Де Лигт согласился перейти в «МЮ». Клуб обсуждает структуру сделки с «Баварией»

Маттейс де Лигт согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переход в « » является приоритетом для защитника «Баварии» – агент де Лигта Рафаэла Пимента не ведет переговоров с другими клубами. Ожидается, что проблем при согласовании личных условий не возникнет.

В настоящий момент « » и «МЮ» обсуждают структуру сделки. Сообщалось, что мюнхенцы рассчитывают продать де Лигта за 50 млн евро и бонусы.

В минувшем сезоне Бундеслиги де Лигт провел в составе мюнхенцев 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.

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