Морган о «Промахтиану Пеналду»: «Это нормально – так дешево насмехаться над ​​легендой футбола? BBC поступила бы так с Месси? Нет. Почему они сделали это с Криштиану?»

Пирс Морган раскритиковал BBC за издевку над Криштиану Роналду во время матча.

ВВС назвала «Промахтиану Пеналду» после незабитого им 11-метрового в дополнительное время матча 1/8 финала против (0:0, пенальти – 3:0). В серии пенальти 39-летний форвард реализовал свою попытку.

«Кто это сделал? Почему в финансируемой государством телекомпании решили, что это нормально – так дешево насмехаться над такой ​​легендой футбола, как Роналду, во время трансляции международного турнира?

BBC поступила бы так с Месси или другим великим? Нет. Так почему они сделали это с Роналду?» – написал журналист и болельщик «Арсенала» Морган.

Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»

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