«Балтика» будет спонсором РПЛ. Соглашение – до конца сезона-2025/26 (Сергей Егоров)
Пивоваренная компания «Балтика» станет спонсором Мир РПЛ.
Как сообщает журналист Сергей Егоров, новый спонсор указан в коммерческом регламенте Мир РПЛ на следующий сезон.
Соглашение с «Балтикой» рассчитано на следующие 2 года – до конца сезона-2025/26.
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Что касается остального, то куча разных вкусных марок есть. Куча разливных сортов, названия которых даже не вспомню, но они сделаны тут, тот же гинесс научились бодяжить грамотно, хотя не понимаю фетиш вокруг этого сорта. Если говорить конкретно, то:
- Хамовники, такой средне бюджетный массмаркет. Никогда не подводил, по качеству просадки не было ни разу. Венское вообще хорошо.
- Жигули. Из той же серии. Никогда не подводило. Обычное светлое пиво. Предпочитаю во Вкуссвиле брать в стекле. Кстати там же есть куча небольших марок из РФ, пробовал разные, тоже все приличные.
- Стоит присмотреться к сортам пиво от следующих наших пивоваров: Gorkovskaya Brewery, Crazy Brew, Волковская пивоварня, GANZA и многих других.