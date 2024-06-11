Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»
Сергей Песьяков рассказал о хейтерских комментариях после матча с «Зенитом».
Экс-голкипер «Ростова», подписавший контракт с «Крыльями Советов», допустил ошибку в матче заключительного 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2), отбив мяч в свои ворота после удара Артура.
– Что самое жесткое вам приходило после этого матча?
– На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается.
Потом еще, что мы – «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра. Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная».
Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить – либо смайликом, где жмут руки, либо написать: «Высрал? Полегчало?» На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок, – сказал Песьяков.
Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова
Спасибо за честность! Ждем рекции от РФС.
И сколько же по факту перевёл Зенит…
Миллиарды даже рублей, это очень большая сумма:)
P.S Изначально проблема и выведенного яйца не стоила
Но он зачем-то выдал эту фразу и теперь интересна реакция общественности на такие слова )
Но теперь очень интересна общественная реакция на такие слова, так как Безрукова за его шутку, по факту, против Зенита, практически распяли все, кому не лень.
А вот будет ли такое с Песьяковым за такую же шутку против других - большой вопрос.
Если одного игрока наказали ни за что ни про что, то давайте и другого накажем только ради того, чтобы было одинаково?
История с Безруковым высосана из пальца, это абсолютный стыд и позор. Давайте ещё одну подобную позорную историю устроим - так, что ли?
Есть же у футболистов профсоюз? Вот пусть организуют.