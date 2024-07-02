Кунде о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Разочарован поддержкой партии, идущей против ценностей сосуществования и взаимоуважения. Важно помешать крайне правым»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика Жюль Кунде Футбол

Жуль Кунде критически высказался о политической ситуации во Франции.

После первого тура парламентских выборов во Франции лидирует «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,4% голосов.

На втором месте расположился «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Третье место заняла коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» с 20,76 процента голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.

«Я был разочарован, увидев, в каком направлении движется наша страна. Разочарован большой поддержкой партии, которая идет против наших ценностей: сосуществованию, взаимоуважению.

Но впереди второй тур, ничего еще не решено. Нужно еще раз обратиться к людям, которые не голосовали.

Важно помешать крайне правым, «Национальному объединению». Это не та партия, которая приведет нашу страну к большей свободе, к лучшему сосуществованию», – заявил защитник сборной Франции и «Барселоны».

Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Есть два мнения: одно моё, второе - неправильное"
+167
-8
+159
"Граждане сделали свой выбор. Теперь нужно им помешать". Ж. Кунде.
+154
-5
+149
Так у кого-то просто другое мнение и их большинство
Все элементарно
+99
-3
+96
Господи, как либерахи запарили со своей "крайне правой", просто все до единого по одной методичке несут эту чушь.
+77
-6
+71
Ответ XXXVI
Неплохо они создают мнение. Я вот не погружен в политику Франции. Там что, прям уж такая ПРАВАЯ партия может победить? Я никогда не поверю, что у них радикальные взгляды, или я ошибаюсь?
прекращение дальнейшей иммиграции из неевропейских стран и ужесточение требований при получении французского гражданства (приём не более 10 тысяч иммигрантов в год);
прекращение программ воссоединения семей для мигрантов;

Там большая программа, но думаю от этих пунктов у них больше всего бомбит, а так чего то УЛЬТРА правого там нет, просто консерваторы
+70
-1
+69
Ответ XXXVI
Неплохо они создают мнение. Я вот не погружен в политику Франции. Там что, прям уж такая ПРАВАЯ партия может победить? Я никогда не поверю, что у них радикальные взгляды, или я ошибаюсь?
Настолько "крайне правая", что её председатель – двадцативосьмилетний сын итальянки и алжирца)
+64
0
+64
Интересный пацан. То есть он за взаимоуважение, но уважать выбор других людей он не намерен. Истинный демократ
+54
-2
+52
Неплохо они создают мнение. Я вот не погружен в политику Франции. Там что, прям уж такая ПРАВАЯ партия может победить? Я никогда не поверю, что у них радикальные взгляды, или я ошибаюсь?
+50
-5
+45
Ответ fRsk
Господи, как либерахи запарили со своей "крайне правой", просто все до единого по одной методичке несут эту чушь.
У либерах на западе кРаЙнЕ пРаВыЙ это тот, кто обращается в полицию, когда его дочь изнасилует один из мигрантов-бездельников на пособиях. Это расизм - жаловаться в полицию на культурные особенности новых сограждан.
+39
-5
+34
Давайте белые во Франции просыпайтесь, а то ваша страна будет как сборная Франции по футболу с белым меньшинством
+34
-3
+31
Черныши боятся за свою лояльность в стране.
Исторический мандраж играет в крови всё таки
+26
-5
+21
Марин Ле Пен тащи! Рад, что подрывает пуканы всем этим демократам
+26
-6
+20
Я понял: некоторым спортсменам можно высказываться о политике, некоторым - нельзя. Агитировать, пропагандировать и т. д.
Очевидно дело в том, кто "правильно" высказывается, а кто "неправильно".
Такая демократия, другой нет.
+21
-2
+19
Я был разочарован, увидев, в каком направлении движется наша страна. - так это не ваша страна, ваша страна в Африке
+12
0
+12
Интересно почитать комменты с какого-нибудь lesports.fr)
+11
0
+11
Желаю вылететь им в 1/4 и спокойно ехать домой заниматься политикой
+11
-1
+10
Как будто французы специально приехали, ради того, чтобы попиарить партию Макрона и выборы во Франции, а не ради победы в кубке
+9
0
+9
Ответ Анатолий Magicbrain
Комментарий скрыт
Правильно, народ проголосовал а всякое агрессивное меньшинство навальнята пытаются мешать
+18
-9
+9
Неправильное большинство французов неправильно проголосовало. Что-то надо делать с этим вопиющим беспределом. Иначе Па-де-Кале или альпийские или пиренейские тропы.
+8
0
+8
Канючение этих футболистов постепенно перетекает в мерзость. Лучше бы свою игру подтянули, французы, блин.
+9
-1
+8
Ответ XXXVI
Неплохо они создают мнение. Я вот не погружен в политику Франции. Там что, прям уж такая ПРАВАЯ партия может победить? Я никогда не поверю, что у них радикальные взгляды, или я ошибаюсь?
Нет, это не как в 20-40-ые прошлого века, когда ультраправые это фашистские, национал-социалистические партии. От ультраправых партий во Франции сейчас только одно название
+8
0
+8
Из за разнообразия и многообразия творятся безобразия.
+7
0
+7
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Так нацисты и националисты этот разное.
+6
0
+6
Это свободное волеизъявление народа Франции. Как можно этому помешать?
+6
0
+6
Ну станет Франция чуть белее, это разве плохо?
+9
-3
+6
Гуталины негодуют
+7
-1
+6
Так не забыть бы к португальцам подготовиться
+6
0
+6
Ха, Ле Пен на самом деле мне не правая, а центрисская. Просто левее уже некуда. Чем надоела ЛГБТ повестка. Все за ценности традишн.
+5
0
+5
Ответ XXXVI
Неплохо они создают мнение. Я вот не погружен в политику Франции. Там что, прям уж такая ПРАВАЯ партия может победить? Я никогда не поверю, что у них радикальные взгляды, или я ошибаюсь?
ну там антииммигрантская риторика идет: ужесточение миграционного законодательства, сокращение срока вида на жительство, ужесточение требований к получению гражданства, ограничение пособий для мигрантов и т.д. для современной Франции звучит весьма радикально.
+5
0
+5
Если народ голосует за правых, значит их что то не устраивает в левых. Макарон многое сделал, что бы его нак послали. Что народ и делает. А разве черным и арабам во франции плохо живется ?
+6
-1
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий