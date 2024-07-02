Часть игроков сборной Италии была недовольна работой и идеями Спаллетти на Евро. Фаджоли считали «стукачом» из-за показаний по делу о ставках (La Repubblica)

В сборной Италии возник конфликт во время Евро-2024.

вылетела с Евро-2024 на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии (0:2).

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, раздевалка сборной Италии разделилась, поскольку часть игроков была недовольна походом и его идеями. Главного тренера упрекали в недостаточной подготовке к турниру и считали стиль игры команды недостаточно интенсивным. Считается, что раскол в раздевалке сборной Италии отчасти объясняется отсутствием явных лидеров после ухода Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Некоторые футболисты были недовольны вызовом , отбывшего 7-месячную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках – часть игроков считает хавбека « » «стукачом», так как его показания по этому делу привели к дисквалификации .

Игроки также были шокированы решением Спаллетти изменить тактику и стартовый состав за два часа до матча с Хорватией на групповом этапе – в результате футболисты, ожидавшие включения в стартовый состав, чувствовали себя обделенными.

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