«Балтика» будет спонсором РПЛ. Соглашение – до конца сезона-2025/26 (Сергей Егоров)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Краснодар алкоголь и спорт Футбол

Пивоваренная компания «Балтика» станет спонсором Мир РПЛ.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, новый спонсор указан в коммерческом регламенте Мир РПЛ на следующий сезон.

Соглашение с «Балтикой» рассчитано на следующие 2 года – до конца сезона-2025/26.

Отметим, что на матчах чемпионата России запрещено продавать алкогольное пиво.

Клубы РПЛ проголосовали за изменение регламента отмены и переноса матчей. Президент лиги сможет отменить игру при особых обстоятельствах

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71 комментарий
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Еще стиморол нужно вернуть и Текстильщик из Камышина
+122
-3
+119
Балтика вылетела. Да здравствует Балтика!
+48
-2
+46
Ждём пиво на стадионах только Балтику, понятно к чему депутаты суетятся...
+45
-3
+42
Ответ rzqhbbqd4c
Еще стиморол нужно вернуть и Текстильщик из Камышина
Аж олдскулы свело
+35
-2
+33
Будут нулевку рекламировать
+18
-1
+17
Ответ Вячеслав Припузов
Ждём пиво на стадионах только Балтику, понятно к чему депутаты суетятся...
балтика 3 возрожденная сейчас топ кстати. надеюсь доживет таким до снятия запрета
+21
-5
+16
Ответ rzqhbbqd4c
Еще стиморол нужно вернуть и Текстильщик из Камышина
и Magna Кубок России
+14
-1
+13
Теперь что, Балтика российская премьер лига будет?😅
+11
-1
+10
Стоило вылететь, чтобы стать спонсором)
+7
-1
+6
Ответ Михо
Будут нулевку рекламировать
Кстати, она не так уж плоха.
+8
-2
+6
сейчас балтика3 прям топчик. надеюсь когда вдруг пиво появится на стадионах это будет именно балтика3)) а не всякое пойло, которое было на чм
+8
-3
+5
Ответ Александр Кашкаров
Теперь что, Балтика российская премьер лига будет?😅
Нулёвка РПЛ.
+5
0
+5
"Отметим, что на матчах чемпионата России запрещено продавать алкогольное пиво."

Самое смешное и нелепое в этой новости)
+5
0
+5
Ответ pulyalke
балтика 3 возрожденная сейчас топ кстати. надеюсь доживет таким до снятия запрета
Скоро 9-ку возродят...
+7
-3
+4
Даёшь пиво на стадионах
+3
0
+3
Ответ pulyalke
балтика 3 возрожденная сейчас топ кстати. надеюсь доживет таким до снятия запрета
Тот же самый вкус, как 15 лет назад. Вкус ссанины...
+10
-7
+3
Следующим спонсором станет водка Столичная, пиво без водки - деньги на ветер...🫗🍺🤪
+3
-1
+2
А почему Балтика не спонсирует Балтику?
+2
0
+2
Всё-таки Балтика вернулась в РПЛ!
+2
0
+2
Ответ Demidov Artem
ждем замены 11 метрового, на Балтика 9
И всем в три центральных играть)
+1
0
+1
Ответ Carasa
Аж олдскулы свело
Тест
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Балтика была похожа на пиво на старте, пока там сидели и запускали производство западные пивовары, было новое оборудование и возможность завозить правильное сырье. Сейчас это даже не похоже на пиво, это газированные помои, как и все пиво заводского массового производства. На ужраться. Хорошее пиво только крафт (и то не весь) и чистый импорт
У нас тоже делают хорошее пиво, например, Горьковская пивоварня.
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Ответ Честный контроль
Ходыженское и Жигулевское рязанское еще можно пить.
Карачаевское в стекле лучше Хадыженского , естественно, на мой вкус. Хадыженское было бесподобным лет 16-17 назад, но потом на заводе сменилось руководство и пиво стало немного другим.
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Ответ Игорь Тарасов
Посоветуйте лучше, мне кажется из 0 Балтика более менее имеет вкус пива
Циндао. Безалкогольный даже лучше алкогольного
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Ответ Onion
Лучше бы чай, конечно...
"Ахмат" вылетит и тоже спонсором станет.
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Ответ Вячеслав Припузов
Скоро 9-ку возродят...
Да давно уже в продаже
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Ответ Матрос Кот
Как только завод заработал,то Балтика 3 и 4,это было суперпиво. Сейчас это химия с техническим спиртом и вкусовыми добавками. Вообще все пиво в РФ помои,даже псевдо Карлсберг Хайникен. Молчу про пиво 1,5 литра в пластике. Это биологическое оружие против русских. Снижается тестостерон,возникают сердечно сосудистые заболевания,приводит к импотенции. Пиву в РФ надо бойкот обьявить,пока качество не повысится.
Бред какой-то несете. Во-первых непонятно зачем говорить обо всем пиве в России на примере пластика 1.5, который рассчитан на самые бедные слои население, и в этом сегменте не может быть какого-то крутого пива по определению. Он и 10 лет назад был мочой, и ещё через 10 будет таким же.
Что касается остального, то куча разных вкусных марок есть. Куча разливных сортов, названия которых даже не вспомню, но они сделаны тут, тот же гинесс научились бодяжить грамотно, хотя не понимаю фетиш вокруг этого сорта. Если говорить конкретно, то:
- Хамовники, такой средне бюджетный массмаркет. Никогда не подводил, по качеству просадки не было ни разу. Венское вообще хорошо.
- Жигули. Из той же серии. Никогда не подводило. Обычное светлое пиво. Предпочитаю во Вкуссвиле брать в стекле. Кстати там же есть куча небольших марок из РФ, пробовал разные, тоже все приличные.
- Стоит присмотреться к сортам пиво от следующих наших пивоваров: Gorkovskaya Brewery, Crazy Brew, Волковская пивоварня, GANZA и многих других.
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Балтика - мечты сбываются.
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Лучше бы чай, конечно...
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Ответ mascinista
У нас тоже делают хорошее пиво, например, Горьковская пивоварня.
Ходыженское и Жигулевское рязанское еще можно пить.
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