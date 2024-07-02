«Тампа» продлила контракт с Хедманом на 4 года и 32 млн долларов

Виктор Хедман продлил контракт с «Тампой» на 4 года.

Новое соглашение защитника вступит в силу с сезона-2025/26.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8 млн долларов. В сезоне-2024/25 – 7,875 млн долларов.

В минувшем сезоне 33-летний швед провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 76 (13+63) очков при полезности «плюс 18».

За карьеру в лиге у 2-го номера драфта-2009 1052 матча (все – за «Тампу») и 728 (156+572) очков.

В плей-офф у Хедмана 165 игр и 117 (23+94) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг».