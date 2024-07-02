Тарасенко получил предложение от «Питтсбурга». У клуба есть 4,2 млн долларов в платежке

Теги возможные переходы Питтсбург Флорида НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург».

32-летний россиянин получил контрактное предложение от клуба из Пенсильвании.

На данный момент «Пингвинс» имеют доступные 4,29 миллиона долларов в платежной ведомости.

По предыдущему однолетнему контракту Владимир Тарасенко зарабатывал 5 миллионов долларов. Он подписал этот договор в «Оттаве», после чего перешел во «Флориду», с которой выиграл Кубок Стэнли.

Форвард набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В плей-офф хоккеист провел 9 (5+4) баллов в 24 играх.

30 комментариев
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Подписываться с Питсбургом это как с Оттавой, на год и с прицелом на переход в феврале.
как не обидно будет это слышать фанатам Кросби и Питсбурга - но Дубас сделал что то непонятное.
+30
-3
+27
Ответ Сергей Фетисов
Пошёл Володя по рукам,то есть по клубам.
ну такой подход принес ему второй чемпионский перстень)
+25
0
+25
Тарасенко пора уже найти клуб и подписать более длинный контракт. Уже 2 КС есть , карьера сложилось.
+19
0
+19
А смысл? На жизнь явно уже заработал. Флорида с таким составом вполне ещё контендер на пару лет. Можно и ужаться немного по зарплате. Да и жить в Санрайзе явно поинтереснее, чем в Пенсильвании
+14
-1
+13
Ответ Serh08
Тарасенко пора уже найти клуб и подписать более длинный контракт. Уже 2 КС есть , карьера сложилось.
думаешь, он кому-то нужен на длинном контракте?
+13
-1
+12
Провёл 9 баллов , сильно спортс, сильно ) это из борьбы ?)
+7
0
+7
Ответ al77
Подписываться с Питсбургом это как с Оттавой, на год и с прицелом на переход в феврале. как не обидно будет это слышать фанатам Кросби и Питсбурга - но Дубас сделал что то непонятное.
Дубас с Торонто показал себя не самым умным дельцом, но Питсбург почему то решил, что взять Дубаса отличная идея.
+7
-1
+6
Тарасенко уже кайфует давно. Два кубка Стэнли, хорошая карьера, играет себе в удовольствие. Захочет в Питтсбург, захочет в Ванкувер и т.д., такой игрок везде пригодиться
+9
-3
+6
Ответ *MVP*
на год - ок, не более
Да в твой же Айлендерс подошёл бы, ваш топ6 без слез не взглянешь.
+5
0
+5
Ответ *MVP*
думаешь, он кому-то нужен на длинном контракте?
Думаю, любому контендеру за адекватную сумму подойдёт, для глубины атаки.
+4
-1
+3
Да Тарасенко в принципе уже и не важно куда переходить. 2 КС есть, чемпионские амбиции не довлеют, надо выжимать как можно больше денег на как можно больший срок, и спокойно доигрывать до пенсии :)
+3
0
+3
Володе бы долгий контракт урвать - и жизнь удалась. Бегать за чашками уже не обязательно.
+3
0
+3
Классная карьера у Тараса, очень положительный человек. Пожелаю ему урвать как можно более жирный и, самое главное, длительный контракт. Лет в 40 можно приехать в Сибирь доигрывать, абы Йозе Марино в полёте не перехватил.
+2
0
+2
А Тарасенко Питтсбург нужен?
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
А смысл? На жизнь явно уже заработал. Флорида с таким составом вполне ещё контендер на пару лет. Можно и ужаться немного по зарплате. Да и жить в Санрайзе явно поинтереснее, чем в Пенсильвании
А зачем ему контендерить вообще? Ему бы по уму конракт длительный и всё. Кстати мне кажется этим годом всё всем показал. Что полностью восстановился от травм, и играет по ситуации, т.е. во всех полезен. Нужно по заданию тренера будет в обороне играть и в атаке не без полезности, а нужно - так спокойно закроет позицию вингера 1-2 звена, как в команде дне аля Оттава, как в команде лидере аля Флорида. Уровень! тут скорее Флориде тупить не нужно и писать его пытаться на долгий срок, аля 3 на 5. + Лундела на мост те же 3 на 2. И вот тогда они вообще в шоколаде.
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Ответ K0run
Надо эти деньги потратить на вратаря: Ульмарка, ну или Конора Ингрэма, а не на Тарасенко.
Так Ульмарк перешел недавно.
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Ответ Serh08
Да в твой же Айлендерс подошёл бы, ваш топ6 без слез не взглянешь.
Тарасенко в топ6 это ещё более усугубить ситуацию. Годичный контракт самое оно для команд, выгодно обменять можно на дедлайне. В принципе можно даже 5 дать, потом удержать 50% за 2 пик
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Володя, ждём! 👍
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не думаю, что Тарасенко захочет подписаться за 1 млн.
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Ответ oasis-columbia
ну такой подход принес ему второй чемпионский перстень)
Просто зарплата у него падает.
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Ответ yurovch1984
А зачем ему контендерить вообще? Ему бы по уму конракт длительный и всё. Кстати мне кажется этим годом всё всем показал. Что полностью восстановился от травм, и играет по ситуации, т.е. во всех полезен. Нужно по заданию тренера будет в обороне играть и в атаке не без полезности, а нужно - так спокойно закроет позицию вингера 1-2 звена, как в команде дне аля Оттава, как в команде лидере аля Флорида. Уровень! тут скорее Флориде тупить не нужно и писать его пытаться на долгий срок, аля 3 на 5. + Лундела на мост те же 3 на 2. И вот тогда они вообще в шоколаде.
Может он 5 КС хочет.
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Ответ al77
Подписываться с Питсбургом это как с Оттавой, на год и с прицелом на переход в феврале. как не обидно будет это слышать фанатам Кросби и Питсбурга - но Дубас сделал что то непонятное.
Поживешь - увидишь.
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Насколько хоккеисты нищеброды, Клэй Томпсон, схожий уровень звезды, идущей с ярмарки, тому 50 на 3 года дают.
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тут недавно трейд Линдроса вспомнил .
за него отдали:
МАРК РЕККИ
ПЕТЕР ФОРСБЕРГ
РОН ХЕКСТАЛЛ
1 пик 1993
1 пик 1994
15000000$
и Duchesne
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Ответ *MVP*
думаешь, он кому-то нужен на длинном контракте?
32 года, 20+ забивает, спокойный, не токсичный, своё дело делает. почему нет?
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Ответ fomin
Провёл 9 баллов , сильно спортс, сильно ) это из борьбы ?)
Увел у Загитовой 9 баллов для хайпа на спортс
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Ответ fomin
Провёл 9 баллов , сильно спортс, сильно ) это из борьбы ?)
Согл, профанация, а не новость. Эх, Надежин, грустно…
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