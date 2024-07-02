Кунде о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Разочарован поддержкой партии, идущей против ценностей сосуществования и взаимоуважения. Важно помешать крайне правым»

Жуль Кунде критически высказался о политической ситуации во Франции.

После первого тура парламентских выборов во Франции лидирует «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,4% голосов.

На втором месте расположился «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Третье место заняла коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» с 20,76 процента голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.

«Я был разочарован, увидев, в каком направлении движется наша страна. Разочарован большой поддержкой партии, которая идет против наших ценностей: сосуществованию, взаимоуважению.

Но впереди второй тур, ничего еще не решено. Нужно еще раз обратиться к людям, которые не голосовали.

Важно помешать крайне правым, «Национальному объединению». Это не та партия, которая приведет нашу страну к большей свободе, к лучшему сосуществованию», – заявил защитник сборной Франции и «Барселоны».

Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»

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