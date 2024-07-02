Часть игроков сборной Италии была недовольна работой и идеями Спаллетти на Евро. Фаджоли считали «стукачом» из-за показаний по делу о ставках (La Repubblica)

Теги Лучано Спаллетти Ювентус Сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Сандро Тонали Николо Фаджоли Футбол

В сборной Италии возник конфликт во время Евро-2024.

Сборная Италии вылетела с Евро-2024 на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (0:2).

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, раздевалка сборной Италии разделилась, поскольку часть игроков была недовольна походом Лучано Спаллетти и его идеями. Главного тренера упрекали в недостаточной подготовке к турниру и считали стиль игры команды недостаточно интенсивным. Считается, что раскол в раздевалке сборной Италии отчасти объясняется отсутствием явных лидеров после ухода Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Некоторые футболисты были недовольны вызовом Николо Фаджоли, отбывшего 7-месячную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках – часть игроков считает хавбека «Ювентуса» «стукачом», так как его показания по этому делу привели к дисквалификации Сандро Тонали.

Игроки также были шокированы решением Спаллетти изменить тактику и стартовый состав за два часа до матча с Хорватией на групповом этапе – в результате футболисты, ожидавшие включения в стартовый состав, чувствовали себя обделенными.

Италия не осилила сложный футбол. Да, из-за Спаллетти

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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71 комментарий
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Мне кажется всё проще. У Италии средняя команда по составу, возможно чуть выше по классу, чем Швейцария. Но зато Швейцария более дисциплинирована и сыграна. Иногда порядок бьёт класс.
А все эти инсайды про Спалетти, стукачей просто оправдание.
+73
-12
+61
Ответ Nyurka-City
Мне кажется всё проще. У Италии средняя команда по составу, возможно чуть выше по классу, чем Швейцария. Но зато Швейцария более дисциплинирована и сыграна. Иногда порядок бьёт класс. А все эти инсайды про Спалетти, стукачей просто оправдание.
«Чуть выше по классу»

▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы
▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема

▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ

▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала)

▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала

▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов

▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
+75
-24
+51
Ответ Nyurka-City
Мне кажется всё проще. У Италии средняя команда по составу, возможно чуть выше по классу, чем Швейцария. Но зато Швейцария более дисциплинирована и сыграна. Иногда порядок бьёт класс. А все эти инсайды про Спалетти, стукачей просто оправдание.
Я бы сказал, у Швейцарии и на бумаге состав сейчас сильнее. У Италии нет ЦЗ уровня Оканджи или ПЗ типа Джаки, из топ игроков только вратарь.
+43
-17
+26
Ответ Andrey_Rlv
Ну Фаджоли и вправду поступил не красиво. в любой ситуации говори о себе. не подставляй пацанов.
Когда у вас изымают телефоны, есть переписки и факты кто с кем и как взаимодействовал, вы попробуйте не сотрудничать со следствием. Это же вам не детсад, типа ябеда карябеда. Тут все факты были и идти в отказ проф игроку просто смерти подобно. Вы лучше бы задались вопросом, если это такие здравые пацаны и радеющие за Фаджоли, че они его в блудню ставочную втянули? Мажорики беспонтовые. А Фаджоли урок будет, в окружении держать друзей а не мажоров беспонтовых
+28
-5
+23
Ответ Олег Олег
Комментарий удален пользователем
Олежа, Калафьори не мог сыграть из-за дисквалификации
+24
-1
+23
в результате футболисты, ожидавшие включения в стартовый состав, чувствовали себя обделенными.(с)
))))))))) Лучшая фраза.
+20
0
+20
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
- Фраттези в том сезоне играл за Сассуоло. Да и сейчас в Интере он игрок ротации и не более.
- Кристанте и Эль Шаарави - средние игроки, второй пару раз за карьеру сверкнул, но не более.
- Жоржиньо - на данный момент игрок ротации Арсенала.
- Кьеза после травм и до травм разные игроки, не зря сейчас говорят о его возможном уходе из Ювентуса.
+16
-1
+15
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Поговаривают, что Доннарума в ПСЖ и Доннарума в сборной - два разных воротчика

Димарко сломался, Эль-Шаарави вообще не понятно по каким критериям пробрался в сборную. Остальные игроки Ромы не сказать что сильнее игроков Швейцарии.

Жоржиньо, имхо, давно не тот, что был в 2021

Кьеза - бегунок по проторенным рельсам, переоценен
Скамакка - никогда не был стабильным, забивным форвардом, то что его Аталанта выбила Ливерпуль и Байер, естественно, не его заслуга, хоть он и забивал
+18
-4
+14
Именно по этим причинам игроки не могли точно отдать мяч на 15 метров, и при приеме от них отскакивало, как от стенки
+13
0
+13
Ответ Andrey_Rlv
Ну Фаджоли и вправду поступил не красиво. в любой ситуации говори о себе. не подставляй пацанов.
Забыл плюнуть в конце.
+7
0
+7
>в результате футболисты, ожидавшие включения в стартовый состав, чувствовали себя обделенными

а футболисты, которых включили в состав, перестали себя чувствовать обделёнными. логично...
+6
0
+6
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Вот только про Скамаку не надо ладно)) ему то как раз давался шанс по полной вот только то что он донный был на Евро и не забивал когда надо это факт , при Спалетти не было того огня что было при Манчини вполне возможно и вправду нездоровая атмосфера была
+5
0
+5
Мало ли кто что ожидал? Это что вообще за бред-им может еще забронировать места в основном составе надо было?
+4
0
+4
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Могу ещё понять Донарумму, Барелу, Кьезу.
Все остальные добротные, но никак не топовые игроки.
Скамакка который ничего не показал на Евро, до этого провалился в Англии и выдал один хороший сезон в Италии топ? Средний нападающий, как до него Белотти и явно не дотягивает по уровню до Иммобиле.
Жоржиньо игрок года в 2021 года, сейчас уже 2024. И явно годы берут своё.
Все остальные это просто хорошие, качественные футболисты, но до уровня англичан, испанцев им далеко.
+5
-1
+4
Ответ Eric_Cartman
Письмо 14-ти последует?
Так надо было перед евро писать, не канон
+4
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+4
Ответ Олег Олег
Комментарий удален пользователем
Калафьори на карточках был. Он не мог сыграть со Швейцарией.
+3
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+3
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Из аргумента про то, что игроки Интера играли в финале лч, следует ровным счетом ничего. Из этого не должен исходить вывод, что эти игроки сильные. Во-первых, они не главные звезды и причина побед Интера. Во-вторых сетка плей-офф, которая дает необъективную картину. Немецкие игроки Баварии, которые отлетели от сити в 1/4 получается слабее?
+3
0
+3
"часть игроков была недовольна походом Лучано Спаллетти". А куда Лучано совершил поход?
+2
0
+2
Ответ Nyurka-City
Могу ещё понять Донарумму, Барелу, Кьезу. Все остальные добротные, но никак не топовые игроки. Скамакка который ничего не показал на Евро, до этого провалился в Англии и выдал один хороший сезон в Италии топ? Средний нападающий, как до него Белотти и явно не дотягивает по уровню до Иммобиле. Жоржиньо игрок года в 2021 года, сейчас уже 2024. И явно годы берут своё. Все остальные это просто хорошие, качественные футболисты, но до уровня англичан, испанцев им далеко.
По твоим критериям сейчас топовый состав во всем мире можно найти только у Франции и Англии, в остальных сборных это максимум 2-3 топа, как в Испании где без Родри и ветерана Карвахаля сборная по именам ничем не лучше чем у Италии
+2
0
+2
Чувствовали себя обделенными из-за того что не попали в состав - ну идите тогда заниматься индивидуальными видами спорта 🤡
+2
-1
+1
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Пункт 3 про Интер можно удалять сразу - провалились все, кроме одного матча достойного от Бареллы и вспомнить нечего. Димарко показал свой печальный и реальный уровень, Бастони чистой воды пожарник, медленная неповоротливая каряга, Дармиа в свои 50 лет не научился бить левой ногой, стыдоба. Фраттези единственное старался всегда, в каждом матче, его можно выделить только.
Пункт Викарио - осн кипер среднего клуба Апл, и? К чему это? Есть Донна и все. Топ.
Пункт 4 Рома - клуб прогрессирует, мне нравится, но приписывать их как некое преимущество, опрометчиво. Шарааи только вернулся из одноногой лиги в Рим, Пеллегрини еще после первого матча дал понять что 10ка на спине слишком непосильная ноша для него и поплыл. Манчини играл? Может я пропустил. Если нет, то уж лучше он нежели Бастони.
Пункт Жоржиньо - смешно. Еще бы написали Буффон на скамейке, почти получил ЗМ. Жоржиньо хорош был, но с определенным подбором игроков, явно не в нынешней сборной где нет ни одного игрока лидера, одни нытики. Донна хорош, но все таки это не то для капитанской повязки и лидера адзурры.
Пункт Кьеза - бледная тень себя после разрыва крестов, Юве не просто взял паузу в переговорах, видимо есть веские основания и Кьеза уедет куда то в др клуб, не показал и толики того что он умеет, явно не в форме.
Пункт Ди Лоренцо - был в Наполи хорош, в сборной чел травмируется стоя на месте, его фланг страдал в последних матчах с его участием. Приходилось выпускать на страховку Камбьязо и это, кстати, не очень помогло.
Скамакка - переоценен, ни характера, ни чемпионского духа. Игрок уровня середины таблицы кальчо. С Гасперини может и станет чем то большим, сейчас это бесполезный овощ.
Вот и вся ваша сборная в кавычках. Печаль, тоска. Даже Балотелли и Кин в этой сборной были бы уместнее этих Скамакк и Ретег. И это великая скуадра адзурра сегодня. Слезы и боль
+3
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+1
Ответ Олег Олег
Спаллетти слабый тренер ! Не выпустить Калафьери, который спас его в предыдущем матче голевым пасом-надо быть деревянным физруком! Смешно наблюдать тут ботов минусующих и поддерживающих этого опозорившегося Спаллетти!
Так у него дисква вроде как была
+1
0
+1
Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Погоди, сейчас месные специалисты дунут и Грузию со Словенией посчитают сильнее Италии по составу
+2
-1
+1
Ответ Willy Kambwala
Чувствовали себя обделенными из-за того что не попали в состав - ну идите тогда заниматься индивидуальными видами спорта 🤡
вот-вот, в составе 26 игроков, а не 11
+1
0
+1
Спаллетти слабый тренер !
Не выпустить Калафьери, который спас его в предыдущем матче голевым пасом-надо быть деревянным физруком!
Смешно наблюдать тут ботов минусующих и поддерживающих этого опозорившегося Спаллетти!
+1
0
+1
Может быть Спалетти в чем-то и виноват, но я никогда не видел раньше столь посредственного состава у итальянской сборной. И это не прихоть тренера, а следствие отставания итальянских клубов в плане подготовки молодежи и следования современным тенденциям.
+1
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Спалетти не потянул, однозначно. Состав средний, в атаке нули полные.
Италия и Англия должны были обе ехать домой после 1/8
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Изменить тактику и состав за 2 часа до ключевого матча в группе?

Мягко говоря сомнительно
+1
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А кого можно выделить из списка состава сборной Италии? Только вратарь именитый, остальные одного ранга
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Ответ Marcus Aurelius
«Чуть выше по классу» ▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы ▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема ▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ ▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала) ▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала ▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов ▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
Игроки Ромы, доходящие до поздних стадий плей-офф, 2-ого и 3-ого еврокубков тоже не ключевые и не основные. И опять же, как это показывает уровень? Половина испанцев из Севильи, которая постоянно не вылезает из финалов лиги Европы, даже не вызывается в сборную.
Жоржиньо лучший игрок в 2021-ом. Во-первых, прошло 3 года, во-вторых, натянуто, потому что так совпало и в том году он выиграл два евро трофея. Хотя он не был лучшим игроком в командах победителях.
Кьеза чемпион Европы также в 2021-ом году, прошло уже 3 года, он успел кресты порвать. Ди Лоренцо лидер в команде, которая даже в еврокубки не вышла.
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