Хавбек ЦСКА Мендес отсутствует на сборах из-за суда об установлении отцовства в Чили. Его обвиняют в том, что он бросил беременную девушку и не платил алименты

Фелипе Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определенные подробности недавно фигурировали в СМИ. При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией.

Теперь же, когда ситуация прояснилась, мы со своей стороны пытаемся оказать всяческое содействие, однако важно понимать, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства.

Конечно, клуб разочарован в пропуске Виктором тренировочных сборов. Однако решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам», – заявил Брейдо.

По информации Cooperativa.cl, футболисту предстоит судебный процесс по делу об установлении отцовства. Заявительница, София Пинто, обвинила Мендеса в том, что он оставил ее одну во время беременности и не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК.

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