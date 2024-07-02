Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 6 лет и 8 млн долларов в год
Павел Бучневич заключил контракт с «Сент-Луисом» на 48 млн долларов.
Генменеджер «Блюз» Даг Армстронг сообщил о том, что соглашение с 29-летним российским нападающим подписано на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов.
Этот контракт вступит в силу с сезона-2025/26.
За три сезона в «Сент-Луисе» Павел провел 216 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 206 (83+123) очков. Его подробная статистика 0 здесь.
Бучневич и еще 24 лучших русских игрока НХЛ в сезоне-2023/24. Рейтинг Sports.ru
Это, на минуточку, уровень выше чем у Кузнецова и Тарасенко (0.8 за игру).
Он молодец,заработал себе ИМЯ,а потом уже контракт
На очко за игру почти вышел, центрит иногда, в пк играет
Я думал, что на 7 может рассчитывать, особенно в клубе, который сейчас не контендер
Получается контракт закончиться в 36...
Можно будет подписаться еще на несколько мультов перед окончанием карьеры