Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге «Уимблдона»
Шестая ракетка мира Андрей Рублев проиграл №122 Франсиско Комесанье в первом круге «Уимблдона» – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7(5).
Аргентинец проводил второй матч на траве и впервые выиграл матч уровня основного тура.
Рублев впервые с «Ролан Гаррос»-2021 проиграл на старте турнира «Большого шлема».
Ну а для Франсиско это вообще какая-то сказка и приличного уровня заработок.
Деньги есть у него - нужен рехаб хороший.
В рехабах не только торчки лечатся.
=)