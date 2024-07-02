Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 6 лет и 8 млн долларов в год

Павел Бучневич заключил контракт с «Сент-Луисом» на 48 млн долларов.

Генменеджер «Блюз» Даг Армстронг сообщил о том, что соглашение с 29-летним российским нападающим подписано на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов.

Этот контракт вступит в силу с сезона-2025/26.

За три сезона в « » Павел провел 216 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 206 (83+123) очков. Его подробная статистика 0 здесь.

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