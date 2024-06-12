Тен Хаг останется главным тренером «МЮ». Клуб принял решение
Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед».
Руководство клуба провело оценку прошедшего сезона и приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером, сообщает The Athletic.
Представители клуба провели переговоры с нидерландским специалистом во вторник, и обе стороны выразили желание продолжить совместную работу.
Действующий контракт тен Хага с «Юнайтед» рассчитан до июня следующего года и содержит опцию продления еще на один сезон. Теперь они начнут переговоры о возможном продлении договора.
В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.
Уволить тен Хага - это получить ОПГ Ромашка в английском варианте, где игроки меняют тренеров. Там по хорошему половину состава надо гнать поганой метлой.
Мне интересно ,что по вашему мнению ,топ турнир ?
Межгалактический кубок ?
Не забывайте отличный (как минимум хороший 1 сезон) и кучу проблем в этом
это все равно что гордиться тем что он обогнал аж Лутон в таблице, травмы ведь.
слил абсолютно всё ради второсортного трофея? мм
вы и за вылет в шип его хвалить будете, главное кубок брать))
2 второсортных трофея в обмен на рекордно самое низкое место апл в истории и скатывания клуба до уровня не попадания в лч. и не выход из группы в прошлом сезоне
топ уровень конечно
А ведь ещё столько талантов не охвачено !
И во Второй Бундеслиге , и в Чемпионшипе