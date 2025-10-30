Делапа удалили в матче с «Вулверхэмптоном». Форвард «Челси» получил две желтые за 7 минут, не сыграв и получаса

Лиам Делап заработал удаление в матче с «Вулверхэмптоном».

«Челси » обыграл «Вулвс» (4:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

На 79-й минуте форварду «синих» была показана желтая карточка за отмашку от Ерсона Москеры .

На 86-й Делап в прыжке столкнулся с Эммануэлем Агбаду и сыграл локтем в борьбе за мяч. Лиам получил вторую желтую и покинул поле, не сыграв и получаса.

Игрок лондонцев вышел на замену на 62-й минуте матча.

Изображение: кадр из трансляции матча