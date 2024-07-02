Приставы списали со счета Сафонова 250 тысяч рублей, долг по алиментам сократился до 59,23 млн. На российские счета голкипера наложено требование о взыскании (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу светская хроника Матвей Сафонов деньги Футбол

Приставы списали со счетов Матвея Сафонова 250 тысяч рублей.

По данным Baza, списанные средства были переведены на счет бывшей жены голкипера «ПСЖ» и сборной России. Таким образом, долг Сафонова по алиментам сократился до 59 млн 230 тысяч рублей.

Утверждается, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», по которому все поступающие туда средства будут автоматически переводиться бывшей супруге футболиста в счет долга по алиментам.

Также сообщается, что Сафонов в конце июня подал к бывшей жене Анастасии иск с требованием разрешить забирать их общую дочь на три недели во время своего отпуска. Анастасия утверждает, что не против общения ребенка с отцом, но против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию – такая возможность уже заблокирована через МВД.

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80 комментариев
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А говорили ничего не должен
+33
-2
+31
При долге почти 60 лямов,списали 250тыщ😅
Дейчюствительно,самое гуманное правосудие
+27
-9
+18
Ответ Opera10
Ой, а можно мне тоже долг с 590 тысяч сократить до 230 рублей? Или для этого надо в ПСЖ перейти?
А кто долг то сократил? Списание и сокращение вообще не понимаете в чём разница?
+16
0
+16
Ответ kataev
А говорили ничего не должен
Полиция нравов спортса уже давно вынесла вердикт, что бывшая жена сама во всем виновата и клевещет на бедного Матвейку)
+18
-7
+11
Ответ Сергей Галынский
При долге почти 60 лямов,списали 250тыщ😅 Дейчюствительно,самое гуманное правосудие
Вероятно он все свои российские активы уже похерил, так что списывать не с чего. Умный мальчик, мимо рта не пронесëт. И потом ему теперь нужно обеспечивать новую пассию, а эта девица судя по еë высказываниям прихватила его крепко.
+16
-6
+10
Ответ Карлик На Гормонах
Матвей будь осторожнее, сейчас 2 подруга родит и тоже подаст на алименты, будешь 50% платить) Долго в Европе не протянешь, все равно вернёшься в Россию, тут тебя и нахлобучат приставы.
Учитывая налог в 50% во Франции и 50% на алименты, Матвей будет жить и питаться только в базах футбольных клубов🤣
+9
0
+9
Ответ Мистер Блин
что мешает этим футболистам заключать нотариальное соглашение и перечислять деньги на счёт ребенка, а не на тату , отдых, и уколотые губы бывших ненасытных жён?😂
Забавляет такие коменты иногда читать. Типа это бывшая жена его кинула с ребенком, а не он. И типа она его встретила, когда он стал популярным))

Так еще и ей, видите ли, какие-то деньги нужны! Ну сволочь, блин.
+13
-4
+9
Я как мужик вообще не понимаю этой ситуации. Ребенка оставил - оставил. Закон обязывает платить оставленному ребенку сколько-то там процентов от дохода - обязывает. Причем обязывает одинаково всех - и тех, кто 50 тысяч получает и тех, кто 50 миллионов. Обидно тебе и тебе кажется, что баба на себя эти миллионы тратит - обидно. Но не надо было трахаться с кем попало. Зачал - плати. В конце-концов это ТВОЙ ребенок. Получать миллионы евро и не платить алименты - просто свинство. На мой взгляд.
+12
-3
+9
Матвей будь осторожнее, сейчас 2 подруга родит и тоже подаст на алименты, будешь 50% платить)
Долго в Европе не протянешь, все равно вернёшься в Россию, тут тебя и нахлобучат приставы.
+9
0
+9
Ответ Чемпион Людей
1. бывшая жена требует алименты на ребенка. 2. бывшая жена запретила отцу вывозить ребенка из России. вопрос: ребенок в заложниках?
1. Ребёнок вправе получать от отца содержание, а родители (в том числе отцы) обязаны содержать своих детей.
2. Не вижу проблем для Сафонова видеться с ребёнком в России, приезжать всё равно будет. Если бы Матвей был изначально иностранцем, то можно было бы ещё пытаться требовать встреч с ребёнком за рубежом. А так он миллионер-футболист, не проблема для него совершить перелёт чтобы увидеться с любимым ребёнком
+11
-3
+8
Ответ Чемпион Людей
1. бывшая жена требует алименты на ребенка. 2. бывшая жена запретила отцу вывозить ребенка из России. вопрос: ребенок в заложниках?
Вроде не нужно быть гением что бы понять что потом из Франции не вернет. Есть пример одного хоккеиста
+10
-2
+8
он в Краснодаре зарплату черной наличкой получал, что ли? Как вообще у официально трудоустроенного человека такой долг может образоваться?
+8
0
+8
Ответ Vatikan
я трем бывшим женам плачу алименты и не ною
Нужно было после первой остановиться.
+8
-2
+6
Ответ Willy Kambwala
Справедливо
там можно закрыть все потребности ребенка по Пирамиде Маслоу и еще 50 лямов останется. И они уйдут на бывшую и ее родню. с фига ли? вот если б они уходили на счет ребёнка, которым мог бы воспользоваться только он - вот это было бы справедливо
+8
-2
+6
Ответ Сергей Галынский
При долге почти 60 лямов,списали 250тыщ😅 Дейчюствительно,самое гуманное правосудие
А вы с чего взяли что у него все его деньги лежат на условной карте сбера? Сколько нашли, столько списали. Остальные где угодно могут находиться, хоть в офшорах. Ей богу, глупости пишете не зная как ФССП работает вообще. У футболистов денег сотни миллионов, ага, все бабки на открытом счете держат. По логике таких комментаторов, условный Роттенберг миллиарды свои на счету карты условного Тинькова хранит.
+7
-2
+5
Ответ Сергей Галынский
При долге почти 60 лямов,списали 250тыщ😅 Дейчюствительно,самое гуманное правосудие
Так это потому что на счетах больше нет денег
+6
-2
+4
1. бывшая жена требует алименты на ребенка.
2. бывшая жена запретила отцу вывозить ребенка из России.
вопрос: ребенок в заложниках?
+11
-7
+4
Нормально баба устроилась. 60 лямов аллименты + сам же, наверняка, что то покупает, дает. И вот это справедливо? эти 60 лямов пойдут вовсе не на ребенка.
+14
-10
+4
Ответ Simplicissimus
меня скорее всего заминусуют, но вот мое имхо. Считаю что, когда речь идёт о таких суммах, нужен какой-то механизм, чтоб если мужик ребенку оплачивает все от базовых потребностей до частных педагогов и личной пони-фермы, сверх этого с него не требовать еще чего-то. Мне абсолютно понятно нежелание Матвея или другого на его месте оплачивать чужому человеку гучи, праду, мальдивы и диван, с которого этот человек на работу уже вряд ли отправится
Что значит "Чужому человеку"? С бывшей женой Сафонов знаком с детства, это не "рандомная насадка", его брак обставлялся как "красивая история любви с детства знакомых ребят", только один из ребят во время беременности своей супруги пошел по рукам. Уже хотя бы этот факт говорит о человеческих качествах Моти. Ну и самое главное: не умеешь вовремя вытаскивать - плоти нологи.
+4
0
+4
Ответ chatone gpt0ne
ага, и распоряжаться этим счетом будет ребенок - покупать себе жратву, одежду, детсад оплачивать, няню, занятия в секциях разных, оплачивать жилье, покупать себе мобильники (мама обзавидуется)... очень здраво, ничего бывшей жене, пусть на свои собственные кормит себя...
Так можно требовать чеки и выписки, спрашивать конкретно на что пошли деньги со счета, это можно даже через суд решить, стоит только захотеть.
Но в большинстве случаев, вот это: "хочу чтобы только на ребенка" - простая отмаза, потому что жаба душит хоть что-то платить, а на ребенка обычно насрать.
+4
-1
+3
Ответ chiga
Ну купит теперь себе сумочку, хотя на 250 только средненькую))
Зато дочь можно на эти деньги как минимум год содержать.
А, или алименты то не на это.
+5
-2
+3
Ответ Карлик На Гормонах
Матвей будь осторожнее, сейчас 2 подруга родит и тоже подаст на алименты, будешь 50% платить) Долго в Европе не протянешь, все равно вернёшься в Россию, тут тебя и нахлобучат приставы.
На двоих детей не 50%, а 1/3, в данном случае 1/6 на каждого ребёнка. Изучите Семейный кодекс внимательнее
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+2
Ответ Vatikan
я трем бывшим женам плачу алименты и не ною
Так нравилось, что не смог остановиться?)
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0
+2
Мне вот интересно, а в ЗАГСе "да" за них кто говорил?
+2
0
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Последнее дело - жалеть денег для своих же детей🤢🤡
ну так я и не жалею как раз) просто нет таких сумм, о которых разговор
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Ответ Геннадий Тимченко
А чего не стараешься - если бы каждый твой ребенок получил бы по 60 лямов, он бы наверняка бы смог получить достойное образование и очень был бы благодарен папочке☝🏻🤔
у меня нет 300лямов лишних.
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Ответ Геннадий Тимченко
И каждый по 60 лямов уже перевёл или ещё в процессе❓🤔🤣
у меня не такая зарплата и нет долгов)
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0
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Ответ Мистер Блин
что мешает этим футболистам заключать нотариальное соглашение и перечислять деньги на счёт ребенка, а не на тату , отдых, и уколотые губы бывших ненасытных жён?😂
ага, и распоряжаться этим счетом будет ребенок - покупать себе жратву, одежду, детсад оплачивать, няню, занятия в секциях разных, оплачивать жилье, покупать себе мобильники (мама обзавидуется)... очень здраво, ничего бывшей жене, пусть на свои собственные кормит себя...
+4
-3
+1
Ответ Overkiller
А вы с чего взяли что у него все его деньги лежат на условной карте сбера? Сколько нашли, столько списали. Остальные где угодно могут находиться, хоть в офшорах. Ей богу, глупости пишете не зная как ФССП работает вообще. У футболистов денег сотни миллионов, ага, все бабки на открытом счете держат. По логике таких комментаторов, условный Роттенберг миллиарды свои на счету карты условного Тинькова хранит.
Вопрос в другом, как он и страны выехал с таким долгом, людей и за 20 тысяч долга по штрафам не выпускают.
+3
-2
+1
Ответ PixelKing
Забавляет такие коменты иногда читать. Типа это бывшая жена его кинула с ребенком, а не он. И типа она его встретила, когда он стал популярным)) Так еще и ей, видите ли, какие-то деньги нужны! Ну сволочь, блин.
И не говори. Да еще и обрюхатилась об него, ничего не подозревающего звезду!
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