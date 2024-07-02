Де Лигт согласился перейти в «МЮ». Клуб обсуждает структуру сделки с «Баварией»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы агенты Маттейс де Лигт Рафаэла Пимента Футбол

Маттейс де Лигт согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переход в «МЮ» является приоритетом для защитника «Баварии» – агент де Лигта Рафаэла Пимента не ведет переговоров с другими клубами. Ожидается, что проблем при согласовании личных условий не возникнет.

В настоящий момент «Бавария» и «МЮ» обсуждают структуру сделки. Сообщалось, что мюнхенцы рассчитывают продать де Лигта за 50 млн евро и бонусы.

В минувшем сезоне Бундеслиги де Лигт провел в составе мюнхенцев 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь

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37 комментариев
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Это его в свое время МЮ не купил по причине того, что у него батя толстый. И скауты посчитали что он так же распухнет?
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Отрадно, что мечта Эрика о маленьком Аяксе за пределами Нидерландов сбывается
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Ответ Антинародная Команда
Ушёл на понижение
Ну это как посмотреть если у него нету место в старте у Баварии толку лавку полировать!
+14
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+14
Ответ Pravdorub Victorovich
Это его в свое время МЮ не купил по причине того, что у него батя толстый. И скауты посчитали что он так же распухнет?
Ну да, надо зачем-то им было придумать отмазку, почему не купили, вбросили в СМИ вот это. Но тогда цена за де Лигта была 70-80 (Ювентус примерно столько заплатил). Если правда, что Баварии хватит и 50, то за такую цену он для МЮ, может быть, уже и не выглядит толстым.
+11
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что бы согласиться перейти в такой МЮ, нужно быть отчаянным человеком
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Ответ Master Slova
что бы согласиться перейти в такой МЮ, нужно быть отчаянным человеком
В какой такой?) Он же не в Спартак переходит
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Ответ Антинародная Команда
Ушёл на понижение
Так смысл сидеть в Баварии, если Компани дал понять, что на него не расчитывает. А тут хоть в лиге нормальной поиграет, а не в фарме
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Ответ Roman
Он в основу Баварии не смог пробиться, потерял место в Ювентусе. Так что он далеко не топ
В Ювентусе он ничего не терял! Его продали туринцы как раз на подъёме!
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По цена-качество - идеальная сделка для Юнайтед.
ТенХага отодвинули от трансферов и уже что-то интересное намечается.
ДеЛигт без травм - топ. А если еще брать его умение в игре с мячом, то трансфер действительно многообещающий.
Вопрос только в его травмах. Но то что он, судя по слухам, готов урезать зп, то видно желание поиграть за МЮ не из-за денег.
Если трансфер совершится, то лишь бы без травм.
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Остался де Йонг :))
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Ответ FortMinor
для МЮ хороший защитник, к тому же играл в Аяксе в паре с личей
Не играли они ни в какой паре. Мартинес в Аяксе с 2019. В то же лето де Лигт ушёл в Ювентус.
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Ответ Lavinka
Читал что болельщики Баварии против его ухода и даже петицию создали .
читал, что Лавинка называл новости про Де Лигта бредом журналюг
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Читал что болельщики Баварии против его ухода и даже петицию создали .
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Ответ Станислав Яцевич
А чего так дешево? 24 года, еще 10 лет карьеры точно впереди, один из лучших в мире вроде как
Даже не близко
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, надо зачем-то им было придумать отмазку, почему не купили, вбросили в СМИ вот это. Но тогда цена за де Лигта была 70-80 (Ювентус примерно столько заплатил). Если правда, что Баварии хватит и 50, то за такую цену он для МЮ, может быть, уже и не выглядит толстым.
Они поняли, что лучше погонять Де Лигта и сбросить ему вес, чем отреставрировать Эванса для нового сезона.
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Очень жаль
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Ответ Рустам Вагизов
Какая то сборная Голландии получается
Из 3 голландцев (с Де Лигтом, который еще не перешёл)?
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Ответ Антинародная Команда
Ушёл на понижение
учитывая кто тренер сейчас у Баварии (спойлер, лысый физрук ), то перешел в равнозначную команду
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А че нормальный мафон!)
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- Френки, как ты там?
- Хорошо, я все там же, Маттс, а ты опять куда-то переезжаешь?
- Понимаешь, тут я всего добился и еду покорять следующую страну
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В мю к сожалению как и моем любимом Спартаке все футболисты только деградируют (( поэтому в чудеса не верю
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Какая то сборная Голландии получается
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Так и до Бешикташа недалеко.
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На дворе июль, а вместо подписания сильного ЦЗ отдают одного из ментальных лидеров. Симонс, Олисе и Ито это круто, но слабейшая линия другая. И сейчас она ещё сильней ослабляется!!! Причём продают дешевле, чем купили. Молодцы!
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Через год в Реал, и через 2 в ПСЖ, и к 26 годам все топ 5 лиг собраны) + Голландия)
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