Бразилия сыграет с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки, Аргентина – с Эквадором, Колумбия – с Панамой, Венесуэла – с Канадой

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки.

, вторая команда группы D, в ночь на воскресенье по московскому времени сыграет с , победителем группы C.

, победитель группы D, в этот же день встретится с , второй командой группы C.

Ранее в ночь на пятницу сборная , победитель группы A, сыграет с Эквадором, второй командой группы B.

В ночь на субботу сборная Венесуэлы, победитель группы B, встретится с Канадой, второй командой группы А.

В полуфиналах победитель пары Бразилия – Уругвай сыграет с Колумбией или Панамой, а победитель пары Аргентина – Эквадор – с Венесуэлой или Канадой.

Таблицы Кубка Америки

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг