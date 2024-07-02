Расписание первых 7 туров РПЛ: «Зенит» сыграет с «Динамо» 10 августа, со «Спартаком» – 24-го, «Динамо» примет «Краснодар» 25-го

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Опубликовано расписание матчей Мир РПЛ с 1-го по 7-й туры.

1-й тур

20 июля (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Акрон»

17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»

20:00 «Динамо» – «Факел»

20:00 «Ростов» – ЦСКА

21 июля (воскресенье)

17:30 «Оренбург» – «Спартак»

20:00 «Химки» – «Динамо» Махачкала

20:00 «Ахмат» – «Краснодар»

22 июля (понедельник)

20:00 «Пари НН» – «Рубин»

2-й тур

26 июля (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

27 июля (суббота)

15:00 «Пари НН» – ЦСКА

17:30 «Динамо» – «Локомотив»

17:30 «Рубин» – «Зенит»

20:00 «Факел» – «Акрон»

28 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Спартак»

17:30 «Оренбург» – «Ахмат»

20:00 «Краснодар» – «Динамо» Махачкала

3-й тур

3 августа (суббота)

15:00 «Акрон» – «Динамо»

17:30 «Зенит» – «Ростов»

20:00 «Рубин» – «Химки»

4 августа (воскресенье)

15:30 ЦСКА – «Оренбург»

18:00 «Факел» – «Краснодар»

20:30 «Динамо» Махачкала – «Пари НН»

20:30 «Ахмат» – «Локомотив»

5 августа (понедельник)

20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

4-й тур

9 августа (пятница)

18:30 «Пари НН» – «Химки»

20:45 «Ростов» – «Рубин»

10 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Динамо» Махачкала

17:30 «Зенит» – «Динамо»

17:30 «Оренбург» – «Акрон»

20:00 «Краснодар» – ЦСКА

11 августа (воскресенье)

17:30 «Крылья Советов» – «Факел»

20:00 «Спартак» – «Ахмат»

5-й тур

17 августа (суббота)

17:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

19:30 «Ростов» – «Оренбург»

18 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Зенит»

17:30 «Факел» – «Спартак»

17:30 ЦСКА – «Локомотив»

20:00 «Краснодар» – «Пари НН»

19 августа (понедельник)

17:30 «Акрон» – «Рубин»

20:00 «Динамо» Махачкала – «Ахмат»

6-й тур

23 августа (пятница)

20:00 «Рубин» – «Динамо» Махачкала

24 августа (суббота)

15:00 ЦСКА – «Акрон»

17:30 «Зенит» – «Спартак»

17:30 «Факел» – «Оренбург»

20:00 «Ахмат» – «Химки»

25 августа (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» – «Пари НН»

17:30 «Динамо» – «Краснодар»

20:00 «Локомотив» – «Ростов»

7-й тур

31 августа (суббота)

15:00 «Химки» – ЦСКА

17:30 «Пари НН» – «Зенит»

19:45 «Спартак» – «Рубин»

20:00 «Ахмат» – «Акрон»

1 сентября (воскресенье)

15:00 «Оренбург» – «Динамо»

17:30 «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала

19:45 «Локомотив» – «Краснодар»

20:00 «Ростов» – «Факел».

Календарь РПЛ-2024/25: «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и марте, «Краснодар» примет «Динамо» в последнем туре

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5 комментариев
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Химки - Динамо Махачкала в прайм-тайм в воскресенье вечером, чтобы побольше фанатов футбола посмотрели это искрящееся великолепие! Кайф!
+8
0
+8
После такого Евро, РПЛ будет даже интересней с Акроном и Динамо из Махачкалы.
+5
-1
+4
Динамо выстроит Чемпионский коридор перед Зенитом 10 августа?

Всё таки Чемпионы как ни как :)
+3
-3
0
Расписание первых 7 туров РПЛ:
«Зенит» сыграет с бронзовым призером РПЛ 2023/24 «Динамо» 10 августа, с занявшим 5 место, но некогда блиставшим в 90-е «Спартаком» – 24-го, «Динамо» примет серебряного призера РПЛ 2023/2024 «Краснодар» 25-го
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Мне нравится, что 6 из 7 матчей Зенита будут в субботу в 17:30 😁
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