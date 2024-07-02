Морган о «Промахтиану Пеналду»: «Это нормально – так дешево насмехаться над ​​легендой футбола? BBC поступила бы так с Месси? Нет. Почему они сделали это с Криштиану?»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган ВВС Футбол

Пирс Морган раскритиковал BBC за издевку над Криштиану Роналду во время матча.

ВВС назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого им 11-метрового в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти – 3:0). В серии пенальти 39-летний форвард реализовал свою попытку.

«Кто это сделал? Почему в финансируемой государством телекомпании решили, что это нормально – так дешево насмехаться над такой ​​легендой футбола, как Роналду, во время трансляции международного турнира?

BBC поступила бы так с Месси или другим великим? Нет. Так почему они сделали это с Роналду?» – написал журналист и болельщик «Арсенала» Морган.

Морган о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нем. Он не просто так величайший»

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116 комментариев
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Шутка уровня детского сада. ВВС должно быть стыдно
З.ы. Не фанат Роналду.
+111
-24
+87
Да стыдоба. Серьёзные эксперты должны честно написать, что Роналду уже не тянет этот уровень. А это какой то детский сад. Промахтиану Пеналду. Это только в комменты на спортсру годится. Промахтиану Пеналду. Ну английский стыд. Извините, я ещё раз напишу. Промахтиану Пеналду. Ну блин, это некрасиво так шутить, у человека трагедия, он и сам понимает, что не вывозит уже. Нет, это не смешно.
+65
-11
+54
Потому что Месси не позиционирует себя как пуп земли
+61
-31
+30
Ответ Никита Никитин
Жополиз вылез
Спасибо, что представился ! Есть что по теме новости сказать ?
+39
-12
+27
Пирс, Месси не даёт дерьмовых интервью таким "работникам" BBC как ты.. Сидишь на пайке у Авейру - сиди.. И не трынди.. Это карма.. Она всегда возвращается.. Хе.. 🤭😂
+49
-25
+24
Чертовски приятно наблюдать как горит у поклонников этого напыщенного индюка
+24
-5
+19
Да всё просто - всем ясно как божий день, что у Роналду и его персофанов полыхнет от этого. Вот и подливают масла в огонь. Если бы слезливый фруктовый король меньше плакал, меньше и шуток бы былл
+26
-8
+18
Ответ Пенс
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3250272.html https://www.sports.ru/football/1116177021-messi-o-talante-bog-vybral-menya-i-ya-cdelal-vse-chtoby-vyzhat-iz-ego-.html
Ты хоть понимаешь, о чем говорит Месси?) Что ему достался талант. А не то, что он лучший в мире. О последнем, например, постоянно рассказывает Роналду. А потом говорит, что все против него)
+19
-2
+17
Ответ usen
Ну вообще, на английском довольно смешно читать )) хз почему так напряглись многие
потому что многие не умеют читать на английском)
+16
-3
+13
Ну вообще, на английском довольно смешно читать )) хз почему так напряглись многие
+18
-5
+13
Криш получил по-делу. Меньше позировать надо.
+13
-4
+9
Ответ Voodooosh
Потому что Месси не позиционирует себя как пуп земли
всего лишь богоизбранным. Но эт как обычно другое.
+32
-24
+8
Ответ Пенс
всего лишь богоизбранным. Но эт как обычно другое.
Можно ссылку на прямую речь где он так про себя говорит ?
+18
-10
+8
Над Тони Кроосом вряд ли ВВС шутили бы, так как уходит вовремя...
+10
-3
+7
потому что он не великий
+8
-3
+5
Роналду не смог вовремя уйти и выбрал путь позора!
+10
-5
+5
Ответ Полезный Кефирчик
У англичан просто до сих пор подгорает, что Роналду в свои лучшие годы променял их АПЛ с МЮ на Великий Реал Мадрид
А у Пирса потому что Месси не дал им интервью м Роналду дал
+8
-3
+5
У-тю-тютютю... обидели бедного криштика😭🤣
+8
-4
+4
Так сам Морган после ЧМ 22 насмехаясь написал компрометирующую статейку о победе Арга 10.Вот получил обратку.Что посеешь то и пожнешь.
+7
-3
+4
Ответ Геннадий Тимченко
А он должен был радоваться, как Месси, сливший матч ЛЧ Баварии с позорным счётом 2:8 только из-за того, что Чеферин отказался оперативно "подкинуть бабла" самым "нуждающимся футболистам": Месси и Пике❓🤔
Месси, сливший матч ЛЧ)) лол
+5
-1
+4
Ответ Max Maximus
"Не фанат Роналду, но..." Это типо сейчас такой дисклеймер?) Чтобы фаны Мессе не минусовали?))
Лизнул он 😀
+7
-4
+3
Ббс дно, но и Морган ставящий КР7 в один ряд с Месси тоже дно не меньшее
+7
-4
+3
При чём тут Месси)
+3
0
+3
криш тоже великий. был. по-моему тут футбол не при чем.
парень воображает, что он еще один из двух главных игроков мира, и все его эмоции — это самое важное что есть на поле. и мир должен понимать эти эмоции «правильно», сестры подскажут, что тут было.
пенальти не важен, месси тоже не забивал важнейшие одиннадцати метровые.
пафос, театральность, напыщенность — вот за что некоторые не любят порта.
еще добавилась неадекватность, на словах он за страну,
но как только надо бить штрафной, он за свои цифры
+3
0
+3
Потому что Роналду далеко не великий )) весь адекватный мир над ним ржёт и одновременно презирает за многое ))
+9
-6
+3
Ответ Zatvornick
Да стыдоба. Серьёзные эксперты должны честно написать, что Роналду уже не тянет этот уровень. А это какой то детский сад. Промахтиану Пеналду. Это только в комменты на спортсру годится. Промахтиану Пеналду. Ну английский стыд. Извините, я ещё раз напишу. Промахтиану Пеналду. Ну блин, это некрасиво так шутить, у человека трагедия, он и сам понимает, что не вывозит уже. Нет, это не смешно.
Промахтиану Пеналду - это уровень английского молодых редакторов спортсру. В оригинале у этого прозвища хотя бы есть логика и орфографический смысл
+2
0
+2
Ответ Пенс
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3250272.html https://www.sports.ru/football/1116177021-messi-o-talante-bog-vybral-menya-i-ya-cdelal-vse-chtoby-vyzhat-iz-ego-.html
верующий сказал, что он является таким как есть только из-за бога? о нет! как же так может быть…
+3
-1
+2
Ответ Zatvornick
Да стыдоба. Серьёзные эксперты должны честно написать, что Роналду уже не тянет этот уровень. А это какой то детский сад. Промахтиану Пеналду. Это только в комменты на спортсру годится. Промахтиану Пеналду. Ну английский стыд. Извините, я ещё раз напишу. Промахтиану Пеналду. Ну блин, это некрасиво так шутить, у человека трагедия, он и сам понимает, что не вывозит уже. Нет, это не смешно.
😂😂😂😂😂😂😂
+5
-3
+2
Ответ W. Hauff
В одном только согласен с Морганом: так дёшево шутить фи: - юмор примитивный, из-за чего похож даже на тупое оскорбление, применяемое интернет-борцами. В этом плане это похоже на примитивное моргановское мнение о величии Роналду. (Роналду, наряду с Месси, один из величайших спортсменов всех времен и народов, по моему мнению)
Не примазывай Авейру к Месси.. Геша - полное дно.. И слезами это не исправить.. 👎
+3
-1
+2
глоры Рончика детей будут теперь Промахтионами называть
+3
-1
+2
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