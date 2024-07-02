Семак о Соболеве в «Зените»: «Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый. Кто приходит, с тем и работаем. Игрок такого амплуа нужен команде, конечно»
Сергей Семак высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
– Огромное количество слухов, что Александр Соболев перейдет в «Зенит». Что делать болельщикам петербуржцев? Александр Соболев – это лицо противостояния «Зенита» и «Спартака».
– Не могу комментировать ваш вопрос. Я думаю, Александр Иванович [Медведев] гораздо более компетентен в этих вопросах, касаемо селекционных всех наших новостей.
Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый, я там работаю. То, что получается, тот, кто приходит, с тем мы и работаем.
– А недавно говорили, что были слухи, что вам ближе Соболев, а не Кордоба.
– По какому принципу? По паспорту?
– Кто больше подойдет «Зениту», в том числе и по паспорту…
– Я думаю, что из разряда: «Что будет, если…» – говорить очень сложно, один или второй – нападающие. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые нас усилят. И, на мой взгляд, нам точно не помешал бы игрок силового плана.
Кто это будет – русский, иностранец, и будет ли… Пока сказать сложно. Посмотрим. Поживем, увидим. Если будет, на что отвечать, я с удовольствием отвечу.
– Но Александр Соболев может усилить нынешний «Зенит»?
– Я уже сказал, что игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Именно Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешали бы, это точно, – сказал главный тренер «Зенита».
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Я болею за "Зенит" с 65-го. Много чего видел. Можно сменить жену, страну, работу Но любимую команду - никогда. Есть в этой жизни вечные ценности.
> наигрывать молодого
Где-то логика треснула по швам
мог ведь не называть