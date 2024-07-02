УЕФА попросил Беллингема объяснить жест с рукой у паха в матче со Словакией. Хавбек Англии будет настаивать, что не хотел никого оскорбить

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

УЕФА попросил Джуда Беллингема объяснить неприличный жест во время матча.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей». УЕФА начал проверку этого эпизода. 

Союз направил Беллингему письмо, в котором попросил объяснить этот жест. У игрока есть три дня на ответ.

По информации Daily Mail, англичанин будет настаивать, что не хотел никого оскорбить этим действием. Он намерен придерживаться своих слов о том, что это была шутка. 

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19 комментариев
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Объяснил же уже, это был жест близким людям. Беллингем до того хороший человек что весь стадион для него близкие )
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Ну хоть что то интересное в сборной Англии происходит)
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как же уефа унижается перед бритами.. позорище
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Ответ madaev
Боже, они реально до сих пор это моросят ?
Пешего вот почему-то не опросили ни о расистских выпадах в адрес Давидса, ни о нападении на тренерский штаб Монтеррея, когда он тыкал кулаком в лицо помощника тренера... Что позволено белому господину, то не позволено лицам других расс🤦🏿
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Да маме с папой он показывал, чего не понятно то?
Может он сигнал родителям давал что у него там чешется.
Чесотка у парня, мама вылечит.
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Ответ Владимир Владимирович
Объяснил же уже, это был жест близким людям. Беллингем до того хороший человек что весь стадион для него близкие )
Какой же он идеальный
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Ответ Пнин
Хорошо ещё в ответ на эту просьбу он вновь не повторил свой жест
Думаю повторил. Но не на камеру
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Ответ Killer_na_belom_barse$
Это понятно, но что он этим хотел сказать?
Ну это вопрос к пешеведам - их наверняка с десяток посется в комментах к этой новости☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Мартинес не оскорблял человека, старше себя почти в три раза (дедушку), к тому же больного раком😡
Это понятно, но что он этим хотел сказать?
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Ответ Killer_na_belom_barse$
Ещё Мартинес со своей перчаткой...
Ну Мартинес не оскорблял человека, старше себя почти в три раза (дедушку), к тому же больного раком😡
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Ответ Геннадий Тимченко
Пешего вот почему-то не опросили ни о расистских выпадах в адрес Давидса, ни о нападении на тренерский штаб Монтеррея, когда он тыкал кулаком в лицо помощника тренера... Что позволено белому господину, то не позволено лицам других расс🤦🏿
Ещё Мартинес со своей перчаткой...
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Ответ Геннадий Тимченко
Пешего вот почему-то не опросили ни о расистских выпадах в адрес Давидса, ни о нападении на тренерский штаб Монтеррея, когда он тыкал кулаком в лицо помощника тренера... Что позволено белому господину, то не позволено лицам других расс🤦🏿
Что?
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Хорошо ещё в ответ на эту просьбу он вновь не повторил свой жест
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Чёрный англичанин. Ничего не будет.
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Он же чёрный! Как вы смеете?)
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Ну за это нужно срочно забанить россиянина
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Скажет, што просто почесал яйца.
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