Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение

Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба провело оценку прошедшего сезона и приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером, сообщает The Athletic.

Представители клуба провели переговоры с нидерландским специалистом во вторник, и обе стороны выразили желание продолжить совместную работу.

Действующий контракт тен Хага с «Юнайтед» рассчитан до июня следующего года и содержит опцию продления еще на один сезон. Теперь они начнут переговоры о возможном продлении договора.

В сезоне-2023/24 « » занял 8-е место в и выиграл Кубок Англии.