День Короля Пеле – новый национальный праздник в Бразилии. Он будет отмечаться 19 ноября

Теги Сантос Васко да Гама высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Пеле Маракана Луис Инасио Лула да Силва Футбол

В Бразилии появился новый национальный праздник – День Короля Пеле.

Праздник будет отмечаться ежегодно 19 ноября. Дата отсылает к 1969 году, когда форвард «Сантоса» и сборной Бразилии забил 1000-й гол в карьере – в матче с «Васко да Гама» (2:1) на стадионе «Маракана».

Правительство Бразилии сообщило, что президент Луис Инасио Лула да Силва принял закон о памятной дате в честь трехкратного чемпиона мира, скончавшегося 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

«Это более чем заслуженное признание для одного из самых важных и влиятельных людей не только в бразильском футболе, но и в мировом спорте», – заявил сенатор Хорхе Каджуру, бывший спортивный репортер и один из авторов законопроекта.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот это правильно. Один из Богов футбола этого заслуживает.
+36
-13
+23
Ответ Carasa
Как обычно проигнорировали величайшего гарринчу, гораздо больше этого лицемера заслужил
Расскажи подробнее почему , не в курсе
+26
-3
+23
Ответ Carasa
Как обычно проигнорировали величайшего гарринчу, гораздо больше этого лицемера заслужил
Никто не умоляет заслуг Гарринчи и он заслуживает , разумеется , большего уважения , чем на самом деле , но король футбола должен быть один - это Пеле . Это решение бразильского народа и надо уважать его выбор . Тем более , что Пеле король футбола , согласны большинство болельщиков всего мира . В чем-то я с вами согласен по поводу Гарринчи . У него была слишком сложная футбольная карьера и , самое главное , травмы преследовали его . В детстве я читал книжку Игоря Фесуненко " Пеле , Гарринча , футбол .. " и глава о Гарринче меня поразила больше всего . Это был великий футболист и не менее великий человек . Скромный , добродушный и как у нас говорят - " рубаха-парень" . Поразительная судьба этого ЧЕЛОВЕКА . Не обижайтесь , но как футболист , Пеле сделал для мирового футбола и для Бразилии гораздо больше , чем Гарринча . Поэтому , это правильное решение .
+17
-3
+14
Ответ VictorVallecano
Комментарий удален модератором
Дай угадаю, ты каждый год теперь отмечаешь личный траур 18 декабря
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Король футбола, величайший всех времен, даже лучше Марадоны
+3
-3
0
Да бредятина если честно с датой. Лучше бы праздновали в его днюху.
0
0
0
Википедия показывает , что он забил за карьеру 541 и 77 за сборную и это когда оффсайдов не было . Где еще он настрелял 400 голов, в кубке Бразилии , Либертадорес и межконтинентальном ?))) у того же Месси и Рона (который должен достичь отметки в 1000 голов) чуть ли не каждый гол задокументирован в видео формате . Игрок Великий бесспорно, но 1000 голов не иначе как медиа продукт Сантоса
0
0
0
Ответ leon01
Гарринча заслужил больше чем распиаренный Пеле, который большинство голов забил на первенстве водокачки и прочим пожарникам
Согласен, Гарринча по мне лучший в истории
+5
-5
0
Ответ leon01
Гарринча заслужил больше чем распиаренный Пеле, который большинство голов забил на первенстве водокачки и прочим пожарникам
Это, конечно, восхитительно, когда какое-то туловище из интернета называет величайшего игрока в истории футбола "распиаренным". В какие времена живём - куда ни посмотришь, сплошные Моськи!
+2
-2
0
Ответ & Co1366
Гарринчу в Бразилии любили больше, чем Пеле, но у правительства свои взгляды.
Сам придумал?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий