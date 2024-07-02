Часть игроков сборной Италии была недовольна работой и идеями Спаллетти на Евро. Фаджоли считали «стукачом» из-за показаний по делу о ставках (La Repubblica)
В сборной Италии возник конфликт во время Евро-2024.
Сборная Италии вылетела с Евро-2024 на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (0:2).
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, раздевалка сборной Италии разделилась, поскольку часть игроков была недовольна походом Лучано Спаллетти и его идеями. Главного тренера упрекали в недостаточной подготовке к турниру и считали стиль игры команды недостаточно интенсивным. Считается, что раскол в раздевалке сборной Италии отчасти объясняется отсутствием явных лидеров после ухода Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.
Некоторые футболисты были недовольны вызовом Николо Фаджоли, отбывшего 7-месячную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках – часть игроков считает хавбека «Ювентуса» «стукачом», так как его показания по этому делу привели к дисквалификации Сандро Тонали.
Игроки также были шокированы решением Спаллетти изменить тактику и стартовый состав за два часа до матча с Хорватией на групповом этапе – в результате футболисты, ожидавшие включения в стартовый состав, чувствовали себя обделенными.
Италия не осилила сложный футбол. Да, из-за Спаллетти
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А все эти инсайды про Спалетти, стукачей просто оправдание.
▪️Доннарумма - один из лучших вратарей мира в последние годы
▪️Викарио - основной кипер Тоттенхема
▪️Барелла, Бастони, Димарко, Фратези и Дармиан - игроки Интера чемпиона Италии, год назад играли в финале ЛЧ
▪️Пелегрини, Манчини, Кристанте, Эль-Шарави - игроки Ромы которая уже 4 года подряд доходит минимум до 1/2 финалов Еврокубков (2 финала + 2 полуфинала)
▪️Жоржиньо - игрок года УЕФА 2021. Из Арсенала
▪️Кьеза, Ди Лоренцо - чемпионы Европы и лидеры своих клубов
▪️Скамакка - отправил домой Ливерпуль а его команда разгромила Байер Алонсо (травмированный Скальвини оттуда же)
))))))))) Лучшая фраза.
- Кристанте и Эль Шаарави - средние игроки, второй пару раз за карьеру сверкнул, но не более.
- Жоржиньо - на данный момент игрок ротации Арсенала.
- Кьеза после травм и до травм разные игроки, не зря сейчас говорят о его возможном уходе из Ювентуса.
Димарко сломался, Эль-Шаарави вообще не понятно по каким критериям пробрался в сборную. Остальные игроки Ромы не сказать что сильнее игроков Швейцарии.
Жоржиньо, имхо, давно не тот, что был в 2021
Кьеза - бегунок по проторенным рельсам, переоценен
Скамакка - никогда не был стабильным, забивным форвардом, то что его Аталанта выбила Ливерпуль и Байер, естественно, не его заслуга, хоть он и забивал
а футболисты, которых включили в состав, перестали себя чувствовать обделёнными. логично...
Все остальные добротные, но никак не топовые игроки.
Скамакка который ничего не показал на Евро, до этого провалился в Англии и выдал один хороший сезон в Италии топ? Средний нападающий, как до него Белотти и явно не дотягивает по уровню до Иммобиле.
Жоржиньо игрок года в 2021 года, сейчас уже 2024. И явно годы берут своё.
Все остальные это просто хорошие, качественные футболисты, но до уровня англичан, испанцев им далеко.
Пункт Викарио - осн кипер среднего клуба Апл, и? К чему это? Есть Донна и все. Топ.
Пункт 4 Рома - клуб прогрессирует, мне нравится, но приписывать их как некое преимущество, опрометчиво. Шарааи только вернулся из одноногой лиги в Рим, Пеллегрини еще после первого матча дал понять что 10ка на спине слишком непосильная ноша для него и поплыл. Манчини играл? Может я пропустил. Если нет, то уж лучше он нежели Бастони.
Пункт Жоржиньо - смешно. Еще бы написали Буффон на скамейке, почти получил ЗМ. Жоржиньо хорош был, но с определенным подбором игроков, явно не в нынешней сборной где нет ни одного игрока лидера, одни нытики. Донна хорош, но все таки это не то для капитанской повязки и лидера адзурры.
Пункт Кьеза - бледная тень себя после разрыва крестов, Юве не просто взял паузу в переговорах, видимо есть веские основания и Кьеза уедет куда то в др клуб, не показал и толики того что он умеет, явно не в форме.
Пункт Ди Лоренцо - был в Наполи хорош, в сборной чел травмируется стоя на месте, его фланг страдал в последних матчах с его участием. Приходилось выпускать на страховку Камбьязо и это, кстати, не очень помогло.
Скамакка - переоценен, ни характера, ни чемпионского духа. Игрок уровня середины таблицы кальчо. С Гасперини может и станет чем то большим, сейчас это бесполезный овощ.
Вот и вся ваша сборная в кавычках. Печаль, тоска. Даже Балотелли и Кин в этой сборной были бы уместнее этих Скамакк и Ретег. И это великая скуадра адзурра сегодня. Слезы и боль
Не выпустить Калафьери, который спас его в предыдущем матче голевым пасом-надо быть деревянным физруком!
Смешно наблюдать тут ботов минусующих и поддерживающих этого опозорившегося Спаллетти!
Италия и Англия должны были обе ехать домой после 1/8
Мягко говоря сомнительно
Жоржиньо лучший игрок в 2021-ом. Во-первых, прошло 3 года, во-вторых, натянуто, потому что так совпало и в том году он выиграл два евро трофея. Хотя он не был лучшим игроком в командах победителях.
Кьеза чемпион Европы также в 2021-ом году, прошло уже 3 года, он успел кресты порвать. Ди Лоренцо лидер в команде, которая даже в еврокубки не вышла.