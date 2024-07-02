Приставы списали со счета Сафонова 250 тысяч рублей, долг по алиментам сократился до 59,23 млн. На российские счета голкипера наложено требование о взыскании (Baza)
Приставы списали со счетов Матвея Сафонова 250 тысяч рублей.
По данным Baza, списанные средства были переведены на счет бывшей жены голкипера «ПСЖ» и сборной России. Таким образом, долг Сафонова по алиментам сократился до 59 млн 230 тысяч рублей.
Утверждается, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», по которому все поступающие туда средства будут автоматически переводиться бывшей супруге футболиста в счет долга по алиментам.
Также сообщается, что Сафонов в конце июня подал к бывшей жене Анастасии иск с требованием разрешить забирать их общую дочь на три недели во время своего отпуска. Анастасия утверждает, что не против общения ребенка с отцом, но против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию – такая возможность уже заблокирована через МВД.
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Дейчюствительно,самое гуманное правосудие
Так еще и ей, видите ли, какие-то деньги нужны! Ну сволочь, блин.
Долго в Европе не протянешь, все равно вернёшься в Россию, тут тебя и нахлобучат приставы.
2. Не вижу проблем для Сафонова видеться с ребёнком в России, приезжать всё равно будет. Если бы Матвей был изначально иностранцем, то можно было бы ещё пытаться требовать встреч с ребёнком за рубежом. А так он миллионер-футболист, не проблема для него совершить перелёт чтобы увидеться с любимым ребёнком
2. бывшая жена запретила отцу вывозить ребенка из России.
вопрос: ребенок в заложниках?
Но в большинстве случаев, вот это: "хочу чтобы только на ребенка" - простая отмаза, потому что жаба душит хоть что-то платить, а на ребенка обычно насрать.
А, или алименты то не на это.