Флорентино Перес: «Реал» – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, религии или социального положения. За 122 года он стал самым любимым в мире»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Президент «Реала» высказался о ценностях клуба.

Флорентино Перес обратился к выпускникам высшей спортивной школы «Реала» при частном университете Universidad Europea.

«Я хотел бы поздравить вас с окончанием учебы. Вы попали сюда благодаря своему упорному труду и таланту. С момента своего открытия в 2006 году эта школа всегда была нацелена на привлечение людей из разных стран, и вы являетесь хорошим примером этого.

За эти 18 лет через наши аудитории прошли около 17 000 студентов, и 80% выпускников этого года приехали из других стран. Наша школа символизирует смешение культур и единство народов.

Сейчас вы понимаете ценности организации, которая за свою 122-летнюю историю стала самой любимой и вызывающей восхищение в мире. Это произошло потому, что успехи мадридского «Реала» основаны на прочном, неизменном фундаменте.

Эти священные принципы определили путь и сформировали легендарную историю нашего клуба: упорный труд, усилия, самопожертвование, постоянное совершенствование, дух товарищества, смирение, уважение и солидарность.

Вы узнали, что «Реал Мадрид» – это чувство и отношение к жизни, это фундаментальный способ решения проблем и невзгод. Мы – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, культуры, языка, этнической принадлежности, религии или социального положения», – сказал Перес.

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39 комментариев
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Флорентино на самом деле абсолютно искреннен. Для него Реал действительно такой. Он так считает и это не высокопарный слог.
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Ответ xDe xDe
Справедливости ради, не самым. "Самый любимый клуб в мире" - МЮ, до сих пор. А вот всё остальное - чистая правда. P.s. Да, я в курсе про свежие рейтинги, где Мадрид и Барса впереди, но они учитывают только соцсети.
Вообще непонятно за что МЮ считают великим клубом. Лч 3. Победы в АПЛ? У Реала, Баварии, Юве, больше национальных чемпионств. Кто нибудь мне внятно объяснит?
+10
-1
+9
Крестик на логотипной короне все-таки имеется.
+4
-3
+1
Ответ bel01
Могу научить, но эти курсы дорого стоят.
Понимаю

Тогда, мне проще и дешевле спросить у Лебедева, ведь он вообще все страны обьездил, а значит, он точно скажет, кто и в каких клубных футболках ходит по миру.
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Ответ Potapson
Флорентино на самом деле абсолютно искреннен. Для него Реал действительно такой. Он так считает и это не высокопарный слог.
Он верит в свой проект, но клуб далеко не белый и пушистый...
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Справедливости ради, не самым. "Самый любимый клуб в мире" - МЮ, до сих пор. А вот всё остальное - чистая правда. P.s. Да, я в курсе про свежие рейтинги, где Мадрид и Барса впереди, но они учитывают только соцсети.
Ваши-то выводы, конечно, самые точные. Я в этом 6оду видел человек 50 в футболках джуда, но ни одного ни рэшфорда, ни бруну, ни кого иного... данные по соцсетям вас не устраивают? 207 млн мю, 318 барса и 360 реал. Это что, Сравнимые цифры? Почти в два раза. Через годик будет так.
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Типичный политический слог
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Научи как жить

А ещё расскажи про свое социалогическое агентство, очень интересно.
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Ответ Усы Годзиллы
Понимаю Тогда, мне проще и дешевле спросить у Лебедева, ведь он вообще все страны обьездил, а значит, он точно скажет, кто и в каких клубных футболках ходит по миру.
Спроси у Тёмы. Только он с его апломбом простого с его точки зрения человека сразу пошлёт подальше, а не будет как я, в третьем часу ночи, тебе вежливо отвечать.
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Типичный политический слог
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Езжу по миру, часто бываю в разных странах.

По количеству футболок, которые носят люди на улицах:
Первое место с отрывом - Барселона
Второе место - МЮ
Третье место - примерно поровну Бавария и Реал Мадрид.

Так что - всё-таки объективнее не "самый любимый", а самый титулованный и могущественный в футбольном мире.
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Ответ Усы Годзиллы
Обьективная выборка Я кричит ездил, а значит, так и есть 🤣
От кого ты ещё узнаешь, что в мире реально происходит, как не от человека, который объездил 120+ стран мира. Благодарил бы меня, а не ерунду писал.
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Ответ bel01
Езжу по миру, часто бываю в разных странах. По количеству футболок, которые носят люди на улицах: Первое место с отрывом - Барселона Второе место - МЮ Третье место - примерно поровну Бавария и Реал Мадрид. Так что - всё-таки объективнее не "самый любимый", а самый титулованный и могущественный в футбольном мире.
Обьективная выборка
Я кричит ездил, а значит, так и есть

🤣
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Ответ Кино Музыка
Скорее самый могущественный.
Можно много эпитетов подобрать!
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Пусть не гонит.
Большинство болеет за игрока конкретно, а не за клуб.
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Ответ Potapson
Флорентино на самом деле абсолютно искреннен. Для него Реал действительно такой. Он так считает и это не высокопарный слог.
Как и каждый настоящий болельщик в любом уголке мира
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Ответ xDe xDe
Без проблем. Как вариант, сравнительно свежая оценка от самого спортса, собсно. https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/9/85/23bc3795d448bb4f25b0fd14c2dee.jpeg?f=webp&q=90 И да, насчёт "индологов", уважаемый. Вы уже не первый раз ко мне резко и критически цепляетесь. Отстаньте, пожалуйста :)
Это статистика от 23 года за 5 предыдущих лет. От гугла. Не потому, что это точный механизм, а потому, что это единственное, к чему есть доступ у блогера спортса.
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Ответ xDe xDe
Это не мои выводы, а статистика) Которую, опять же, не я собирал) Сейчас всё считают по соцсетям, но более старые данные, основанные на тв, поточнее будут всё же.
Что значит старые поточнее? Может, реал, в отличие от мю выигрывал, и продолжал собирать звезд? Вини, Джуд, Мбаппе? Против Антони. Я нагуглил you gov football index. И то верно, в 22 году в Индии, США и Индонезии МЮ опережал Реал. Совсем немного. Правда, в Китае (который тут записывается в фан базу мю) Реал был первым с огроомным отрывом. Но незадача, сейчас в США первый уже Реал. В Италии, кстати тоже, выше всех итальянских клубов. МЮ больше не самый популярный клуб. И вряд ли когда-то еще им станет, слава менеджменту
+1
-1
0
Ответ xDe xDe
А я и говорил не про величие, а о популярности. Охваты Китая и Индии конкурентам просто шансов не оставляют. А почему так популярен... да понятия не имею. На багаже девяностых ещё, наверное.
Пруфы то будут? Или вы индолог?
+2
-2
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В юношестве - любимым футболистом был Зидан. В его время игры за Реал, притапливал за этот клуб. Когда пришла Кристина вместе с Мауром - начались темные времена. Реал из светлого и доброго клуба, превратился в антогониста и начал жестко педалировать на админ ресурс. Сейчас вообще, в Реале собраны самые токсичные персы в мире. Мбаппе, Винисиус и Беллингхем. Как можно переживать за клуб, в котором на главных ролях такие чсвшники, хз.
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-1
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Сердца вряд ли. Скорее отсутствие их.
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Ответ xDe xDe
Справедливости ради, не самым. "Самый любимый клуб в мире" - МЮ, до сих пор. А вот всё остальное - чистая правда. P.s. Да, я в курсе про свежие рейтинги, где Мадрид и Барса впереди, но они учитывают только соцсети.
Все это дикая субъективщина, да и не думаю, что несколько десятков миллионов индусов дают какой-то сильнейший гешефт МЮ.
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Думается в школе Реала учатся состоятельные дети.Правда не написано на кого они учились.В Год примерно по тысячи выпускников-это много.
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Ну так ты берешь факты, которые применимы только к тебе и твоему кругозору, а ты их выставляешь как обьективные данные, в отличие от слов того же Переса.

Ты, наверное, прилетал в условный Токио с бригадой типов, неделю сидели на одной улице, день и вечер, записывали данные.

Потом учитывать, что у людей есть разная одежда под каждую ситуацию, и допустим, 6 дней он одевается строго, а на 7 день вышел в футболке Коло-Коло

Или вообще не вышел, дома сидит

Необязательно прилюдное ношение футболки клуба равносильно его любви. Кто-то просто коллекционирует формы и потом щегоголяет в них.

Продолжим, потом ты с бригадой перемещается в другой район Токио и делаешь тоже самое по замерам и тд.

Понимаешь, ты в теории и свой подъезд можешь опросить и там будет выборка 99% фанаты Динамо, но это не значит, что в России 99% фанаты Динамо, тк только их ты и видел.

Компренде, капиш?
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