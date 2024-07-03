Бразилия сыграет с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки, Аргентина – с Эквадором, Колумбия – с Панамой, Венесуэла – с Канадой

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Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки.

Сборная Бразилии, вторая команда группы D, в ночь на воскресенье по московскому времени сыграет с Уругваем, победителем группы C.

Сборная Колумбии, победитель группы D, в этот же день встретится с Панамой, второй командой группы C.

Ранее в ночь на пятницу сборная Аргентины, победитель группы A, сыграет с Эквадором, второй командой группы B.

В ночь на субботу сборная Венесуэлы, победитель группы B, встретится с Канадой, второй командой группы А.

В полуфиналах победитель пары Бразилия – Уругвай сыграет с Колумбией или Панамой, а победитель пары Аргентина – Эквадор – с Венесуэлой или Канадой.

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32 комментария
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Эх, ну Уругвай, так Уругвай в 1/4. Какая разница, с кем играть, если цель - стать чемпионом.

После игры Рикардиньо (чемпион мира 2002), он и саму игру комментировал, хорошо все объяснил в студии Sportv: Бразилия сейчас не является протагонистом по ходу игры, не контролирует игру, не играет с позиции силы (так и казалось, что вот-вот добавит - не то, что в наше время). Рикардинью также требовал большего от полузащиты - нужны креативные опорники, которые будут вместе с центральным полузащитником продвигать мяч выше, давать подышать защите. Все эксперты в студии сошлись во мнении, что сейчас Колумбия лучше Бразилии, а Уругвай сильнее Колумбии. Как-то так. Осенью по ударам было 23-12, сегодня 13-6 в пользу Колумбии. Сложно не согласиться с Рикардинью.

В 1/4 Бразилия сыграет без Винисиуса, что может не так уж и плохо. Либо Родриго пойдет налево и Эндрик в центр, либо Родриго останется в центре, Рафинья пойдет налево, а Савиньо направо. Посмотрим. Винисиус не сказать, что находится в суперформе на этом турнире - дубль в ворота мертвого Парагвая не должен вводить в заблуждение.
+19
-2
+17
Аргентина - Уругвай финал
+15
-8
+7
Аргентина-Уругвай финал, очевидно
+12
-6
+6
Странная сетка.
+6
0
+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Эх, ну Уругвай, так Уругвай в 1/4. Какая разница, с кем играть, если цель - стать чемпионом. После игры Рикардиньо (чемпион мира 2002), он и саму игру комментировал, хорошо все объяснил в студии Sportv: Бразилия сейчас не является протагонистом по ходу игры, не контролирует игру, не играет с позиции силы (так и казалось, что вот-вот добавит - не то, что в наше время). Рикардинью также требовал большего от полузащиты - нужны креативные опорники, которые будут вместе с центральным полузащитником продвигать мяч выше, давать подышать защите. Все эксперты в студии сошлись во мнении, что сейчас Колумбия лучше Бразилии, а Уругвай сильнее Колумбии. Как-то так. Осенью по ударам было 23-12, сегодня 13-6 в пользу Колумбии. Сложно не согласиться с Рикардинью. В 1/4 Бразилия сыграет без Винисиуса, что может не так уж и плохо. Либо Родриго пойдет налево и Эндрик в центр, либо Родриго останется в центре, Рафинья пойдет налево, а Савиньо направо. Посмотрим. Винисиус не сказать, что находится в суперформе на этом турнире - дубль в ворота мертвого Парагвая не должен вводить в заблуждение.
отлетим от Уругвая без шансов, отсутствие Вини как раз проблема, он собирается в важных играх, но если Доривал пройдет Бьелсу, ему памятник можно будет ставить! такой Уругвай против такой Бразилии? не вижу много шансов!
+6
-1
+5
Пацаны, с Винисиуса не видели??? Говорят за ЗМ бежит уголёк бгг
+9
-6
+3
Как же плаксивые тут говорят про уровень сборных ЮА при том, что их кумир за всё время этим сборным 3 гола забил и постоянно от них вылетал с турниров 😂😂😂
+10
-8
+2
Ответ Алексей Гусев
ЧМ 2 страны уже при 32 командах, да и , если не ошибаюсь, регламент ЧЕ менялся, но, по сути, всё ради финала Бразилии с Аргентиной.
Только вот если бы Бразилия выиграла группу, то они сыграли бы в полуфинале
+2
0
+2
Ответ Абдулов Алексей
А что за сетка такая дурная? Команды из одной группы не должны же сыграть друг с другом раньше финала, а тут уже с 1/2. Раньше такое было, если турнир принимают две команды (ЧМЯК, ЧЕ 08, 12).
ЧМ 2 страны уже при 32 командах, да и , если не ошибаюсь, регламент ЧЕ менялся, но, по сути, всё ради финала Бразилии с Аргентиной.
+5
-3
+2
Ответ Алексей Гусев
а может, это потому как зона 10 сборных?
В Копе регламент и регулярность проведения уже 100 лет меняется, но полыхать у многих начало только в эпоху Месси
+4
-2
+2
Ответ 777-mego
Пацаны, с Винисиуса не видели??? Говорят за ЗМ бежит уголёк бгг
конечно бежит) за 1 матч копы забил голов больше, чем Роналдиньо на этом турнире за всю карьеру))
+2
-1
+1
Ответ Габи Жезус
Что за тупая сетка плей-офф в Копа Америка, если Бразилия и Колумбия которые играли в одной группе могут встретиться уже через матч?) так всегда было?
Нет, там каждый раз количество команд и правила розыгрыша меняют. ;)
Сетку сделали под финал Аргентина-Бразилия.
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Ответ Габи Жезус
Комментарий скрыт
Норм полыхает 🤣
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если на сетки Евро повлиял выход с 3х мест и все 100 раз менялось, то тут просто без стеснения заранее в сторону Аргентины не поставили даже 1 средней команды, а в другую всех остальных фаворитов 😂
прям без палева сетку составили)) после клоунады в Катаре они решили продолжить свои традиции))
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у Аргентины хорошая сетка, должны в финал выходить

а так плохо, что нет перекрёстной сетки (А1-B2 выходит на С1-D2, и наоборот) и что можно встретиться с командой из своей же группы в полуфинале
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0
0
какая классная сетка плей офф КА
у одних самый грозный соперник Венесуэла, а в другой части Колумбия, Бразилия и Уругвай
Джанни одобряет 🐵
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0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Эх, ну Уругвай, так Уругвай в 1/4. Какая разница, с кем играть, если цель - стать чемпионом. После игры Рикардиньо (чемпион мира 2002), он и саму игру комментировал, хорошо все объяснил в студии Sportv: Бразилия сейчас не является протагонистом по ходу игры, не контролирует игру, не играет с позиции силы (так и казалось, что вот-вот добавит - не то, что в наше время). Рикардинью также требовал большего от полузащиты - нужны креативные опорники, которые будут вместе с центральным полузащитником продвигать мяч выше, давать подышать защите. Все эксперты в студии сошлись во мнении, что сейчас Колумбия лучше Бразилии, а Уругвай сильнее Колумбии. Как-то так. Осенью по ударам было 23-12, сегодня 13-6 в пользу Колумбии. Сложно не согласиться с Рикардинью. В 1/4 Бразилия сыграет без Винисиуса, что может не так уж и плохо. Либо Родриго пойдет налево и Эндрик в центр, либо Родриго останется в центре, Рафинья пойдет налево, а Савиньо направо. Посмотрим. Винисиус не сказать, что находится в суперформе на этом турнире - дубль в ворота мертвого Парагвая не должен вводить в заблуждение.
Жребий для Бразилии мягко говоря не очень . На мой взгляд Уругвай по игре сейчас лучшая сборная Копы. Не вижу плюсов в отсутствии Вини . Он может быть не в оптимальной форме . Но его плюсы ( скорость , рывок и дриблинг ) перевешивают минусы и могут решить эпизод . И Родриго и Эндрик не ровня ему на сегодня
Так что это потеря
60/40 в пользу Уругвая
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Ответ melmi
Жребий для Бразилии мягко говоря не очень . На мой взгляд Уругвай по игре сейчас лучшая сборная Копы. Не вижу плюсов в отсутствии Вини . Он может быть не в оптимальной форме . Но его плюсы ( скорость , рывок и дриблинг ) перевешивают минусы и могут решить эпизод . И Родриго и Эндрик не ровня ему на сегодня Так что это потеря 60/40 в пользу Уругвая
В начале сезона Вини был травмирован, так вот Родриго на левом фланге смотрелся очень круто. Думаю если он будет играть слева с Уругваем,то особо ничего не потеряем.
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Ответ Orbit s saxarom
Странная сетка.
Так кто мешал Бразилии с 1 места выходить
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Ответ Даниил Гутин
Так кто мешал Бразилии с 1 места выходить
Ну а разница ? Не в 1/4 так в полуфинале с Уругваем играли бы
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Удачи Уругваю и Венесуэле!
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