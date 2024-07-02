Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро, разгромив Румынию – 3:0! У Малена дубль, у Гакпо гол и ассист

Сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте. Дониэлл Мален на 83-й увеличил преимущество Нидерландов с передачи Гакпо. На 93-й Мален забил второй мяч.

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