:2 – 59 Демирал, 1:2 – 66 Грегорич.
АвстрияПентц, Пош, Линхарт (Вебер, 64), Данзо, Мвене (Прасс, 46), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 64), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46), Зайвальд, Арнаутович.
ТурцияГюнок, Мюльдюр, Айхан, Бардакджи, Демирал, Кадыоглу, Кекчю (Кахведжи, 83), Юксек (Озджан, 58), Гюлер (Актюркоглу, 78), Йылмаз, Йылдыз (Йокушлу, 78).
Предупреждения:
Кекчю (11), Шмид (38), Юксек (42), Линхарт (52).

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210 комментариев
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Наконец-то нормальный футбик! Динамичный, открытый!
Скиньте Саутгейту ссылку на трансляцию, пусть хоть посмотрит, как футбол выглядит
+134
-3
+131
Два лучших матча турнира Турция - Грузия и Турция - Австрия
+90
-4
+86
Неужели живой и веселый матч на Евро наконец-то.
+76
-4
+72
Пока что лучший матч ЧЕ. То самое чувство, когда не хотелось вылета ни одной из команд. Очень жаль Австрию. Великолепный футбол показали.
+74
-3
+71
Первые 5 минут этого матча уже интереснее, чем матчи Франции и Англии вместе взятые
+57
-1
+56
Суперсэйв Мерта.
+54
0
+54
Ответ Guillermo
Надеюсь здесь не будут писать, как Роналду поплакал в 39 лет?
Ты и написал.
+49
-2
+47
Ответ Нефанатик
Два лучших матча турнира Турция - Грузия и Турция - Австрия
мне Австрия Нидерланды понравился)
+36
-1
+35
Был бы у австрийцев нападающий, турки уже давно паковали чемоданы.
+38
-5
+33
Арнаутович как истинный серб сыграл безолаберно
+31
-2
+29
какое же бревно Арнаутович....
+30
-2
+28
Арнаутовича надо было менять на 55 минуте.
На 1 игрока считай меньше было
+24
0
+24
Австрия Турция пока самый интересный матч на турнире
+23
0
+23
А зачем Франция, Англия и прочие в 1/4? По этому матчу лучше бы обе команды прошли вместо кого нибудь из «топов»
+20
-4
+16
Куда судья свистит? Из 4 добавленных минимум полторы ушло на валяние турков в своей штрафной
+21
-7
+14
Будто матч Евро-08 посмотрел, очень круто.
Австрию жаль
+15
-1
+14
Сейф турнира в исполнении турецкого вратаря! Такой шикарный матч. А дождь только добавил красок.
+17
-3
+14
Ответ Stasinho7
Первые 5 минут этого матча уже интереснее, чем матчи Франции и Англии вместе взятые
У Франции 1:0, 1:0, 1:1, 0:0… два автогола и пенальти…
Такой унылости даже Саутгейт не позволяет
+16
-3
+13
Ответ Ar41
Наконец-то нормальный футбик! Динамичный, открытый! Скиньте Саутгейту ссылку на трансляцию, пусть хоть посмотрит, как футбол выглядит
и дешаму тоже))
+13
0
+13
Жаль нельзя вместо унылых Англии и Франции, чтобы вышли в четвертьфинал и Турция и Австрия.
+12
-1
+11
Ответ leikocyt
Был бы у австрийцев нападающий, турки уже давно паковали чемоданы.
И вратарь тоже. Турецкий вон как выручил своих
+11
0
+11
Ответ dvkr
Куда судья свистит? Из 4 добавленных минимум полторы ушло на валяние турков в своей штрафной
Ну он на 5 свистнул и атаку дал завершить. Какие претензии к арбитру ?
+12
-1
+11
Браво 👏🏻 командам! Интересно они всю игру так обегают ?!
+10
0
+10
За такие матчи и любим футбол!
+10
-1
+9
Самый неинтересные матч по вывеске, оказался самым зрелищным!
+9
0
+9
Вышла благодаря спасению года на 95 минуте
+11
-2
+9
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Один из автобусов должен был пройти, но лучше бы это была Словакия, Австрию прям жалко
Там Англия была автобусом, не Словакия
+8
0
+8
Если бы Арнаутович не запорол тот момент, то австрийцы бы дожали.
+9
-1
+8
Ответ Blaumerc
В 2008 году, первый раз в жизни был в Турции. Честно сказать сильно удивился. Страна реально футбольная. Я и до этого увлекался футболом, поддерживал определённые команды (Барселона и Спартак) Но там реально ощутил что такое фанатизм, когда из телефонного рингтона каждого звучит гимн или марш любимой команды. Когда из-за скопления фанатов перекрывают дороги, когда просто так могут наехать за неправильный цвет одежды. Но я сильно болел за Россию, просто эта страна мне ближе, все таки отголоски СССР, мы дети СССР. Когда на том евро турки вышли в полуфинал, это было просто безумие, национальное безумие. Много кто тогда попали просто под шальные пули в Стамбуле. Но атмосфера была реально нереальная. У меня были мурашки от того боления тогда. Но помню смотрел матч Россия-Нидерланды в одном из специализированных заведений. Там процентов 90 из местных болел поддерживала Россию против голландцев, и я чувствовал какую-то гордость за то что знаю русский язык, болею за русских. Так поддержим же турков в этой битве против Пруссии.
Пруссии?
+9
-1
+8
Оранжевые разденут турков.
+13
-5
+8
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