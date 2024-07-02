Роналду о незабитом пенальти Словении: «Даже у сильнейших бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда сборная нуждалась во мне больше всего»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о незабитом пенальти в матче со Словенией.

Португалец в дополнительное время не реализовал 11-метровый в игре 1/8 финала против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Криштиану забил первый пенальти в серии 11-метровых.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», – сказал нападающий сборной Португалии.

В 1/4 финала команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Франции 5 июля.

Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»

Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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148 комментариев
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Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро
+176
-26
+150
Да не нуждалась в нем эта сборная. Командные взаимодействия сделали бы свое дело, и уж не Словении было этому противостоять. Как минимум, может на втором этаже бы удачи на штрафных попытали, а не по воробьям лупили. Жота вышел бы раньше, Леао бы доиграл, Бруно может пенку бы забил.
Нет такого, что прям нуждаются они. Сам в себе нуждается покоритель голов и рекордов. Грустно видеть такое.
+104
-25
+79
Ответ sd4fmwrvz8
Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро
Роналду о незабитом пенальти Словении: "Даже у сильнейших бывают плохие дни. Даже Смолов на забивал пенальти!"
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+48
Ответ Александр Елисеев
Комментарий скрыт
Потому что им эта игра никак не помешала выйти с первого места в ПО турнира, где игры через каждые 2-3 дня? Все игроки вымотаны после длинного европейского сезона, в то время как Роналду отдыхал в пустыне
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Рон незаметно похвалил себя))) Типо про величайших, но имя не упомянуто. Мы не сомневаемся ,что ты великий, штрафные дай пробить другим))). Это сделает тебя ещё больше великим, поверь.
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-3
+27
Король Роналду Роханский был в забвении на дне, его разум подчинила золотая медаль ЧМ злого Лионеля Саруманского. Но белый волшебник Диогу Гендальф Кошта изгнал нечисть из разума короля, и его лицо снова засияло ботоксной улыбкой
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+17
Ответ Мохнатый55
Роналду забил победный гол в 1/8 финала? Это во сне, что ли?
Специально для Букина.

А в каком матче 1/8 финала Евро-2024 Роналду забил, да еще и победный гол?

Еще один трусливо закрыл комментарии. Да что же с вами такое, роналдуфаны?))
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Роналду забил победный гол в 1/8 финала? Это во сне, что ли?
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Слезы Рональду на Евро это уже классика футбола (2004, 2016,2024)
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
я бы не отказался на таком дне побыть один денечек хотя бы!😂😂😂 интересно, а ты где то на верху плаваешь, верно я понял?😂😂😂
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Ответ Александр Елисеев
Комментарий скрыт
Пока Роналду был на поле грузины положили 2, после того как убрали ни одного)) тут как ни крути - якорь))
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Ответ Очки Дани Алвеса
Да не нуждалась в нем эта сборная. Командные взаимодействия сделали бы свое дело, и уж не Словении было этому противостоять. Как минимум, может на втором этаже бы удачи на штрафных попытали, а не по воробьям лупили. Жота вышел бы раньше, Леао бы доиграл, Бруно может пенку бы забил. Нет такого, что прям нуждаются они. Сам в себе нуждается покоритель голов и рекордов. Грустно видеть такое.
"Леао бы доиграл" - Леао бы с его игрой вообще в Милан отправить надо. Кроме симуляций ничем не запомнился
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Ответ sd4fmwrvz8
Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро
Там ни у одного тренера не хватает смелости отцепить его от состава или хотя бы выпускать с 60-70 минуты
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Ответ Djeday
по Лео Леганесси погрустить не забудь. Напомнить, как он играл на ЧМ ?
МВП ЧМ да, мы не забыли)
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Ответ Ебздрогыч
Роналду о незабитом пенальти Словении: "Даже у сильнейших бывают плохие дни. Даже Смолов на забивал пенальти!"
🧠💥
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Человеку нужна помощь! это серьёзно!
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после того как месси выиграл ЧМ у мармелада соврало колпак
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Ответ Djeday
по Лео Леганесси погрустить не забудь. Напомнить, как он играл на ЧМ ?
кто ? месси или роналду ? роналду запомнился на чм только постоянным нытьём, как без него укатали швейцарцев 6:1, а с ним не дожали марокканцев, и позорной попыткой в крысу переписать на себя чужой гол. месси вытащил матч с мексикой, чем спас для аргентины тот чм, вёл командную игру, забивал, обводил, раздавал гениальные передачи, его выступление на том чм стало легендарным и вошло в историю.
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больной человек. грех смеятся над блаженным.
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Ответ Капибарбер
Слезы Рональду на Евро это уже классика футбола (2004, 2016,2024)
Мои слезы моя печаль
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Если чел на дне - команда меньше всего нуждается в нём.. Чё то у балласта с логикой.. Видать, до сих пор отойти не может от своей позорной игры и нулевой статы.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🍓👉🪠
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Ответ Penguin87
Что-то эта речь мне напоминает... Постойте, 2018, Федя Смолов...
Смол сравнил себя с джорданом, а роналду признался, что в этом матче он был дно и извинился сто раз уже. Разница очевидна.
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Ответ Илья Мурашов
Не забить пенальти может каждый, но всё время лупить со штрафного, когда не получается и с неудобной позиции, или не уходить на замену в 39 лет - это чересчур.
Не то, чтобы у него прям "не получалось".
Не скажу, что остальные игроки кладут штрафные раз за разом.
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Не забить пенальти может каждый, но всё время лупить со штрафного, когда не получается и с неудобной позиции, или не уходить на замену в 39 лет - это чересчур.
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Ответ as009595@icloud.com
Ну Рон все равно начал послематчевую серию, уверенно после такого, да и пенальти он пробил неплохо, так что за что его хейтят так не пойму
Мессибои, барсаглоры - они и хейтят.
Мне вот лично глубоко на их борьбу.
Роналду не был лучшим на поле, но играл достаточно хорошо. Пенальти не забил, плохо, но бывает у любого. И Облак там конечно очень постарался.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ты там рядом чтоли с ним?И оттуда свои сообщения строчишь?
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Ответ Очки Дани Алвеса
Да не нуждалась в нем эта сборная. Командные взаимодействия сделали бы свое дело, и уж не Словении было этому противостоять. Как минимум, может на втором этаже бы удачи на штрафных попытали, а не по воробьям лупили. Жота вышел бы раньше, Леао бы доиграл, Бруно может пенку бы забил. Нет такого, что прям нуждаются они. Сам в себе нуждается покоритель голов и рекордов. Грустно видеть такое.
Леао кроме жк за нырок в других действиях не замечен за 4 матча
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Ну Рон все равно начал послематчевую серию, уверенно после такого, да и пенальти он пробил неплохо, так что за что его хейтят так не пойму
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Ответ Carasa
Мои слезы моя печаль
Мои слёзы мой дикий раиааай
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Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть (с) Рон
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