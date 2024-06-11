Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок» («Чемпионат»)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Чемпионат.com деньги Футбол

Андрей Талалаев получит денежную компенсацию после увольнения из «Химок».

Вчера стало известно, что подмосковный клуб принял решение уволить главного тренера. В числе кандидатов на замену Талалаеву «Химки» рассматривают Владимира Слишковича и Сергея Игнашевича.

Как сообщает «Чемпионат», сумма компенсации Талалаеву за увольнение из «Химок» составит 50 млн рублей.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ, выиграв Первую лигу в сезоне-2023/24.

Талалаев уволен из «Химок»? Побыли «стабильным клубом» меньше месяца

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38 комментариев
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Они там так деньги что ли отмывают? Талалаев откатит половину и все довольны
+36
-3
+33
Отличная работа...есть вакансии в чудо клубе?
+22
-1
+21
Ответ Михо
Они там так деньги что ли отмывают? Талалаев откатит половину и все довольны
разве в этом есть хоть какие-то сомнения? да и Химки не одни такие, просто эти самые явные представители схемы
+21
-1
+20
Не клуб, а отмывочная контора!
+16
-4
+12
У тебя контракт, и если тебя уволят сегодня, то тебе заплатят зарплату за 2 ближайших года. Блин, Химки - лучший работодатель!
+15
-4
+11
- Алло это прачечная?
- ***чечная.
+9
0
+9
Талалаев получит 50 млн рублей, находясь в отпуске
+4
0
+4
Это примерно 1500 зарплат воспитателей детских садов Подмосковья. Не благодарите
+7
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чемп ещё не начался, а химки разгоняют инфополе как в старые добрые времена. и это ещё тяжёлая артиллерия в лице терюшкова не подключалась
+3
0
+3
Обыденная схема отмыва. Уже и не стесняются
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
У тебя контракт, и если тебя уволят сегодня, то тебе заплатят зарплату за 2 ближайших года. Блин, Химки - лучший работодатель!
Самый сюр в том, что химки изначально подписали контракт на 5 !!!! лет))))
+3
0
+3
Схема Мостового. Он на тренера учился чтобы вот так на увольнениях компенсации получать.
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Ответ sitnik
- Алло это прачечная? - ***чечная.
Химкичечная
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Сейчас Юрана пригласят
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Держите Мостового это удар ниже пояса - санитаров 🔥🔥🔥🔥
+2
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Ответ Groznyi2024
Это примерно 1500 зарплат воспитателей детских садов Подмосковья. Не благодарите
Вообще все равно, хоть 15000. Какая разница:)
+3
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+1
Ответ Mykytka
Вообще все равно, хоть 15000. Какая разница:)
Так Химки содержит бюджет Подмосковья
+4
-3
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шикарный золотой парашют для талалаева. теперь можно пару лет в качестве эксперта на матч тв отработать для души.
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Почему среди кандидатов нет Мостового?
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Ответ Фрэнк Канистра
шикарный золотой парашют для талалаева. теперь можно пару лет в качестве эксперта на матч тв отработать для души.
Химки - это почти Москва, так что, в принципе, можно и совмещать. Днём тренировка в Химках, вечером - эфир на матч тв
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Ответ Groznyi2024
Так Химки содержит бюджет Подмосковья
Нет.
Фамилия Садыгов вам что-нибудь говорит?
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Мостовому не показывайте
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Ответ Dinamik1
Талалаевым должны занятся компитентные органы. Он уже не одну команду так покидает. Откаты неустойки чисто машеничнские схемы.
Тогда и Писаревым пусть заодно займутся. Этот хоть кого-то куда-то вывел, тот вообще ничего не делал.
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Зато моральных уродов теперь в клубе не осталось... Если верить талалаю.
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Вот это клоуны. Там скорее всего талалаеву 40, а тому, кто его уволил 10 и договооились
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Клуб вообще без амбиций, без цели, без пользы. Вообще ничего полезного не производит, тупо пилят бабки. Беспредел
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Талалаевым должны занятся компитентные органы. Он уже не одну команду так покидает. Откаты неустойки чисто машеничнские схемы.
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Теперь со спокойной душой может идти в команду экспертов на шоу "это футбол, брат". Даже с такими деньгами ставить спокойно на французов допустим)
Походу ему больше нравится светиться на разных шоу. Честно, думал, что ему по душе тренерская деятельность, а жаль.
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На официальном сайте ФК Химки есть раздел "Финансовая информация". Последний и единственный документ там "Финансовая информация за 12 месяцев 2018 г.", пдфка аж на 1 страницу за 2018 год. В принципе понятно почему.
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Ужас. Расформировать клуб, посадить всю верхушку. У меня шок
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