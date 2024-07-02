Донован Митчелл и «Кливленд» договорились о максимальном продлении контракта – 150,3 млн долларов за три года

«Кливленд» подпишет максимальное продление контракта с Донованом Митчеллом.

Клуб договорился со звездным атакующим защитником (27 лет, 185 см) о продлении соглашения на три года и 150,3 миллиона долларов с опцией игрока на сезон-2027/28.

После подписания сделки в контракте Митчелла будет четыре гарантированных года на общую сумму в 185 миллионов долларов. Кроме того, сделка позволит защитнику в 2027 году продлить контракт на пять лет и сумму более 380 миллионов долларов.

Согласно источникам, Митчелл и его агент Остин Браун встретились в субботу в Лос-Анджелесе с президентом по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтменом и достигли соглашения о продлении.

После приобретения Митчелла у «Юты» перед дедлайном обменов два года назад «Кавальерс» дважды подряд выходили в плей-офф. В минувшем сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф, где проиграла будущему чемпиону «Бостону» со счетом 1-4.

В минувшем сезоне показатели 5-кратного участника Матча всех звезд составили 26,6 очка, 6,1 передачи, 5,1 подбора, 1,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч.