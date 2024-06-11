КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче открытия 3 сентября

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Опубликован календарь игр Фонбет чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

Первая игра состоится 3 сентября. В матче Кубка Открытия действующий чемпион «Металлург» сыграет против финалиста Кубка Гагарина‑2024 «Локомотива».

4 сентября сыграют: «Авангард» – «Сибирь», «Барыс» – «Нефтехимик», «Автомобилист» – «Трактор», «Торпедо» – «Северсталь», «Витязь» – «Адмирал», «Динамо» Москва – «Куньлунь».

5 сентября встретятся: «Металлург» – СКА, «Салават Юлаев» – «Ак Барс», «Лада» – «Локомотив», «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» Минск – «Амур».

6 сентября сыграют: «Авангард» – «Нефтехимик», «Барыс» – «Трактор», «Автомобилист» – «Сибирь», «Куньлунь» – «Адмирал», «Динамо» Москва – «Северсталь». 

7 сентября состоятся матчи: «Лада» – СКА, «Торпедо» – «Ак Барс», «Витязь» – «Амур», «Спартак» – «Сочи». 

8 сентября пройдут игры: «Металлург» – «Нефтехимик», «Салават» – «Трактор», ЦСКА – «Адмирал», «Куньлунь» – «Северсталь». 

Полный календарь игр КХЛ сезона-2024/25 доступен здесь

Всего команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд.

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11 комментариев
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Радует, что КХЛ так заранее опубликовала календарь, видны позитивные улучшения в лиге👌
+4
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+4
Ответ Александр Кудрявцев
А чего тут такого, что календарь 📅📅📅 уже опубликован
Много лет менеджеры жаловались, что календарь публикуется лишь за месяц до сезона, если не позже. Из-за этого логистику строить приходилось в последний момент фактически
+3
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+3
Кайф, вроде очень хороший календарь
+1
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+1
Комментарий удален модератором
Огласите весь список )И кому воучат на этот раз Кубок
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Я календарь переверну
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На новогодние каникулы хоккей из Москвы переезжает в Сочи. ;)
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Я календарь переверну…
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
И ЦСКА тоже
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Ответ Old gamer
Огласите весь список )И кому воучат на этот раз Кубок
Ну Магните наверное 😊😊😊
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На новогодние каникулы хоккей из Москвы переезжает в Сочи. ;)
Вместе с Москвой.🤷🏻‍♂️
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