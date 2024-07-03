Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией
Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024.
5 июля
19:00. Испания – Германия. Штутгарт
22:00. Португалия – Франция. Гамбург
6 июля
19:00. Англия – Швейцария. Дюссельдорф
22:00. Нидерланды – Турция. Берлин
Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. Победитель пары Испания – Германия встретится с победителем пары Португалия – Франция. Англия или Швейцария сыграет с Нидерландами или Турцией.
Финал состоится 14 июля в Берлине на «Олимпийском стадионе».
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Мой коммент 27 июня:
Франция, Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Англия, Голландия, Турция идут дальше.
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