Роналду о незабитом пенальти Словении: «Даже у сильнейших бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда сборная нуждалась во мне больше всего»

Криштиану Роналду высказался о незабитом пенальти в матче со Словенией.

Португалец в дополнительное время не реализовал 11-метровый в игре 1/8 финала против (0:0, 3:0 по пенальти). Криштиану забил первый пенальти в серии 11-метровых.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», – сказал нападающий сборной .

В 1/4 финала команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Франции 5 июля.

Криштиану Роналду: «Это мой последний Евро. Но я не волнуюсь. Меня волнует моя страсть к игре, теплые чувства людей ко мне и партнерам по сборной»

Сестра Роналду – брату о слезах после незабитого пенальти: «Подними голову, мой король. Ты велик. Я так горжусь тобой»

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