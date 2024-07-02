Морган о «Промахтиану Пеналду»: «Это нормально – так дешево насмехаться над легендой футбола? BBC поступила бы так с Месси? Нет. Почему они сделали это с Криштиану?»
Пирс Морган раскритиковал BBC за издевку над Криштиану Роналду во время матча.
ВВС назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого им 11-метрового в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти – 3:0). В серии пенальти 39-летний форвард реализовал свою попытку.
«Кто это сделал? Почему в финансируемой государством телекомпании решили, что это нормально – так дешево насмехаться над такой легендой футбола, как Роналду, во время трансляции международного турнира?
BBC поступила бы так с Месси или другим великим? Нет. Так почему они сделали это с Роналду?» – написал журналист и болельщик «Арсенала» Морган.
Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»
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З.ы. Не фанат Роналду.
парень воображает, что он еще один из двух главных игроков мира, и все его эмоции — это самое важное что есть на поле. и мир должен понимать эти эмоции «правильно», сестры подскажут, что тут было.
пенальти не важен, месси тоже не забивал важнейшие одиннадцати метровые.
пафос, театральность, напыщенность — вот за что некоторые не любят порта.
еще добавилась неадекватность, на словах он за страну,
но как только надо бить штрафной, он за свои цифры