Хавбек ЦСКА Мендес отсутствует на сборах из-за суда об установлении отцовства в Чили. Его обвиняют в том, что он бросил беременную девушку и не платил алименты

Теги ЦСКА премьер-лига Россия происшествия Фелипе Мендес Кирилл Брейдо Футбол

Фелипе Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Все дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определенные подробности недавно фигурировали в СМИ. При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией.

Теперь же, когда ситуация прояснилась, мы со своей стороны пытаемся оказать всяческое содействие, однако важно понимать, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства.

Конечно, клуб разочарован в пропуске Виктором тренировочных сборов. Однако решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам», – заявил Брейдо.

По информации Cooperativa.cl, футболисту предстоит судебный процесс по делу об установлении отцовства. Заявительница, София Пинто, обвинила Мендеса в том, что он оставил ее одну во время беременности и не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК. 

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32 комментария
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Одни преступники -_-
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Чемпионат уголовников какой то
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Сафонов: моё почтение!
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Ответ Олег Носов
надо еще проверить отец он или нет а потом обвинять
"не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК"
Подскажите способ более точный, чем тест ДНК.
+20
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Ответ Полуэктов Пётр
"не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК" Подскажите способ более точный, чем тест ДНК.
Карты Таро
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За 2 сезона я так и не понял, что это за игрок. Если придётся сливать, невелика потеря
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-2
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Ответ Эдуард Романов
Чемпионат уголовников какой то
У нас остался 1 уголовник Томпсон, Вот и Промес больше не связаны с РПЛ
+11
0
+11
Ответ S. A.
За 2 сезона я так и не понял, что это за игрок. Если придётся сливать, невелика потеря
Без выдающихся качеств, но и без больших косяков в игре, для нашей лиги вполне крепкий игрок. Как по мне потеря будет ощутимая, с учётом вектора трансферов на Иран, Алжир и Кипр, замену будет непросто найти
+7
-1
+6
Гражданин Мизандари отказался дать разъяснения по поводу своего поступка.
Однако сестра его рассказала, что в 65-м году она работала под руководством Папишвили.
Папишвили обещал жениться на ней, склонил её к сожительству, однако обещания своего не сдержал.
Е. К. Мизандари с базы уволилась. Сейчас проживает в деревне Таркло, где работает на животноводческой ферме.
В 66-м году у неё родился мальчик Варлаам…
— Да это не мой ребёнок!

© «Мимино»
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Ответ My Channels To Watch
Одни преступники -_-
В чем здесь преступление? Вопрос сугубо гражданско-правового характера, в рамках семейного законодательства
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Неужели такой процесс обязательно требует личного присутствия? Или в Чили ещё не дошли до такого чуда техники, как ВКС?
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Ответ BORGOMI
Если действительно так, то лучше прощаться с таким игроком, репутация превыше всего. Всё-таки ЦСКА, в отличие от некоторых, чаще старается о ней думать.
С ним в любом случае давно надо было прощаться. Балласт. Наравне с Здъеларом.
+2
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+1
Ответ Aleksey Yashin
Без выдающихся качеств, но и без больших косяков в игре, для нашей лиги вполне крепкий игрок. Как по мне потеря будет ощутимая, с учётом вектора трансферов на Иран, Алжир и Кипр, замену будет непросто найти
Потеря, если только не удастся его продать. А так он вообще по своим функциям не нужен, Бистрович видится более цельным и зрелым игроком сейчас.
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Ответ Полуэктов Пётр
"не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК" Подскажите способ более точный, чем тест ДНК.
Пётр я не знал что уже сделали тест и он определил отцовство Мендеса ну раз так то пусть платит на ребенка алименты чай не бедный он.
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Ответ Эдуард Романов
Чемпионат уголовников какой то
Там у хоккеистов ещё такая же команда набирается, комплект сборной для олимпиады уголовников можно собрать
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Та самая программа You are not a father? 😹
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Ответ Эдуард Романов
Чемпионат уголовников какой то
При чем здесь уголовка???
Это даже не правонарушение
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"Почему вы бросили меня одну с тремя детьми и алименты не платите?
- У них есть три отца, вот они пусть и платят.
- Три отца?
- Не сметь обвинять меня в моей неразборчивости!"
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Аморалочка подъехала
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можно в ПСЖ позвонить, там таких любят
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Так ему в ПСЖ надо теперь
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а в других что,святые?) вспомните Терри,дани алвеса, Гринвуда хотя бы ) да полно их)
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Ответ naxerger
а в других что,святые?) вспомните Терри,дани алвеса, Гринвуда хотя бы ) да полно их)
хотелось бы иметь культуру отмены подобных персонажей как в Европе, но...
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