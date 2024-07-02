«Балтика» будет спонсором РПЛ. Соглашение – до конца сезона-2025/26 (Сергей Егоров)

Пивоваренная компания «Балтика» станет спонсором Мир РПЛ.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, новый спонсор указан в коммерческом регламенте Мир РПЛ на следующий сезон.

Соглашение с «Балтикой» рассчитано на следующие 2 года – до конца сезона-2025/26.

Отметим, что на матчах чемпионата России запрещено продавать алкогольное пиво.

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