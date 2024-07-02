Глава «Локомотива» о Глушенкове в «Зените»: «Не будем завышать стоимость контракта в реалиях, в которых живет страна. Нужно понимать текущее положение»

Юрий Нагорных объяснил переходы Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

«Локомотив» ранее сообщил, что Миранчук покинул клуб по завершении договора, а Глушенков был продан в «Зенит».

– Была ли возможность сохранить и достичь договоренностей по новому контракту?

– Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона – так и произошло.

«Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта.

По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень – последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.

– Получилась ситуация, что креативные игроки – и Антон Миранчук – покинули команду почти синхронно.

– Глушенкова удержать не могли, так как « » воспользовался опцией выкупа контракта.

Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем.

Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение, – сказал председатель совета директоров « » Юрий Нагорных.

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