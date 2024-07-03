Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2024.

5 июля

19:00. Испания – . Штутгарт

22:00. Португалия – . Гамбург

6 июля

19:00. Англия – . Дюссельдорф

22:00. Нидерланды – . Берлин

Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. Победитель пары Испания – Германия встретится с победителем пары Португалия – Франция. Англия или Швейцария сыграет с Нидерландами или Турцией.

Финал состоится 14 июля в Берлине на «Олимпийском стадионе».

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