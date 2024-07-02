Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 6 лет и 8 млн долларов в год

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Павел Бучневич деньги Хоккей

Павел Бучневич заключил контракт с «Сент-Луисом» на 48 млн долларов.

Генменеджер «Блюз» Даг Армстронг сообщил о том, что соглашение с 29-летним российским нападающим подписано на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов.

Этот контракт вступит в силу с сезона-2025/26.

За три сезона в «Сент-Луисе» Павел провел 216 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 206 (83+123) очков.  Его подробная статистика 0 здесь.

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34 комментария
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Адекватный контракт для обеих сторон. Бучневич очень полезен для команды, переплата тут небольшая, но она можно сказать за "верность", ибо шансов на какой-то результат у блюзменов в ближайшие 4 сезона не видится.
+32
-1
+31
Оч рад за Буча!! Заслужил!!
+15
0
+15
Ответ Кирилл Пахомов
Мне наоборот кажется, что мало, предыдущий контракт был сопоставим, а играть стал лучше На очко за игру почти вышел, центрит иногда, в пк играет Я думал, что на 7 может рассчитывать, особенно в клубе, который сейчас не контендер
Я перепутал срок и зарплату, сорян))
+16
-1
+15
если проведет в Сент-Луисе весь срок - понаставит рекордов для россиян )
+10
-1
+9
просто поаплодируем ! Кровью и потом контракт жизни поднял. Красава.
+8
0
+8
Ответ Фрэнк Канистра
По ощущениям, переплата. Хотя стата очко за игру практически.
взаимоисключающие предложения :)
+9
-1
+8
Заслужил свой жирный контракт
+7
0
+7
Шёл-шёл и к успеху пришёл. Молоток!
+6
0
+6
Ответ Фрэнк Канистра
По ощущениям, переплата. Хотя стата очко за игру практически.
ну не. Он и в обороне неплох, и в меньшинстве играет, и центрить даже может, если понадобится. Контракт отличный для обеих сторон.
+6
0
+6
Заслужил, Павлуха
+5
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+5
Супер ! Просто 🔥! Заслужил
+5
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+5
Достойный контракт. Возможно по сроку можно было просить 7 лет. С другой стороны в 35 еще можно получить неплохой контракт на 3-4 года перед уходом на пенсию.
+6
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Отличный контракт для Бучинатора
+3
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+3
Ответ Prokuror Prokurorov
Адекватный контракт для обеих сторон. Бучневич очень полезен для команды, переплата тут небольшая, но она можно сказать за "верность", ибо шансов на какой-то результат у блюзменов в ближайшие 4 сезона не видится.
Да не то чтоб тут переплата, отличный тувей который и в меньшинстве играет и в большинстве. По деньгам сроку получается как у Кайру и Томаса
+3
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+3
206 в 216. Очко за игру

Это, на минуточку, уровень выше чем у Кузнецова и Тарасенко (0.8 за игру).
+2
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Адекватно. Удачи и игроку, и клубу.
+2
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Павел заслужил!
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Если чесно,когда Паша уезжал в НХЛ,не верил в него
Он молодец,заработал себе ИМЯ,а потом уже контракт
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Буч - могуч!
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Вообще норм, 8 лямов.
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Немного потолок поднялся, а контракты в последние дни заключают, как будто сразу на 20-30+% добавили
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Ну не так уж и переплатили за Генцеля)
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Неплохо нагнул музыкантов
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Это очень хороший контракт для него
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Бомбический контракт! Павел реально хорош и всегда был недооценен, но 6х8 - это круто.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Адекватный контракт для обеих сторон. Бучневич очень полезен для команды, переплата тут небольшая, но она можно сказать за "верность", ибо шансов на какой-то результат у блюзменов в ближайшие 4 сезона не видится.
Мне наоборот кажется, что мало, предыдущий контракт был сопоставим, а играть стал лучше
На очко за игру почти вышел, центрит иногда, в пк играет
Я думал, что на 7 может рассчитывать, особенно в клубе, который сейчас не контендер
+4
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Ответ inga_7z@tut.by
если проведет в Сент-Луисе весь срок - понаставит рекордов для россиян )
Каких?
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Ответ Фрэнк Канистра
Поясню что имел ввиду, а то мне там уже минусов напихали в панамку, будто я хейтер Буча, хотя за него рад как за соотечественника и человека))) Просто по моим ощущениям, он - не тащер, который заслуживает такой контракт. Без негатива.
А кто там сейчас тащер?
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Ответ SeRgE23
Достойный контракт. Возможно по сроку можно было просить 7 лет. С другой стороны в 35 еще можно получить неплохой контракт на 3-4 года перед уходом на пенсию.
Не увидел, что вступает в силу с сезона 25/26.
Получается контракт закончиться в 36...
Можно будет подписаться еще на несколько мультов перед окончанием карьеры
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Ответ deligy
Немного потолок поднялся, а контракты в последние дни заключают, как будто сразу на 20-30+% добавили
платят 1 М за 10 очков. Паша играет на уровне 1 очко за игру = 80 очей по полному сезону. + ПК
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