УЕФА попросил Беллингема объяснить жест с рукой у паха в матче со Словакией. Хавбек Англии будет настаивать, что не хотел никого оскорбить
УЕФА попросил Джуда Беллингема объяснить неприличный жест во время матча.
Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей». УЕФА начал проверку этого эпизода.
Союз направил Беллингему письмо, в котором попросил объяснить этот жест. У игрока есть три дня на ответ.
По информации Daily Mail, англичанин будет настаивать, что не хотел никого оскорбить этим действием. Он намерен придерживаться своих слов о том, что это была шутка.
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Может он сигнал родителям давал что у него там чешется.
Чесотка у парня, мама вылечит.