Кунде о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Разочарован поддержкой партии, идущей против ценностей сосуществования и взаимоуважения. Важно помешать крайне правым»
Жуль Кунде критически высказался о политической ситуации во Франции.
После первого тура парламентских выборов во Франции лидирует «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,4% голосов.
На втором месте расположился «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Третье место заняла коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» с 20,76 процента голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.
«Я был разочарован, увидев, в каком направлении движется наша страна. Разочарован большой поддержкой партии, которая идет против наших ценностей: сосуществованию, взаимоуважению.
Но впереди второй тур, ничего еще не решено. Нужно еще раз обратиться к людям, которые не голосовали.
Важно помешать крайне правым, «Национальному объединению». Это не та партия, которая приведет нашу страну к большей свободе, к лучшему сосуществованию», – заявил защитник сборной Франции и «Барселоны».
Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Все элементарно
прекращение программ воссоединения семей для мигрантов;
Там большая программа, но думаю от этих пунктов у них больше всего бомбит, а так чего то УЛЬТРА правого там нет, просто консерваторы
Исторический мандраж играет в крови всё таки
Очевидно дело в том, кто "правильно" высказывается, а кто "неправильно".
Такая демократия, другой нет.