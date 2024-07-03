Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией

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Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024.

5 июля

19:00. Испания – Германия. Штутгарт

22:00. Португалия – Франция. Гамбург

6 июля

19:00. Англия – Швейцария. Дюссельдорф

22:00. Нидерланды – Турция. Берлин

Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. Победитель пары Испания – Германия встретится с победителем пары Португалия – Франция. Англия или Швейцария сыграет с Нидерландами или Турцией.

Финал состоится 14 июля в Берлине на «Олимпийском стадионе».

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39 комментариев
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Вот и подъехали топ матчи)
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Турки молодцы, а в матче с Нидерландами сыграет ещё главная звезда Чалханоглу отбывший матч за жёлтые
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За Испанию
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Ну что, скрестим пальцы, чтобы прекрасные швейцарцы вынесли вонючую блевотную пафосную обрыганскую англию с физруком во главе ради всех любителей футбола
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+5
Ответ Глеб Тихомиров
Притопим за Швейцарию, мужики. Смотреть дальше матчи Англии - жестокая пытка для болельщика.
Чемпионат Европы - это болеть против англичан.
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Буду болеть за своих любимых оранжевых. Пусть они последние 16 лет и бесцветные
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Притопим за Швейцарию, мужики. Смотреть дальше матчи Англии - жестокая пытка для болельщика.
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Ответ Владимир Владимирович
Турки молодцы, а в матче с Нидерландами сыграет ещё главная звезда Чалханоглу отбывший матч за жёлтые
Вот и непонятно, будет ли это Турции на пользу, если вообще не наоборот. Чалханоглу - очень противоречивый игрок. У них дискву получили два игрока центра поля, так что пока в принципе не ясно, что Монтелла с этим собирается делать. Вероятно, турки достигли предела своих возможностей
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Ответ зак
Вот и подъехали топ матчи)
Ага, вот теперь начинается настоящее Евро
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Мне вот интересно, народ, кто-нибудь вообще копу америки смотрит? Ну в плане даже не то, что ждать полной ночи и смотреть матч, а просто нарезки с матчей смотреть. В интернете даже ее как-то не сильно освещают, по сравнению с евро.
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Чуйка ,что Англия будет играть в финале
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Верхняя сетка топ🔥
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В левой стороне сетки заруба будет адская) Сомневаюсь, что выжившая вытянет финал против условных англичан или оранье
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Ответ Edwin_Hubble
В левой стороне сетки заруба будет адская) Сомневаюсь, что выжившая вытянет финал против условных англичан или оранье
А что, Франция много сил потратила? С портками пешком по полю будут ходить
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Ответ Глеб Тихомиров
Мне вот интересно, народ, кто-нибудь вообще копу америки смотрит? Ну в плане даже не то, что ждать полной ночи и смотреть матч, а просто нарезки с матчей смотреть. В интернете даже ее как-то не сильно освещают, по сравнению с евро.
Ближе к финалу будут смотреть, комментировать и освещать, если конечно Аргентина доползет до финала.
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Ответ Глеб Тихомиров
Мне вот интересно, народ, кто-нибудь вообще копу америки смотрит? Ну в плане даже не то, что ждать полной ночи и смотреть матч, а просто нарезки с матчей смотреть. В интернете даже ее как-то не сильно освещают, по сравнению с евро.
Всё же другой контент, евро поближе и по духу, да и топовых сборных больше
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Ответ Глеб Тихомиров
Мне вот интересно, народ, кто-нибудь вообще копу америки смотрит? Ну в плане даже не то, что ждать полной ночи и смотреть матч, а просто нарезки с матчей смотреть. В интернете даже ее как-то не сильно освещают, по сравнению с евро.
Вообще не интересно, разве что финал .
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Ответ Егор Лаврентьев
Судя по всему будет повторение финала ЧМ-2010: Испания против Нидерландов
Полное, притом, с голом Иньесты!
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Ответ Глеб Тихомиров
Притопим за Швейцарию, мужики. Смотреть дальше матчи Англии - жестокая пытка для болельщика.
Талалаев сказал что Англия в финале, значит Швейцария победит
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Ответ Carasa
Ну что, скрестим пальцы, чтобы прекрасные швейцарцы вынесли вонючую блевотную пафосную обрыганскую англию с физруком во главе ради всех любителей футбола
не переживай, англия пройдет швейцарию
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Ответ Carasa
Ну что, скрестим пальцы, чтобы прекрасные швейцарцы вынесли вонючую блевотную пафосную обрыганскую англию с физруком во главе ради всех любителей футбола
поддержим как родных братьев !
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
За Испанию
За Даларан.
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А я говорил слушайте меня))) Бабок бы подняли
Мой коммент 27 июня:
Франция, Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Англия, Голландия, Турция идут дальше.
Не теряйте время, ставьте хату
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А где ваша картинка со схемой?
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В какой российский клуб перейдёт Турецкий футболист? Комментатор во время матча говорил...
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Нет сорри … отдых …Футбик окончен … да и немного устал
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Чемпион выйдет из пары Нидерланды-Турция.
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Как же задолбала реклама, которая, вместо 3 секунд теперь висит все 5... Палец зависает над крестиком в верхнем правом углу экрана, а он всё не появляется и не появляется...
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Англия возьмёт за счёт более легкой сетке и ослабленных соперников. Беллингем или Кейн забьют на 90+
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