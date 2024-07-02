Семак о Соболеве в «Зените»: «Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый. Кто приходит, с тем и работаем. Игрок такого амплуа нужен команде, конечно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Краснодар Джон Кордоба Александр Соболев Футбол

Сергей Семак высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Огромное количество слухов, что Александр Соболев перейдет в «Зенит». Что делать болельщикам петербуржцев? Александр Соболев – это лицо противостояния «Зенита» и «Спартака».

– Не могу комментировать ваш вопрос. Я думаю, Александр Иванович [Медведев] гораздо более компетентен в этих вопросах, касаемо селекционных всех наших новостей.

Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый, я там работаю. То, что получается, тот, кто приходит, с тем мы и работаем.

– А недавно говорили, что были слухи, что вам ближе Соболев, а не Кордоба.

– По какому принципу? По паспорту?

– Кто больше подойдет «Зениту», в том числе и по паспорту…

– Я думаю, что из разряда: «Что будет, если…» – говорить очень сложно, один или второй – нападающие. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые нас усилят. И, на мой взгляд, нам точно не помешал бы игрок силового плана.

Кто это будет – русский, иностранец, и будет ли… Пока сказать сложно. Посмотрим. Поживем, увидим. Если будет, на что отвечать, я с удовольствием отвечу.

– Но Александр Соболев может усилить нынешний «Зенит»?

– Я уже сказал, что игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Именно Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешали бы, это точно, – сказал главный тренер «Зенита». 

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70 комментариев
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Бедный Семак. Работает с тем, что имеет.
+98
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+89
Игрок такого амплуа, но не этот игрок.
+48
-15
+33
Нееееет!
+24
-3
+21
Ответ ИглесиасХулио
За зенит болею со времен «ребят с нашего двора» если этот персонаж появится в клубе, думаю не я один, кто отвернется от зенита((((
Простите, но отвернуться не получится.
Я болею за "Зенит" с 65-го. Много чего видел. Можно сменить жену, страну, работу Но любимую команду - никогда. Есть в этой жизни вечные ценности.
+22
-1
+21
бесплатно не нужен
+18
0
+18
Ответ gustavo1097
Да куда столько игроков то? Еще и дельфина? Семаку нападающих мало?!
Мало что ли мест на скамейке? Зато если получится обоих взять, то у "Локомотива" не будет Глушенкова, у "Спартака" Соболева, у "Краснодара" Кордобы.
+19
-2
+17
Ответ ИглесиасХулио
За зенит болею со времен «ребят с нашего двора» если этот персонаж появится в клубе, думаю не я один, кто отвернется от зенита((((
Когда появился Дзюба, отвернулись? Бакаев?
+21
-4
+17
Ответ jqzn88xn6n
Бедный Семак. Работает с тем, что имеет.
В закрытом домике!
+15
-1
+14
Дзюба забивал и в Спартаке и в арендах, то что гнилой человек это факт, но как игрок нападения был трудяга. Мне абсолютно все равно какой человек Соболев, но как вечно ныряющий игрок нападения он для меня антипод футболиста. В Зените видеть его не хотелось бы.
+13
0
+13
Да куда столько игроков то? Еще и дельфина? Семаку нападающих мало?!
+14
-3
+11
Не нужен этот дельфин, прилюдно показывающий пах.
+21
-12
+9
Ответ dreamstep
Касьерра, Сергеев, Глушенков - достаточно для чемпионата. + кого-то молодого можно наигрывать. Зачем Зениту Соболев - вообще непонятно.
Семак и наигрывать молодого, Вы с какой вселенной?
+6
0
+6
Не проще самого Соболева спросить, он готов предать ромб?
+5
0
+5
Касьерра, Сергеев, Глушенков - достаточно для чемпионата. + кого-то молодого можно наигрывать. Зачем Зениту Соболев - вообще непонятно.
+5
-1
+4
Для гарантированного чемпионства,зенит может скупить все основные составы команд РПЛ.Чего на одном Соболеве останавливаться.Великий клуб,великий тренер,А крыша,бог ты мой.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий9779
Не нужен этот дельфин, прилюдно показывающий пах.
К октябрю решите,что это бледно-лазоревый пах, а значит единственно правильный. Вам не впервой
+5
-1
+4
Ответ dreamstep
Касьерра, Сергеев, Глушенков - достаточно для чемпионата. + кого-то молодого можно наигрывать. Зачем Зениту Соболев - вообще непонятно.
> Семак
> наигрывать молодого

Где-то логика треснула по швам
+5
-2
+3
Ответ gustavo1097
Да куда столько игроков то? Еще и дельфина? Семаку нападающих мало?!
Ну не хотят рисковать как в прошлом сезоне. Цель ослабить любых конкурентов и пройти сезон без поражений.
+6
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+3
Ответ Owen_the_Simple
Игрок такого амплуа, но не этот игрок.
зачем тогда Соболева по имени назвал.
мог ведь не называть
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Ответ Матрос Кот
Семак настолько травоядный,что Медведев не считает нужным с ним согласовывать трансферы,что следует из слов Семака. А Медведеву поставили задачу стать чемпионом в год липового юбилея. Вот он и решил лидеров у возможных конкурентов скупить.Мерзость !
Семаку продлили контракт, увеличили з.п., тренирует сильнейшую и богатейшую команду в РФПЛ, зачем ему вообще что-то говорить руководству? Естественно он будет лояльным сотрудником.
+3
-1
+2
А может, это стратегия такая - купить Соболева, чтоб он сидел на лавке и просто молчал?
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Дзюбу выгнали из Спартака,с Бакаевым не продлили контракт... https://www.sports.ru/football/1115826823-bakaev-ob-uxode-iz-spartaka-mozhet-kto-to-ne-videl-menya-v-komande-kom.html?ysclid=ly4pdmd1da146339282 А этот персонаж себя зарекомендовал с плохой стороны именно в футбольном плане своими нырками.
Уверен, что если он перейдет, то масса фанатов Зенита будут его оправдывать и нахваливать. Особенно, если заиграет
+5
-4
+1
Ответ ИглесиасХулио
За зенит болею со времен «ребят с нашего двора» если этот персонаж появится в клубе, думаю не я один, кто отвернется от зенита((((
Пережить приход Быстрова, чтоб отвернуться от Зенита из-за какого-то Дельфина? Оригинально!
+3
-2
+1
Ответ Никита Никитин
Какая разница кто придет играть или тренировать в Зенит, чемпиона на ближайшие 12 лет можно легко назвать
Ставь квартиру, как водится. Озолотишься.
+4
-3
+1
Ответ Owen_the_Simple
Игрок такого амплуа, но не этот игрок.
Я бы на твоем месте уже готовился переобуваться. Так что поаккуратнее ;)
+3
-2
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Ответ Kit Belleu
В Локомотиве приняли правильное решение.В этих реалиях ,не зачем деньги тратить ради потешного чемпионата,ради показухи.
Потешный в чемпионате только ФК Спартак
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Основатель городка организовал потешные войска, наследники - потешную РПЛ.
Так вспомни ещё как стрельцам на площади Красной головы рубили. Тоже потешно было?
+1
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+1
Лично я не хочу видеть это дельфинье тело в Зените. И, мне кажется, я не один так думаю.
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Ответ Antonio Gaudi
Я вот смотрел недавно двухсторонку Зенита и просто офигевал от того огромного количества футболистов высокого уровня, которые сейчас собраны в клубе. Вспомните Федотова, от которого болельщики ЦСКА требовали выдающегося результата и ставили в укор что не наигрываются Агаповы или Гаичи. Для сравнения в Петербурге : Барриос, Дуглас, Клаудиньо, Вендел,Глушенков, Кассьера - лучшие игроки на своих позициях в чемпионате, причём с огромным отрывом. Нино, Родригао, Алип, Эракович - лучшие центральные защитники в РПЛ. Только Бабич и Роша с ними сопоставимы, дальше пропасть. Караваев, Марио, Волков, Горшков, Сутормин- крайние защитники просто на любой вкус. А ещё Эракович универсальный, может и правого защитника сыграть без проблем. Коваленко, Ахметов, Сергеев, Изидор, Васильев,Ерохин - игроки ротации. Почти любой из них при доверии тренера (ну ладно, кроме Ахметова) может раскрыться и стать одним из лучших игроков на своей позиции в РПЛ, но в Зените они играют в лучшем случае по 15 минут в матче (на всех вместе взятых). У того же Васильева просто гигантский потенциал. Педро и Артур - потенциально оба могут стать звёздами РПЛ. Нужно только доверие тренера и стабильное место в основном. В Зените просто игроки ротации. А там ещё где-то Бакаев с Чистяковым бегают и в Бразилии Ренан и Ду Кейрос на контрактах. Одним словом жесть. Мы и правда слишком роскошно живём в эпоху без еврокубков.
Дядя, нам 100 лет. 😂
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Ответ Александр Жердин
Так вспомни ещё как стрельцам на площади Красной головы рубили. Тоже потешно было?
Время такое,чем бы царь не тешился,лижбы не плакал.
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