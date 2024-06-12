Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба провело оценку прошедшего сезона и приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером, сообщает The Athletic.

Представители клуба провели переговоры с нидерландским специалистом во вторник, и обе стороны выразили желание продолжить совместную работу.

Действующий контракт тен Хага с «Юнайтед» рассчитан до июня следующего года и содержит опцию продления еще на один сезон. Теперь они начнут переговоры о возможном продлении договора.

В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.

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89 комментариев
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А Пеп хитёр, отдал ненужный кубок МЮ, чтобы те на фоне вспышки оставили Тен Хаага ещё на сезон )
+88
-12
+76
Ответ Владимир Владимирович
А Пеп хитёр, отдал ненужный кубок МЮ, чтобы те на фоне вспышки оставили Тен Хаага ещё на сезон )
Гарантированные 6 очков в АПЛ сродни читерству
+35
0
+35
А что так быстро? Новый сезон в АПЛ еще даже не начался
+28
-2
+26
В этом сезоне у Тен Хага точно получится вывести МЮ в чемпионшип
+30
-12
+18
Отличная новость для Аякса. Много денег получат
+27
-9
+18
Хуже решения нельзя было придумать. Ещё один сезон оправданий и антирекордов
+18
-6
+12
Мамкины эксперты тут петросянят, но с таким количеством травм и пофигистов типа Рэшфорда и других в составе, голландец умудрился взять Кубок Англии (у того же Арсенала, проведшего отличный сезон - ноль трофеев), победив в финале Ман Сити и вывести МЮ в Лигу Европы. Учитывая, что в прошлом сезоне он сумел занять третье место и вывести команду в ЛЧ - он объективно заслужил шанс на ещё один сезон.

Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
+22
-12
+10
Ответ S100 Winner
После рекордного 8го места в АПЛ оставлять его из-за фартовой победы во второсортном кубке... Руководство - сверхгении...
Кубок Англии второсортный турнир ?
Мне интересно ,что по вашему мнению ,топ турнир ?
Межгалактический кубок ?
+20
-10
+10
Ответ privet100
Мамкины эксперты тут петросянят, но с таким количеством травм и пофигистов типа Рэшфорда и других в составе, голландец умудрился взять Кубок Англии (у того же Арсенала, проведшего отличный сезон - ноль трофеев), победив в финале Ман Сити и вывести МЮ в Лигу Европы. Учитывая, что в прошлом сезоне он сумел занять третье место и вывести команду в ЛЧ - он объективно заслужил шанс на ещё один сезон. Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
Даже не пытайся, местные эксперты, формирующие свое мнение на беглом просмотре счета, уже заклеймили Эрика пожизненным физруком.
+14
-5
+9
После рекордного 8го места в АПЛ оставлять его из-за фартовой победы во второсортном кубке... Руководство - сверхгении...
+24
-19
+5
Сэкономили деньги
+8
-3
+5
Ну ничего, ещё сезон без МЮ в гонке, ничего страшного
+7
-2
+5
Рад что остаётся, наверное непопулярное мнение, но хватит чехарды тренеров, этот сезон должен решить достоин ли он
Не забывайте отличный (как минимум хороший 1 сезон) и кучу проблем в этом
+6
-1
+5
Мы обречены (
+7
-3
+4
Ответ privet100
Мамкины эксперты тут петросянят, но с таким количеством травм и пофигистов типа Рэшфорда и других в составе, голландец умудрился взять Кубок Англии (у того же Арсенала, проведшего отличный сезон - ноль трофеев), победив в финале Ман Сити и вывести МЮ в Лигу Европы. Учитывая, что в прошлом сезоне он сумел занять третье место и вывести команду в ЛЧ - он объективно заслужил шанс на ещё один сезон. Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
Из всех языков мира ты предпочел язык фактов
+12
-8
+4
всех поздравляю, это будет великое воскрешение МЮ из середников АПЛ в лидера чемпионшипа!
+5
-2
+3
Ответ privet100
Мамкины эксперты тут петросянят, но с таким количеством травм и пофигистов типа Рэшфорда и других в составе, голландец умудрился взять Кубок Англии (у того же Арсенала, проведшего отличный сезон - ноль трофеев), победив в финале Ман Сити и вывести МЮ в Лигу Европы. Учитывая, что в прошлом сезоне он сумел занять третье место и вывести команду в ЛЧ - он объективно заслужил шанс на ещё один сезон. Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
вау, вывел в лигу Европы? невероятное достижение для мю конечно)) а то до этого в какой то никому не нужной ЛЧ играли..
это все равно что гордиться тем что он обогнал аж Лутон в таблице, травмы ведь.

слил абсолютно всё ради второсортного трофея? мм
вы и за вылет в шип его хвалить будете, главное кубок брать))
+6
-3
+3
Ответ Сергей Максимюк
Кверти нагадил и закрыл возможность отвечать)
ссыт крысенышь.
2 второсортных трофея в обмен на рекордно самое низкое место апл в истории и скатывания клуба до уровня не попадания в лч. и не выход из группы в прошлом сезоне
топ уровень конечно
+4
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+3
Ответ Динозавр которому платит Озил
Кубок Англии второсортный турнир ? Мне интересно ,что по вашему мнению ,топ турнир ? Межгалактический кубок ?
ну очевидно что место в апл и игра в лч важнее этого кубка, следовательно он второсортный
+2
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хахаха мю такое мю. а еще от ретклифа чудес ждали, он походу маразматик похуже глейзеров
+5
-3
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Ответ Макс Голубцов
А что так быстро? Новый сезон в АПЛ еще даже не начался
Да , неожиданно !
А ведь ещё столько талантов не охвачено !
И во Второй Бундеслиге , и в Чемпионшипе
+3
-1
+2
Ответ Макс Голубцов
Из всех языков мира ты предпочел язык фактов
Как на счет фактов вроде 8-го места в чемпионате и отрицательной разницы?
+5
-3
+2
Ответ S100 Winner
После рекордного 8го места в АПЛ оставлять его из-за фартовой победы во второсортном кубке... Руководство - сверхгении...
А может, просто никого не нашли за "дешево и сердито"?
+2
-1
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Ответ Семён Старовский
почему Джейдон Санчо так хорошо играет вне системы Эрика?
Это самое смешное что я читал за сегодня, а день только начался) Спасибо
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Наконец-то родили. Думаю, что правильное решение.
+6
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Я думаю что это очередная многоходовочка от Пепа : слить ему -> повлиять на решение не увольнять его-> развалить МЮ, либо это просто фантазии)
+4
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Ответ privet100
Мамкины эксперты тут петросянят, но с таким количеством травм и пофигистов типа Рэшфорда и других в составе, голландец умудрился взять Кубок Англии (у того же Арсенала, проведшего отличный сезон - ноль трофеев), победив в финале Ман Сити и вывести МЮ в Лигу Европы. Учитывая, что в прошлом сезоне он сумел занять третье место и вывести команду в ЛЧ - он объективно заслужил шанс на ещё один сезон. Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
Красавчик разложил все по полочкам для местных пестросянов и клубничной паствы🤝
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Впервые за долгое время грамотное решение от руководства МЮ
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Ответ Динозавр которому платит Озил
Кубок Англии второсортный турнир ? Мне интересно ,что по вашему мнению ,топ турнир ? Межгалактический кубок ?
Кубок лиги наверное
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14 поражений за сезон в АПЛ, он может еще хуже, конечно оставляйте, это на руку всем кто привык видеть в МЮ соперника и претендента на топ-4, но теперь это просто середняк, который изначально ни на что не претендует в чемпионате, замечательно)
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