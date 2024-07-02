Тарасенко получил предложение от «Питтсбурга». У клуба есть 4,2 млн долларов в платежке
Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург».
32-летний россиянин получил контрактное предложение от клуба из Пенсильвании.
На данный момент «Пингвинс» имеют доступные 4,29 миллиона долларов в платежной ведомости.
По предыдущему однолетнему контракту Владимир Тарасенко зарабатывал 5 миллионов долларов. Он подписал этот договор в «Оттаве», после чего перешел во «Флориду», с которой выиграл Кубок Стэнли.
Форвард набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В плей-офф хоккеист провел 9 (5+4) баллов в 24 играх.
как не обидно будет это слышать фанатам Кросби и Питсбурга - но Дубас сделал что то непонятное.
за него отдали:
МАРК РЕККИ
ПЕТЕР ФОРСБЕРГ
РОН ХЕКСТАЛЛ
1 пик 1993
1 пик 1994
15000000$
и Duchesne