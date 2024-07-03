Флорентино Перес: «Реал» – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, религии или социального положения. За 122 года он стал самым любимым в мире»

Президент «Реала» высказался о ценностях клуба.

обратился к выпускникам высшей спортивной школы «Реала» при частном университете Universidad Europea.

«Я хотел бы поздравить вас с окончанием учебы. Вы попали сюда благодаря своему упорному труду и таланту. С момента своего открытия в 2006 году эта школа всегда была нацелена на привлечение людей из разных стран, и вы являетесь хорошим примером этого.

За эти 18 лет через наши аудитории прошли около 17 000 студентов, и 80% выпускников этого года приехали из других стран. Наша школа символизирует смешение культур и единство народов.

Сейчас вы понимаете ценности организации, которая за свою 122-летнюю историю стала самой любимой и вызывающей восхищение в мире. Это произошло потому, что успехи мадридского «Реала» основаны на прочном, неизменном фундаменте.

Эти священные принципы определили путь и сформировали легендарную историю нашего клуба: упорный труд, усилия, самопожертвование, постоянное совершенствование, дух товарищества, смирение, уважение и солидарность.

Вы узнали, что « » – это чувство и отношение к жизни, это фундаментальный способ решения проблем и невзгод. Мы – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, культуры, языка, этнической принадлежности, религии или социального положения», – сказал Перес.

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