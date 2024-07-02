«Ювентус» покупает Кефрена Тюрама у «Ниццы» за 20+5 млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2029-го

Кефрен Тюрам перейдет из «Ниццы» в «Ювентус».

Клубы устно согласовали условия трансфера полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 20 миллионов евро и может возрасти до 25 млн за счет бонусов.

Футболист подпишет контракт до 2029 года.

Стороны подпишут необходимые документы сегодня-завтра, после чего пройдет медосмотр для новой команды.

В минувшем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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