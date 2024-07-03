Флорентино Перес: «Реал» – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, религии или социального положения. За 122 года он стал самым любимым в мире»
Президент «Реала» высказался о ценностях клуба.
Флорентино Перес обратился к выпускникам высшей спортивной школы «Реала» при частном университете Universidad Europea.
«Я хотел бы поздравить вас с окончанием учебы. Вы попали сюда благодаря своему упорному труду и таланту. С момента своего открытия в 2006 году эта школа всегда была нацелена на привлечение людей из разных стран, и вы являетесь хорошим примером этого.
За эти 18 лет через наши аудитории прошли около 17 000 студентов, и 80% выпускников этого года приехали из других стран. Наша школа символизирует смешение культур и единство народов.
Сейчас вы понимаете ценности организации, которая за свою 122-летнюю историю стала самой любимой и вызывающей восхищение в мире. Это произошло потому, что успехи мадридского «Реала» основаны на прочном, неизменном фундаменте.
Эти священные принципы определили путь и сформировали легендарную историю нашего клуба: упорный труд, усилия, самопожертвование, постоянное совершенствование, дух товарищества, смирение, уважение и солидарность.
Вы узнали, что «Реал Мадрид» – это чувство и отношение к жизни, это фундаментальный способ решения проблем и невзгод. Мы – клуб, который принадлежит сердцам людей, независимо от их происхождения, культуры, языка, этнической принадлежности, религии или социального положения», – сказал Перес.
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Тогда, мне проще и дешевле спросить у Лебедева, ведь он вообще все страны обьездил, а значит, он точно скажет, кто и в каких клубных футболках ходит по миру.
А ещё расскажи про свое социалогическое агентство, очень интересно.
По количеству футболок, которые носят люди на улицах:
Первое место с отрывом - Барселона
Второе место - МЮ
Третье место - примерно поровну Бавария и Реал Мадрид.
Так что - всё-таки объективнее не "самый любимый", а самый титулованный и могущественный в футбольном мире.
Я кричит ездил, а значит, так и есть
🤣
Большинство болеет за игрока конкретно, а не за клуб.
Ты, наверное, прилетал в условный Токио с бригадой типов, неделю сидели на одной улице, день и вечер, записывали данные.
Потом учитывать, что у людей есть разная одежда под каждую ситуацию, и допустим, 6 дней он одевается строго, а на 7 день вышел в футболке Коло-Коло
Или вообще не вышел, дома сидит
Необязательно прилюдное ношение футболки клуба равносильно его любви. Кто-то просто коллекционирует формы и потом щегоголяет в них.
Продолжим, потом ты с бригадой перемещается в другой район Токио и делаешь тоже самое по замерам и тд.
Понимаешь, ты в теории и свой подъезд можешь опросить и там будет выборка 99% фанаты Динамо, но это не значит, что в России 99% фанаты Динамо, тк только их ты и видел.
Компренде, капиш?