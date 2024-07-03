Бразилия сыграет с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки, Аргентина – с Эквадором, Колумбия – с Панамой, Венесуэла – с Канадой
Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки.
Сборная Бразилии, вторая команда группы D, в ночь на воскресенье по московскому времени сыграет с Уругваем, победителем группы C.
Сборная Колумбии, победитель группы D, в этот же день встретится с Панамой, второй командой группы C.
Ранее в ночь на пятницу сборная Аргентины, победитель группы A, сыграет с Эквадором, второй командой группы B.
В ночь на субботу сборная Венесуэлы, победитель группы B, встретится с Канадой, второй командой группы А.
В полуфиналах победитель пары Бразилия – Уругвай сыграет с Колумбией или Панамой, а победитель пары Аргентина – Эквадор – с Венесуэлой или Канадой.
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После игры Рикардиньо (чемпион мира 2002), он и саму игру комментировал, хорошо все объяснил в студии Sportv: Бразилия сейчас не является протагонистом по ходу игры, не контролирует игру, не играет с позиции силы (так и казалось, что вот-вот добавит - не то, что в наше время). Рикардинью также требовал большего от полузащиты - нужны креативные опорники, которые будут вместе с центральным полузащитником продвигать мяч выше, давать подышать защите. Все эксперты в студии сошлись во мнении, что сейчас Колумбия лучше Бразилии, а Уругвай сильнее Колумбии. Как-то так. Осенью по ударам было 23-12, сегодня 13-6 в пользу Колумбии. Сложно не согласиться с Рикардинью.
В 1/4 Бразилия сыграет без Винисиуса, что может не так уж и плохо. Либо Родриго пойдет налево и Эндрик в центр, либо Родриго останется в центре, Рафинья пойдет налево, а Савиньо направо. Посмотрим. Винисиус не сказать, что находится в суперформе на этом турнире - дубль в ворота мертвого Парагвая не должен вводить в заблуждение.
Сетку сделали под финал Аргентина-Бразилия.
прям без палева сетку составили)) после клоунады в Катаре они решили продолжить свои традиции))
а так плохо, что нет перекрёстной сетки (А1-B2 выходит на С1-D2, и наоборот) и что можно встретиться с командой из своей же группы в полуфинале
у одних самый грозный соперник Венесуэла, а в другой части Колумбия, Бразилия и Уругвай
Джанни одобряет 🐵
Так что это потеря
60/40 в пользу Уругвая