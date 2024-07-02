Глава «Локомотива» о Глушенкове в «Зените»: «Не будем завышать стоимость контракта в реалиях, в которых живет страна. Нужно понимать текущее положение»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных Антон Миранчук Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Юрий Нагорных объяснил переходы Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

«Локомотив» ранее сообщил, что Миранчук покинул клуб по завершении договора, а Глушенков был продан в «Зенит».

– Была ли возможность сохранить Антона Миранчука и достичь договоренностей по новому контракту?

– Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона – так и произошло.

«Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта.

По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень – последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.

– Получилась ситуация, что креативные игроки – Максим Глушенков и Антон Миранчук – покинули команду почти синхронно.

– Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта.

Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем.

Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

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49 комментариев
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« Нужно понимать текущее положение»

В Питер позвоните, расскажите им текущее положение.

А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки.

Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
+39
-13
+26
Ответ Ебздрогыч
Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Всё так, просто Зенит не работает в футболе, Зенит работает в Газпроме!
Сейчас тебе питерские расскажут, что на трансфере Малкома они 100 миллионов заработали и вообще Газпром частная компания
PS
Удивляюсь питерским - вместо чувства омерзения от того, что происходит на народные деньги, им это нравится.
Сам живу в Спб и не понимаю госфинансирование всяких бразильцев, в то время как в стране собирают деньги на дроны, нет денег на ремонт больниц и тд
+25
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+18
Ответ Любитель шоколада
И где цены на жд билеты выросли ?
Гуглится за минуту:
В 2023 году стоимость билетов на поезда повышалась несколько раз. Так, с 1 января 2023 года цена на поезда дальнего следования была проиндексирована на 8,1%. Это коснулось вагонов купе, СВ и люкс. Кроме того, с 1 декабря 2023 года были повышены цены на билеты в плацкарте, некоторых купе, СВ и люксе. Индексация составила 10,75%
+15
-2
+13
Мне интересно, сэкономленных денег на контрактах Миранчука и Глущенкова хватило на оплату команды пиарщиков, которые придумали такое оправдание для Нагорных, или все таки пришлось чуть чуть взять сверху в РЖД?
+21
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+9
Ответ Karl Franz F. Brandt
Комментарий скрыт
Красивая сказка. А 17 млрд с неба падают, наверное.
+13
-4
+9
Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем.
Мы с РЖД просто повысим цены на ЖД-билеты
+15
-8
+7
Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Всё так, просто Зенит не работает в футболе, Зенит работает в Газпроме!
+13
-9
+4
Ответ Piterboll
Вывод, Газпрому не плевать на команду, а РЖД свою, в гробу видела.
Вывод: Локо решил жить по средствам. Никто миллионы на трансферы давно не дает.
+6
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+4
Ответ Любитель шоколада
« Нужно понимать текущее положение» В Питер позвоните, расскажите им текущее положение. А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки. Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
Так РПЛ вместе с ФНЛ исчезли бы сразу. Да и вторая лига тоже. Один Галицкий удивлённо как Траволта крутил бы головой и спрашивал: "а где все?"
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Во даëт, в переходе Глушенкова в Зенит обвинил реалии в которых живëт страна. Это уже тянет на статус инагента.
+9
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Ответ Тимур Тимербаев
Сейчас тебе питерские расскажут, что на трансфере Малкома они 100 миллионов заработали и вообще Газпром частная компания PS Удивляюсь питерским - вместо чувства омерзения от того, что происходит на народные деньги, им это нравится. Сам живу в Спб и не понимаю госфинансирование всяких бразильцев, в то время как в стране собирают деньги на дроны, нет денег на ремонт больниц и тд
« Удивляюсь питерским - вместо чувства омерзения от того, что происходит на народные деньги, им это нравится.»

Им нравится чувство доминации над Москвой. Любыми способами. У них Шнуров поет песенки про то как хорошо бы сжечь Москву и ему стадион подпевает.

Когда Зенит грабил фонд ФСС всего города «больничными футболистов» никто в нем никакого омерзения от происходящего не испытывал.
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Ответ Евгений Дрижук
Про электрички очевидный гон. Я часто езжу по разным городам области, бывает, что и на электричках. Только за последние лет пять появились абсолютно новые и комфортабельные. И это в Челябинской области, еле-еле центр страны.
Позавчера ехал с Дачного в Гатчину на старой развалюхе(модели не знаю) с деревянными скамейка и обратной связью с машинистом,где еще надпись "милиция"
Петербуржцы местные могут подтвердить,что есть такие
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Ответ Любитель шоколада
« Нужно понимать текущее положение» В Питер позвоните, расскажите им текущее положение. А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки. Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
В современной экономике не так важен размер долга, как возможность его обслуживания...

Реалу это мешает? Нет.
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+1
Ответ Любитель шоколада
« Нужно понимать текущее положение» В Питер позвоните, расскажите им текущее положение. А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки. Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
То, что вы любите... Это не шоколад.
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Ответ schwein
Мне интересно, сэкономленных денег на контрактах Миранчука и Глущенкова хватило на оплату команды пиарщиков, которые придумали такое оправдание для Нагорных, или все таки пришлось чуть чуть взять сверху в РЖД?
Тут больше пиарщики газпрома работаю по обелению миллиардных зп средним игрокам, покупок сербов по 25 мультов ради потехи Миллера. Для страны которая в бане и чемпионат без евро кубко интересен лишь местной публике, это все как пир во время чумы.
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Ответ Тимур Тимербаев
Сейчас тебе питерские расскажут, что на трансфере Малкома они 100 миллионов заработали и вообще Газпром частная компания PS Удивляюсь питерским - вместо чувства омерзения от того, что происходит на народные деньги, им это нравится. Сам живу в Спб и не понимаю госфинансирование всяких бразильцев, в то время как в стране собирают деньги на дроны, нет денег на ремонт больниц и тд
Вот если прекратить причину по которой на дроны собирают, то каждый день в стране можно открывать суперсовременную полностью оборудованную больницу. Или за два дня всё аварийное ЖКХ в стране восстановить. И так уже третий год.
Но у вас во всём Зенит виноват. Уровень понимания причинно-следственных связей, к сожалению, нулевой.
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Играть кем будем?
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Ответ Overkiller
Вот если прекратить причину по которой на дроны собирают, то каждый день в стране можно открывать суперсовременную полностью оборудованную больницу. Или за два дня всё аварийное ЖКХ в стране восстановить. И так уже третий год. Но у вас во всём Зенит виноват. Уровень понимания причинно-следственных связей, к сожалению, нулевой.
>Или за два дня всё аварийное ЖКХ в стране восстановить
Вот тут вы борщанули. Даже опустив такую простую историю, что невозможно даже в масштабах одного города выкопать сразу все трубы и разом из переложить, столько труб в стране нет, и техники.
На восстановление ЖКХ нужны триллионы рублей, это вообще не сопоставимо с расходами на СВО.
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Ответ Кино Музыка
Глушенков стоит большого контракта. Самый талантливый футболист сейчас.
ага да на целый миллиард))
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Никто и не просит платить огромные бабки.
Это оставьте питерским.
Там бездонная бочка.
Но пропишите вы солидные отступные для клубов рпл.
Больше ничего и не надо.
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Кем они играть собрались?
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Ответ Любитель шоколада
« Нужно понимать текущее положение» В Питер позвоните, расскажите им текущее положение. А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки. Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
А прем тут Локомотив?
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Ответ Любитель шоколада
« Нужно понимать текущее положение» В Питер позвоните, расскажите им текущее положение. А то они ничего не слышали. Поразительно как Зенит может покупать новых и новых игроков в то время как Газпром получает убытки. Мне вот интересно если бы сейчас в Зените набрались наглости и купили новых Халка и Витцеля за 100 миллионов наконец ввели бы запрет на госфинансирование футбольных клубов ?
Почему до 2006 года вопросов по гос финансированию не возникало?
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Ответ Любитель шоколада
Не обошли бы. Если бы в законе прописали «запрет на финансирование любой компанией где участие государства более 50 процентов». Идиотов которые будут вкладывать в Зенит частные деньги не найдется. Они только за госсчет привыкли стада бразильцев покупать.
Газпром (Миллер) даст подряд на десятки миллиардов рублей условному Ротенбергу с условием, что тот 10 млрд вкладывает в Зенит. Ротенберг частное лицо. Запрет обойден.
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Ответ Любитель шоколада
Вы фамилии свои не забудьте также написать. Чтобы потом проще было за клевету привлекать.
Пожалуйста:
Иванов Иван Иванович, адрес: г. Москва, Красная площадь, д.1.
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Комментарий скрыт
Какие другие спонсоры переводят ?))
Дочки газпрома ?) 🤣🤣🤣🤣
Такой отборной чуши , я давно не слышал.
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Ответ Любитель шоколада
Вы фамилии свои не забудьте также написать. Чтобы потом проще было за клевету привлекать.
Мужичок, я тут пролистал вполглаза твою ленту. Ты пишешь исключительно о Зените и Петербурге. Причём везде льёшь говно. Ты же не любитель футбола, ты любитель срать прилюдно...
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Что до регионального мрот опустят зп ? Сейчас же таковы реалии в стране.
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Глушенков стоит большого контракта. Самый талантливый футболист сейчас.
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