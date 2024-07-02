Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге «Уимблдона»

Шестая ракетка мира проиграл №122 Франсиско Комесанье в первом круге « » – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7(5).

Аргентинец проводил второй матч на траве и впервые выиграл матч уровня основного тура.

Рублев впервые с «Ролан Гаррос»-2021 проиграл на старте турнира «Большого шлема».