«Тампа» продлила контракт с Хедманом на 4 года и 32 млн долларов

Теги Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман деньги Хоккей

Виктор Хедман продлил контракт с «Тампой» на 4 года.

Новое соглашение защитника вступит в силу с сезона-2025/26.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8 млн долларов. В сезоне-2024/25 – 7,875 млн долларов.

В минувшем сезоне 33-летний швед провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 76 (13+63) очков при полезности «плюс 18».

За карьеру в лиге у 2-го номера драфта-2009 1052 матча (все – за «Тампу») и 728 (156+572) очков.

В плей-офф у Хедмана 165 игр и 117 (23+94) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг».

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34 комментария
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Думаю ясно кто будет кэпом!
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Хотя Айзерман давно уже на севере, но Тампа делают удивительно грамотные ходы, год за годом. Подписали на умеренный срок за умеренные (для его уровня) деньги ветерана и одновременно взяли заща прикрыть, если что. Не раздумывая избавились (пока берут) от зарплаты Сергачева, вероятно, сомневаясь в его физухе, durability, после травм. И хладнокровно скинули вполне играющую легенду за напа в прайме. Чёткие.
+19
0
+19
Ответ Почему я?!
Надеюсь ты прав, капец будет смешно, молчаливый кэп))
У одной европейской сборной вообще рыдающий кэп)
+20
-5
+15
Отлично
+15
-1
+14
Шикарный контракт для Тампы
+15
-1
+14
Ответ Дима Миронов
Комментарий скрыт
Надеюсь ты прав, капец будет смешно, молчаливый кэп))
+18
-4
+14
К сожалению для Сергачева, Хедман даже в свои немалые годы все еще лучше как защитник и ценнее для команды.
Что в общем-то по факту так и было всегда. Виктор - топовый защитник, способный бороться за Норрис.
+15
-2
+13
Очередной мастер-класс от Брисбуа, идеально и по сумме, и по сроку.
Хедман, конечно на удивление лояльный чел. Возможно, сильнейший деф своего поколения всю карьеру играет за средние, относительно его уровня мастерства деньги.
+14
-3
+11
Ответ Хаскерс
Хотя Айзерман давно уже на севере, но Тампа делают удивительно грамотные ходы, год за годом. Подписали на умеренный срок за умеренные (для его уровня) деньги ветерана и одновременно взяли заща прикрыть, если что. Не раздумывая избавились (пока берут) от зарплаты Сергачева, вероятно, сомневаясь в его физухе, durability, после травм. И хладнокровно скинули вполне играющую легенду за напа в прайме. Чёткие.
умеренные деньги из-за налогов во Флориде, а не только потому что Брисбуа такой гений, почему все об этом забывают
+7
-2
+5
Ответ bobkof55
Думаю ясно кто будет кэпом!
Однозначно. Кучеров и Макдона ассистенты.
+5
0
+5
Хедман - это глыба. Тут была новость по опросу игроков, и на вопрос против кого вам сложнее всего играть (или что-то в этом роде) большинство игроков назвали Виктора. (После стольких лет? Всегда.)
+6
-1
+5
Витя еще попылит. Даже в этом возрасте он лучше Сергачева
+5
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+4
Ось из трёх суперигроков Василевский-Хедман-Кучеров - уже много лет главный секрет успехов Тампы-Бэй. Поэтому и работают, в первую очередь, над ее сохранением, при этом грамотно омолаживая нападение.
+5
-2
+3
Было бы очень странно если бы этого не произошло
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Ответ Канада-Россия(6:1)
Уж кто играет всю карьеру за средние деньги, так это Кросби,а Хедман вполне достойные деньги получает.Он по предыдущему контракту почти 8 тянул,хотя контракт подписывался в далеком 2016.С учетом пониженной налоговой ставки во Флориде,Хедман получает на уровне Макара.
Просто сравните с контрактами Йоси, Даути, Карлсона и Петранджело… и упаси Господи со всякими Нёрсами-Сетами Джонсами)
У Макара следующий контракт 12kk+ будет, как и у Хьюза.
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Ответ Alkiviad7
Ну а что такого, кэп-интроверт. Может в раздевалке он наоборот не молчит, мы же не знаем.
Мы знаем когда он не молчит, нужны пиво и кубок))
+2
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+2
Ответ Почему я?!
Надеюсь ты прав, капец будет смешно, молчаливый кэп))
Ну а что такого, кэп-интроверт. Может в раздевалке он наоборот не молчит, мы же не знаем.
+1
0
+1
Кэп ушел, да здравствует кэп!!!
+3
-2
+1
Ответ Rafael $.
Очередной мастер-класс от Брисбуа, идеально и по сумме, и по сроку. Хедман, конечно на удивление лояльный чел. Возможно, сильнейший деф своего поколения всю карьеру играет за средние, относительно его уровня мастерства деньги.
На руки там вполне на уровне выходит. Флорида этим хороша
+2
-1
+1
Ответ Rafael $.
Очередной мастер-класс от Брисбуа, идеально и по сумме, и по сроку. Хедман, конечно на удивление лояльный чел. Возможно, сильнейший деф своего поколения всю карьеру играет за средние, относительно его уровня мастерства деньги.
Уж кто играет всю карьеру за средние деньги, так это Кросби,а Хедман вполне достойные деньги получает.Он по предыдущему контракту почти 8 тянул,хотя контракт подписывался в далеком 2016.С учетом пониженной налоговой ставки во Флориде,Хедман получает на уровне Макара.
+5
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+1
Витя мог бы легко запросить $10 на 5 лет, но имеет совесть. А Стэмкос пожадничал и уехал в Нэшвил.
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Хедман это крутой игрочище.Рад,что он останется в Тампе.Статистика у него впечатляющая,далеко не у каждого форварда такая
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Слабенькие контракты в хоккее. С баскетболом и американским футболом не сравнить.
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Будущий кэп.
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Хедман гордость Барыса! Витя ты был лучший, в Астане всегда рады видеть тебя брат!
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Хороший контракт для первого защитника команды
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Ого, это неплохо. Ожидал 6х6.
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Отличный контракт и для клуба и для нового капитана.
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Ответ bobkof55
Думаю ясно кто будет кэпом!
Хедман уже по факту воспринимался как кэп
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Hell yeah!
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