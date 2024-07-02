Боец ММА из Азербайджана назвал члена команды соперника «русской свиньей». Федерация бокса России проведет проверку
Федерация бокса проведет проверку по факту оскорблений на национальной почве.
Инцидент произошел на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore. Азербайджанский боец Джавид Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».
«Федерация проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения», – сообщили в Федерации бокса России.
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Вот поэтому эти залетные "ценные специалисты" чувствуют сябя в России более вольготно, нежели сам коренной русский народ
Россию, начинают безпределить, потому, что ментам отстегнут и можно продолжать безпределить.
Эх, мечты
Мигранты этой власти абсолютно не лояльны. Для них Алиевы, Эрдоганы и Кадыровы куда авторитетнее нынешней российской власти.
Нынешние проекты власти, , включая СВО, мигрантам абсолютно чужды и неинтересны. Работать с ними правохранительным органам куда сложнее, мигранты в конце концов агрессивнее и сплочённее. И бунт в центре Москвы, если такой не дай бог возникнет, разогнать будет в тысячу раз сложнее, чем студентов, выходивших за Навального.
Я могу понять в чем тут выгода бизнеса, но выгоды центральной власти нет никакой.
И какой смысл менять лояльное население на население абсолютно нелояльное и неуправляемое? Ради чего? С такой сменой избирательного контингента, о потомственной элите во власти можно будет забыть. И детям нынешней верхушки вряд ли найдётся место в высших кабинетах,когда там будет спрос на Диловаров или хотя бы Магомедов.
Надеюсь с Латвией, Эстонией и Казахстаном такая же логика?😁