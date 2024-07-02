Роналду о незабитом пенальти Словении: «Даже у сильнейших бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда сборная нуждалась во мне больше всего»
Криштиану Роналду высказался о незабитом пенальти в матче со Словенией.
Португалец в дополнительное время не реализовал 11-метровый в игре 1/8 финала против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Криштиану забил первый пенальти в серии 11-метровых.
«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», – сказал нападающий сборной Португалии.
В 1/4 финала команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Франции 5 июля.
Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»
Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Нет такого, что прям нуждаются они. Сам в себе нуждается покоритель голов и рекордов. Грустно видеть такое.
А в каком матче 1/8 финала Евро-2024 Роналду забил, да еще и победный гол?
Еще один трусливо закрыл комментарии. Да что же с вами такое, роналдуфаны?))
Не скажу, что остальные игроки кладут штрафные раз за разом.
Мне вот лично глубоко на их борьбу.
Роналду не был лучшим на поле, но играл достаточно хорошо. Пенальти не забил, плохо, но бывает у любого. И Облак там конечно очень постарался.