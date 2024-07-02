Приставы списали со счета Сафонова 250 тысяч рублей, долг по алиментам сократился до 59,23 млн. На российские счета голкипера наложено требование о взыскании (Baza)

Приставы списали со счетов Матвея Сафонова 250 тысяч рублей.

По данным Baza, списанные средства были переведены на счет бывшей жены голкипера « » и сборной России. Таким образом, долг по алиментам сократился до 59 млн 230 тысяч рублей.

Утверждается, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», по которому все поступающие туда средства будут автоматически переводиться бывшей супруге футболиста в счет долга по алиментам.

Также сообщается, что Сафонов в конце июня подал к бывшей жене Анастасии иск с требованием разрешить забирать их общую дочь на три недели во время своего отпуска. Анастасия утверждает, что не против общения ребенка с отцом, но против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию – такая возможность уже заблокирована через МВД.

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