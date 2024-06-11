КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче открытия 3 сентября

Опубликован календарь игр Фонбет чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

Первая игра состоится 3 сентября. В матче Кубка Открытия действующий чемпион «Металлург» сыграет против финалиста Кубка Гагарина‑2024 « ».

4 сентября сыграют: « » – « », « » – «Нефтехимик», «Автомобилист» – « », «Торпедо» – «Северсталь», «Витязь» – «Адмирал», «Динамо» Москва – «Куньлунь».

5 сентября встретятся: «Металлург» – СКА, «Салават Юлаев» – «Ак Барс», «Лада» – «Локомотив», «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» Минск – «Амур».

6 сентября сыграют: «Авангард» – «Нефтехимик», «Барыс» – «Трактор», «Автомобилист» – «Сибирь», «Куньлунь» – «Адмирал», «Динамо» Москва – «Северсталь».

7 сентября состоятся матчи: «Лада» – СКА, «Торпедо» – «Ак Барс», «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи».

8 сентября пройдут игры: «Металлург» – «Нефтехимик», «Салават» – «Трактор», ЦСКА – «Адмирал», «Куньлунь» – «Северсталь».

Полный календарь игр КХЛ сезона-2024/25 доступен здесь.

Всего команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд.