Де Лигт согласился перейти в «МЮ». Клуб обсуждает структуру сделки с «Баварией»
Маттейс де Лигт согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переход в «МЮ» является приоритетом для защитника «Баварии» – агент де Лигта Рафаэла Пимента не ведет переговоров с другими клубами. Ожидается, что проблем при согласовании личных условий не возникнет.
В настоящий момент «Бавария» и «МЮ» обсуждают структуру сделки. Сообщалось, что мюнхенцы рассчитывают продать де Лигта за 50 млн евро и бонусы.
В минувшем сезоне Бундеслиги де Лигт провел в составе мюнхенцев 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.
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ТенХага отодвинули от трансферов и уже что-то интересное намечается.
ДеЛигт без травм - топ. А если еще брать его умение в игре с мячом, то трансфер действительно многообещающий.
Вопрос только в его травмах. Но то что он, судя по слухам, готов урезать зп, то видно желание поиграть за МЮ не из-за денег.
Если трансфер совершится, то лишь бы без травм.
- Хорошо, я все там же, Маттс, а ты опять куда-то переезжаешь?
- Понимаешь, тут я всего добился и еду покорять следующую страну