Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге «Уимблдона»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Франсиско Комесанья Теннис

Шестая ракетка мира Андрей Рублев проиграл №122 Франсиско Комесанье в первом круге «Уимблдона» – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7(5).

Аргентинец проводил второй матч на траве и впервые выиграл матч уровня основного тура. 

Рублев впервые с «Ролан Гаррос»-2021 проиграл на старте турнира «Большого шлема».

67 комментариев
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Истеричное дно.
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Андрюхе бы куда-нибудь под Лугу отдохнуть, травок попить, в бане попариться. Серёже Челищеву хорошо помогло такое восстановление
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Ответ Nuteruoli
Андрею нужно менять род профессии, либо после каждого матча ходить в тир
Безусловно. Человеку, который стабильно в топ-10 рейтинга и заработал своей деятельностью больше 20 миллионов долларов, надо менять род профессии. Как теннисист он не состоялся, это очевидно. Посоветуйте, на какую ему вакансию претендовать на ХедХантере
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Почему-то не стало неожиданностью(
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Аргентинец иногда даже ракеткой по мячу попасть не мог. Рублёв выходит на корт не играть, а устраивать самоистязание.
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Умалять достижение Комесаны не хочется, неплохо играл, но Андрюхе действительно в отпуск бы
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Странный сезон у Рублева - сплошные позоры и внезапно титул Мадрида при игре с ангиной
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Жесть нестабильный рубль.
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Ответ Bartez1986
Много детей богатых родителей до топ-10 добрались? Или не только в богатстве родителей дело? Рублев в топ-10 по деньгам зашёл, или играть умеет все-таки?
Так причём тут его игра, играет он моментами как один из лучших, но когда он проигрывает, то он выглядит как малолетняя школьница, которая режет себе руки из-за неразделённой любви. Может он топ-10 теннисистов, но если бы шлемы давали за главную истирчку в туре, он был бы абсолютным чемпионом на всех покрытиях
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Как раз будет время Андрюхе подлечить свои гланды.
Ну а для Франсиско это вообще какая-то сказка и приличного уровня заработок.
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Ответ HCSibir1989
Андрюхе бы куда-нибудь под Лугу отдохнуть, травок попить, в бане попариться. Серёже Челищеву хорошо помогло такое восстановление
Серега Челищев плохо закончил)))
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Ответ Bartez1986
Безусловно. Человеку, который стабильно в топ-10 рейтинга и заработал своей деятельностью больше 20 миллионов долларов, надо менять род профессии. Как теннисист он не состоялся, это очевидно. Посоветуйте, на какую ему вакансию претендовать на ХедХантере
В теннис к вашему сведению играют дети богатых людей, если ты ходишь на работу, которая тебе не нравится, то нужно прекращать и увольняться. Ладно ему бы просто не нравилась его работа, но этот истеричный сэлфхарм уже надоел. Сантехник себя же по пальцам не бьёт из-за того что плохо раковину починил. Правда сантехник с его зарплатой это было бы логичней
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Ну это прям позорище, надо к врачу
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Закономерность. Плюс самоистязание. К сожалению. Нам такой теннис не нужен. Тут нужен психиатр...
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уровень истеричной дамочки.
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Ну разбитое колено это не причина поражения, а его следствие. Реалии таковы что он просто не соответствует топ-уровню.
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Ответ HCSibir1989
Андрюхе бы куда-нибудь под Лугу отдохнуть, травок попить, в бане попариться. Серёже Челищеву хорошо помогло такое восстановление
Ему в клинику пора давно, неделька в Кижах здесь не поможет
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Зачем ему в боксе команда из 5-6 человек, если в каждой паузе он целует свои амулеты
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Один из лучших сейчас.
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Проиграть среднему грунтовику на траве надо суметь…
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Ну хоть остальные конечности целы будут 🤦
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Психиатрия оно такое, прогрессирует )
Деньги есть у него - нужен рехаб хороший.

В рехабах не только торчки лечатся.
=)
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Кошмар! Комесана круто играл, удивительно мощная подача для аргентинского грунтовика. Андрею как всегда не хватило хладнокровия в решающие моменты (думаю, реализуй он сетбол в четвертом сете, то дожал бы). Очень жаль, сетка хорошая была, мог дойти до своего "любимого" четвертьфинала.
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Позорище! Даже не игра, а истерика Андрюши.
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Ответ Anton Trofimov
Ну разбитое колено это не причина поражения, а его следствие. Реалии таковы что он просто не соответствует топ-уровню.
Он стабильный игрок топ 10 , но не более
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Андрею нужно срочно на отдых в санаторий какой-нибудь, где он будет работать с психологом, самоистязание ненормально с каждым разом все хуже и хуже
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Ответ Хитли
Кошмар! Комесана круто играл, удивительно мощная подача для аргентинского грунтовика. Андрею как всегда не хватило хладнокровия в решающие моменты (думаю, реализуй он сетбол в четвертом сете, то дожал бы). Очень жаль, сетка хорошая была, мог дойти до своего "любимого" четвертьфинала.
Порой всякий южноамериканские ноунеймы выдают против россиян топ-матчи. Медведев подтвердит.
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Ответ Bartez1986
Допустим. Из-за этого ему надо менять род профессии? Потому что где-то не справляется с нервами? Профессионализм вы меряете такими категориями?
Так что ему ещё делать? Он сколько уже с психологами возиться и ничего не помогает. Поэтому нужно находить какое-нибудь хобби вне тенниса, в котором он сможет выпустить свои нервы. Ну а профессионализм в теннисе заключается в том, чтобы быть весь матч безэмоциональным. Ещё не разу не видел, что когда человек по ходу матча начает истерить, то он что-нибудь выигрывал
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Ответ Sincere
Странный сезон у Рублева - сплошные позоры и внезапно титул Мадрида при игре с ангиной
Нет ничего странного. Рублёв был одним из самых стабильных теннисистов десятки. Когда-то у него должен был быть спад.
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Ответ Anton Trofimov
Ну разбитое колено это не причина поражения, а его следствие. Реалии таковы что он просто не соответствует топ-уровню.
Он вполне соответствует.
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