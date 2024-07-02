Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро, разгромив Румынию – 3:0! У Малена дубль, у Гакпо гол и ассист
Сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) в 1/8 финала Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте. Дониэлл Мален на 83-й увеличил преимущество Нидерландов с передачи Гакпо. На 93-й Мален забил второй мяч.
- Дата проведения
- 2 июля, 19.00, «Альянц-Арена»
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Румыния –
Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Могош (Раковитан, 38), Хаджи (Алибек, 72), Станчу (Олару, 88), Марин, Марин (Чикылдэу, 72), Ман, Дрэгуш (Михэилэ, 72).
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Нидерланды –
Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), Схаутен (Верман, 69), Рейндерс, Симонс, Бергвейн (Мален, 46), Гакпо (Вегорст, 84), Депай (Блинд, 90).
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С нынешней Австрией можно сравнить немного.