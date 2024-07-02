Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро, разгромив Румынию – 3:0! У Малена дубль, у Гакпо гол и ассист

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Дониэлл Мален Коди Гакпо онлайны Футбол

Сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте. Дониэлл Мален на 83-й увеличил преимущество Нидерландов с передачи Гакпо. На 93-й Мален забил второй мяч.

Румыния – Нидерланды 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
2 июля, 19.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Гакпо, 0:2 – 83 Мален, 0:3 – 90+3 Мален.
РумынияНицэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Могош (Раковитан, 38), Хаджи (Алибек, 72), Станчу (Олару, 88), Марин, Марин (Чикылдэу, 72), Ман, Дрэгуш (Михэилэ, 72).
НидерландыВербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), Схаутен (Верман, 69), Рейндерс, Симонс, Бергвейн (Мален, 46), Гакпо (Вегорст, 84), Депай (Блинд, 90).
Предупреждения:
Марин (67), Думфрис (77), Станчу (81), Мален (90+4).

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92 комментария
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Ни у кого нет ощущения, что комментатор говорит на манер переводчика из 90ых?
+42
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+42
Ответ Guillermo
Вот здесь должно быть ярко!
Да, будет ярко, если Киркоров приедет поддержать своих)
+33
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+33
Наконец весёлый и событийный матч! Полный разгром Румынии! Нидерланды в1/4 финала!
+20
0
+20
Ответ Вадим Кизимов
Ни у кого нет ощущения, что комментатор говорит на манер переводчика из 90ых?
Думал, что мне одному показалось, что в голосе комментатора есть интонации Володарского. Сразу вспомнил видак и боевики из 90-х )))
+17
0
+17
Вот здесь должно быть ярко!
+16
-1
+15
Удачи сборной Нидерландов👊.
+13
0
+13
Ответ Сергей Жарковский
Наконец весёлый и событийный матч! Полный разгром Румынии! Нидерланды в1/4 финала!
В 1/4 теперь взять реванш у Австрии, и надо выносить англичан в полуфинале.
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+12
Голландия и Испания - две команды которые не предали футбол
+12
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Потужняя украинская группа в полном составе самоуничтожилась в 1/8 финала.
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Комментатор какой-то очень странный.
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Голландия на фоне игры Англии,Франции,Португалии показывает супер атакующий футбол. Буду за них болеть, впрочем как и всегда.
+7
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+7
Румын на 5 минут побегать хватило
+7
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+7
Рональд Куман легенда ПСВ, бравший с этим клубом КЧ. Депай, Мален, Гакпо, Бергвейн - воспитанники академии Эйндховена. Думфрис, Симонс, Схаутен, Верман бывшие и действующие игроки все того же ПСВ. Просто факт.
+4
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+4
Ответ FUJIFILM
ну хз.многие тут дрочат на цыган,но как по мне,так у них тупо в первой игре всё залетело ничего особенного в оставшихся матчах не показали.Вполне вместо Украины могли бы быть четвертыми. Да Голландия тоже не блистает,но предположу 2:0,2:1 в основное время
Будет весело не из-за сверх крутой игрой Румынии, а из-за того что они играют в активный прессинг и очень подвижны.
С нынешней Австрией можно сравнить немного.
+4
0
+4
Единственная команда на евро чей футбол понравился больше всего 👍
+5
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+4
Ответ Willy Kambwala
Да, будет ярко, если Киркоров приедет поддержать своих)
Болгар?
+3
0
+3
Позорная симуляция от Думфриса.
+3
0
+3
футбол редко смотрю, но успел стать персональным хейтером Симмонса, ну не может такое бестолковое полено играть на такой позиции в сборной Голландии
+4
-1
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Ахахахаха, даже кеды с трибун не помешали разгрому)))
+3
0
+3
В студии сейчас на полном серьёзе обсуждают об истинных возможностей команды, которая на ЧМ в Катаре отыгралась с 0:2 против аргов, переведя дело в от и пенальти. Оранжевым дико не повезло, что у них в калитке тогда не было своего Кошты.... Кстати, Вегорст и сейчас в полном порядке!
+3
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цыгане старались, даже костер за воротами развели, но не судьба
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Нидерланды закономерно победили Румынию!!!
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Сборную Нидерландов с победой👍.
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Ответ Илья Лисицкий
Игорь Кытманов сегодня ,а что?
ужасный комментатор с кучей ошибок, слушать невозможно было
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Тут без сюрпризов.оранжевые идут дальше
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Ответ Мяснойбой
кто комментирует этот матч на МАТЧТВ?
Травокур какой то.
+2
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Вот он,скрытый фаворит Евро 😎!
+2
0
+2
кто комментирует этот матч на МАТЧТВ?
+2
0
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Наконец то эти сранные автобусы отправили домой Словению Румынию надеюсь завтра и Англию в путь добрый
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Агалаков
Думал, что мне одному показалось, что в голосе комментатора есть интонации Володарского. Сразу вспомнил видак и боевики из 90-х )))
Блин, один в один))
+3
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+2
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