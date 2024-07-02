«Ювентус» покупает Кефрена Тюрама у «Ниццы» за 20+5 млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2029-го

Теги Ницца Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Кефрен Тюрам Футбол

Кефрен Тюрам перейдет из «Ниццы» в «Ювентус».

Клубы устно согласовали условия трансфера полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 20 миллионов евро и может возрасти до 25 млн за счет бонусов. 

Футболист подпишет контракт до 2029 года. 

Стороны подпишут необходимые документы сегодня-завтра, после чего Тюрам пройдет медосмотр для новой команды. 

В минувшем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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44 комментария
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Трансферы Юве пока очень радуют
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Ну что ж! Уже не в первый раз за это лето пишу: Джунтоли продолжай!

Ди Григорио, Дуглас Луиз, Тюрам, Копмейнерс?, Калафиори?

Ждём также фланги обороны и одного атакующего.
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Ответ cifrovoy555@icloud.com
Комментарий скрыт
Это опорник
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Прекрасная работа Джунтоли. Очищает клуб от шлака и покупает талантов
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Это Кефрен Лилианович Тюрам?
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Пока оба трансфера Юве очень грамотные . Существенное усиление.
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Ответ Bryan
Комментарий скрыт
Что за бред? Тюрам лютый топарь, который умеет все на поле.
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Ответ Цоел777
суле так себе, есть душанчик ещё...
Почему так себе? за мертвый Фрозиноне выдал хороший сезон, один из лучших атакующих чемпионата. Тут уже от тренера зависит как раскроет талант
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Как и отец будет зажигать за Юве,поздравляю всех болельщиков Ювентуса с отличным трансфером!
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Ответ cifrovoy555@icloud.com
Комментарий скрыт
какая должна быть статистика у опорника?
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Ответ cifrovoy555@icloud.com
Комментарий скрыт
у вратарей ещё меньше )
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Ответ Пацанчик реальный
Как и отец будет зажигать за Юве,поздравляю всех болельщиков Ювентуса с отличным трансфером!
спасибо
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Ответ cifrovoy555@icloud.com
Комментарий скрыт
Откуда вы такие беретесь ей богу.Идите фигурку смотреть раз у вас ориентир в футболе только на голы,потому что футбол точно не для вас.
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Джунтоли бросил все силы на укрепление самой проблемной части команды - полузащиты. по слухам теперь бабки на Копмейнерса ищут
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Статистика конечно у него что-то не особо грандиозная)
Но вот по навыкам парень весьма не дурен
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Это еще один сын Тюрама?
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Тюрам в Юве) теперь нужен еще футболисты по фамилии Недвед, Каморонези и Дель Пьеро)
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Прям жаль, что у Лилиана всего два сына.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Статистика конечно у него что-то не особо грандиозная) Но вот по навыкам парень весьма не дурен
Он очень большой объем работы на поле проделывает и отлично связывает оборону с атакой - то, чего нам так не хватало в этом сезоне. Стата гол+пас тут совершенно несправедливо описывает игрока. У него в другом сила.
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Ответ Цоел777
почему одного?
Йылдыз, Суле, Кьеза + один к ним нужен даже с учётом ухода Федерико. А центр нападения итак норм считаю
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Ответ Fulyan
Йылдыз, Суле, Кьеза + один к ним нужен даже с учётом ухода Федерико. А центр нападения итак норм считаю
суле так себе, есть душанчик ещё...
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Ответ Е.Р.
как обычно это делает Маротта. Деньгами и братишкиным влиянием.
влиянием? Каким? Чьим?? Недопонял.
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Ответ Алексей Гусев
какого рамера? И как ты отобьешь футболистау клуба, в который он хотел перейти?
как обычно это делает Маротта. Деньгами и братишкиным влиянием.
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Ответ Е.Р.
Маротта днарь, не мог уступить Какана Баварии и купить младшего Тюрама для комплекта. Ещё и в плюсе бы остался. Мало того, у Тюрама ещё и зарплата в пополам меньше и горбатых оставил бы с их красным носом на резинке. Вместо этого днарьский Маротта покупает за пятнашку днаря вратаря. Но ничего. ВечнымиКоррупционерам этот Тюрам боком выйдет. Он вернётся только к сентябрю из-за Олимпиады. Без отдыха и предсезонки.
тише тише, не надо нервничать ))
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Ответ Е.Р.
Маротта днарь, не мог уступить Какана Баварии и купить младшего Тюрама для комплекта. Ещё и в плюсе бы остался. Мало того, у Тюрама ещё и зарплата в пополам меньше и горбатых оставил бы с их красным носом на резинке. Вместо этого днарьский Маротта покупает за пятнашку днаря вратаря. Но ничего. ВечнымиКоррупционерам этот Тюрам боком выйдет. Он вернётся только к сентябрю из-за Олимпиады. Без отдыха и предсезонки.
какого рамера? И как ты отобьешь футболистау клуба, в который он хотел перейти?
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Ответ Dizzod
Это Кефрен Лилианович Тюрам?
Да, брат другого Тюрама, который играет за Интер
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Ответ black_stone
Прекрасная работа Джунтоли. Очищает клуб от шлака и покупает талантов
Видели мы этих талантов)) Алькарас и Веа, а эти ребята из этой же кагорты) по крайней мере Тюрам точно. Но хочется верить, что я ошибаюсь, и реально получится собрать сильную банду
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Хорошее,качественное усиление.Милан как всегда спит,не могут даже середняка Зиркзее подписать
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Ответ Fulyan
Почему так себе? за мертвый Фрозиноне выдал хороший сезон, один из лучших атакующих чемпионата. Тут уже от тренера зависит как раскроет талант
набрать то он наберёт, вопрос когда то что он набрал станет командой...нужно не одну и не две игры сыграть вместе чтоб понять команда мы или просто набор
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Не люблю юве, но трансферы со вкусом в это окно,очень интересно посмотреть
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