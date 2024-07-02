Боец ММА из Азербайджана назвал члена команды соперника «русской свиньей». Федерация бокса России проведет проверку

Федерация бокса проведет проверку по факту оскорблений на национальной почве.

Инцидент произошел на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore. Азербайджанский боец Джавид Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».

«Федерация проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения», – сообщили в Федерации бокса России.

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