УЕФА попросил Беллингема объяснить жест с рукой у паха в матче со Словакией. Хавбек Англии будет настаивать, что не хотел никого оскорбить

УЕФА попросил Джуда Беллингема объяснить неприличный жест во время матча.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала полузащитник сборной помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей». начал проверку этого эпизода.

Союз направил письмо, в котором попросил объяснить этот жест. У игрока есть три дня на ответ.

По информации Daily Mail, англичанин будет настаивать, что не хотел никого оскорбить этим действием. Он намерен придерживаться своих слов о том, что это была шутка.

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