Глава «Локомотива» о Глушенкове в «Зените»: «Не будем завышать стоимость контракта в реалиях, в которых живет страна. Нужно понимать текущее положение»
Юрий Нагорных объяснил переходы Антона Миранчука и Максима Глушенкова.
«Локомотив» ранее сообщил, что Миранчук покинул клуб по завершении договора, а Глушенков был продан в «Зенит».
– Была ли возможность сохранить Антона Миранчука и достичь договоренностей по новому контракту?
– Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона – так и произошло.
«Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.
Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта.
По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень – последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.
– Получилась ситуация, что креативные игроки – Максим Глушенков и Антон Миранчук – покинули команду почти синхронно.
– Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта.
Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем.
Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В Питер позвоните, расскажите им текущее положение.
А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки.
Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
PS
Удивляюсь питерским - вместо чувства омерзения от того, что происходит на народные деньги, им это нравится.
Сам живу в Спб и не понимаю госфинансирование всяких бразильцев, в то время как в стране собирают деньги на дроны, нет денег на ремонт больниц и тд
В 2023 году стоимость билетов на поезда повышалась несколько раз. Так, с 1 января 2023 года цена на поезда дальнего следования была проиндексирована на 8,1%. Это коснулось вагонов купе, СВ и люкс. Кроме того, с 1 декабря 2023 года были повышены цены на билеты в плацкарте, некоторых купе, СВ и люксе. Индексация составила 10,75%
Мы с РЖД просто повысим цены на ЖД-билеты
Всё так, просто Зенит не работает в футболе, Зенит работает в Газпроме!
Им нравится чувство доминации над Москвой. Любыми способами. У них Шнуров поет песенки про то как хорошо бы сжечь Москву и ему стадион подпевает.
Когда Зенит грабил фонд ФСС всего города «больничными футболистов» никто в нем никакого омерзения от происходящего не испытывал.
Петербуржцы местные могут подтвердить,что есть такие
Реалу это мешает? Нет.
Но у вас во всём Зенит виноват. Уровень понимания причинно-следственных связей, к сожалению, нулевой.
Вот тут вы борщанули. Даже опустив такую простую историю, что невозможно даже в масштабах одного города выкопать сразу все трубы и разом из переложить, столько труб в стране нет, и техники.
На восстановление ЖКХ нужны триллионы рублей, это вообще не сопоставимо с расходами на СВО.
Это оставьте питерским.
Там бездонная бочка.
Но пропишите вы солидные отступные для клубов рпл.
Больше ничего и не надо.
Иванов Иван Иванович, адрес: г. Москва, Красная площадь, д.1.
Дочки газпрома ?) 🤣🤣🤣🤣
Такой отборной чуши , я давно не слышал.