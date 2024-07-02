День Короля Пеле – новый национальный праздник в Бразилии. Он будет отмечаться 19 ноября

В Бразилии появился новый национальный праздник – День Короля Пеле.

Праздник будет отмечаться ежегодно 19 ноября. Дата отсылает к 1969 году, когда форвард « » и сборной Бразилии забил 1000-й гол в карьере – в матче с « » (2:1) на стадионе « ».

Правительство Бразилии сообщило, что президент да Силва принял закон о памятной дате в честь трехкратного чемпиона мира, скончавшегося 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

«Это более чем заслуженное признание для одного из самых важных и влиятельных людей не только в бразильском футболе, но и в мировом спорте», – заявил сенатор Хорхе Каджуру, бывший спортивный репортер и один из авторов законопроекта.

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