Боец ММА из Азербайджана назвал члена команды соперника «русской свиньей». Федерация бокса России проведет проверку

Теги происшествия Федерация бокса России MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса проведет проверку по факту оскорблений на национальной почве.

Инцидент произошел на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore. Азербайджанский боец Джавид Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».

«Федерация проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения», – сообщили в Федерации бокса России.

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32 комментария
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Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
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+54
через пару дней в слезах извиняться будет на камеру
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-10
+23
Ответ сервисник
Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
Потому что русскому народу на корню обрезают возможность ставить таких на место. Власть исполнительная и законодательная. При этом сама власть на большинство провокаций эмигрантов никак не реагирует.

Вот поэтому эти залетные "ценные специалисты" чувствуют сябя в России более вольготно, нежели сам коренной русский народ
+24
-2
+22
Ответ сервисник
Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
Просто Россия себя так ведет, ударили по щеке подставляют другую. Все какую, то озабоченность проявляют. Это видят и так себя ведут. Приезжают в
Россию, начинают безпределить, потому, что ментам отстегнут и можно продолжать безпределить.
+32
-15
+17
Таких не выпускать из России и судить по статье Разжигание межнациональной розни. Не только же русских по ней судить
+18
-4
+14
Ответ Ильнур Хасанов
Просто Россия себя так ведет, ударили по щеке подставляют другую. Все какую, то озабоченность проявляют. Это видят и так себя ведут. Приезжают в Россию, начинают безпределить, потому, что ментам отстегнут и можно продолжать безпределить.
потому что русские это законопослушный и цивилизованный народ, От такой агрессии дикарей должны защищать правоохранительные органы, а они сопли жуют, им никто команду не дает на зачистку от понаехавших абу бандитов.
+13
-1
+12
Ответ Kubinec_
через пару дней в слезах извиняться будет на камеру
Уже извинялся.. Мелкие они..
+14
-3
+11
Тут вроде без разницы, к какой нации такое обращение. Бан сразу.
+8
0
+8
Скорее бы РФ очистилась и изгнала всех ваххабитов.
Эх, мечты
+9
-2
+7
Ответ сервисник
Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
А где же он столоваться будет?
+8
-1
+7
Вкуснейшую шаурму, тарелку плова и литр "гайнутдиновки" этому господину.
+6
0
+6
Ответ Dmitriy Racheev
Линия партии. Многонационалочка
И в чем смысл от этого для власти?
Мигранты этой власти абсолютно не лояльны. Для них Алиевы, Эрдоганы и Кадыровы куда авторитетнее нынешней российской власти.
Нынешние проекты власти, , включая СВО, мигрантам абсолютно чужды и неинтересны. Работать с ними правохранительным органам куда сложнее, мигранты в конце концов агрессивнее и сплочённее. И бунт в центре Москвы, если такой не дай бог возникнет, разогнать будет в тысячу раз сложнее, чем студентов, выходивших за Навального.
Я могу понять в чем тут выгода бизнеса, но выгоды центральной власти нет никакой.
+7
-3
+4
Ответ Alex Stanley
Скорее всего в том, что россияне вымирают вследствие алкоголизма, болезней и войн, а ассимилированные потомки мигрантов будут ресурсной и мобилизационной базой государства в будущем. Рожают они только так, а российская Наташка двоих с трудом родит плюс размножать коренных россиян дороговато. Завоз идет целенаправленный и никто его прекращать не собирается.
А мигранты вследствие болезней не умирают? А войны не правительство ли начинало, сейчас кстати активно пытающееся зазывать туда и мигрантов в том числе? А то из твоего сообщения сложилось впечатление, что это коренное население решило самостоятельно начать СВО и на нём умирать. Про алкоголизм было бы справедливо, если бы сами мигранты не упарывались бы водкой и солями.
И какой смысл менять лояльное население на население абсолютно нелояльное и неуправляемое? Ради чего? С такой сменой избирательного контингента, о потомственной элите во власти можно будет забыть. И детям нынешней верхушки вряд ли найдётся место в высших кабинетах,когда там будет спрос на Диловаров или хотя бы Магомедов.
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Ответ ahma007
Согласен:) Надеюсь с Латвией, Эстонией и Казахстаном такая же логика?😁
Со всеми мигрантами аналогичная логика)
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0
+2
Ответ ecopromo
потому что русские это законопослушный и цивилизованный народ, От такой агрессии дикарей должны защищать правоохранительные органы, а они сопли жуют, им никто команду не дает на зачистку от понаехавших абу бандитов.
Потому, что диаспоры заносят и любой судебный вопрос решается в пользу мигранта. И после таких выкрутасов кто будет уважать россиян, да ни кто.
+3
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+2
Ответ сервисник
Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
Согласен:)
Надеюсь с Латвией, Эстонией и Казахстаном такая же логика?😁
+2
-1
+1
Ответ Antonio Gaudi
А мигранты вследствие болезней не умирают? А войны не правительство ли начинало, сейчас кстати активно пытающееся зазывать туда и мигрантов в том числе? А то из твоего сообщения сложилось впечатление, что это коренное население решило самостоятельно начать СВО и на нём умирать. Про алкоголизм было бы справедливо, если бы сами мигранты не упарывались бы водкой и солями. И какой смысл менять лояльное население на население абсолютно нелояльное и неуправляемое? Ради чего? С такой сменой избирательного контингента, о потомственной элите во власти можно будет забыть. И детям нынешней верхушки вряд ли найдётся место в высших кабинетах,когда там будет спрос на Диловаров или хотя бы Магомедов.
Ну не могут чиновники в настолько глубокую аналитику, им главное сегодня подать отчет с красивыми цифрами, а что будет завтра им все равно, они и их дети не здесь жить будут. Это вообще характерная черта российского менталитета - не задумываться о последствиях.Другого объяснения я не вижу. Россия в глубокой демографической яме и это по их мнению быстрый и дешевый способ прикрыть эту яму.
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Давно пора закрыть и распустить все эти Хардкоры и прочие фрик-поп-мма. Ничего хорошего они не несут.
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Странно... Члена назвал свиньёй - и, судя по заголовку, Федерация "проведет проверку" 🤦🤦🤦
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Надеюсь наш любимец Александр Иванович Бастрыкин займётся этим запатентованным абу-бандитом.
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Спортуа падает в наших глазах.
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Ответ karl gustav
А где же он столоваться будет?
Вообще все равно ) Булгакову привет)
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Так это всё цветочки, скоро они на этих овощебазах русских убивать начнут, и тогда может быть силовики начнут шевелиться
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Ответ сервисник
Я одного не понимаю, ну не нравится Россия, не нравятся люди, которые тут живут, зачем сюда приезжать и вести себя, как ......?
Он тут родился
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