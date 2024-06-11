Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия болельщики Сергей Песьяков соцсети ахахаха контент Футбол

Сергей Песьяков рассказал о хейтерских комментариях после матча с «Зенитом».

Экс-голкипер «Ростова», подписавший контракт с «Крыльями Советов», допустил ошибку в матче заключительного 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2), отбив мяч в свои ворота после удара Артура.

– Что самое жесткое вам приходило после этого матча?

– На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел.  Пытаемся, но что-то никак не получается.

Потом еще, что мы – «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра. Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная».

Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить – либо смайликом, где жмут руки, либо написать: «Высрал? Полегчало?» На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок, – сказал Песьяков.

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова

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78 комментариев
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Реакция от РФС будет? Или это другое?
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Алло, комитет по этике? Тут Зенит деньги переводит игроку Ростова
+122
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Интересно, если после шутки Безрукова сначала кто только не высказался о наказании, а потом еще дали большой штраф и пусть и условную, но дисквалификацию, то сделают ли то же самое с Песьяковым или те же самые депутаты/комики/"эксперты", высказывавшиеся про Безрукова, примут "этодругин" ?)
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Надеюсь Матч ТВ уже набирает Бузовой, Бледанс и всякой другой нечисти, а депутаты пишут заявления
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С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел.
Спасибо за честность! Ждем рекции от РФС.
+40
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Ждём Песьякова в комитете по этике, а после - в Генпрокуратуре)
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Новичков уже пишет письмо?
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Митрофанов "Не вижу, что там Песьяков написал. Солнце в монитор светит, во!".
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+25
Ответ schwein
Комментарий скрыт
Реакция на шутку Безрукова была? Была. Чем это отличается?
+24
-1
+23
Ответ Adams
Реакция от РФС будет? Или это другое?
Где Зенит, там другое!
+30
-16
+14
Ответ Adams
Реакция от РФС будет? Или это другое?
Миллиарды, направленные Зенитом, пролетели МИМО Песьякова 🥁
+13
0
+13
Вот и посмотрим как правило Безрукова сработает в этот раз…

И сколько же по факту перевёл Зенит…
Миллиарды даже рублей, это очень большая сумма:)

P.S Изначально проблема и выведенного яйца не стоила
+17
-5
+12
Ответ Adams
Реакция от РФС будет? Или это другое?
⚡️ Песьякову грозит штраф до 1 млн рублей и дисквалификация за шутку про «миллиарды» от «Зенита»: новичок «Крыльев» мог нарушить сразу несколько пунктов регламента РФС по этике. За это на прошлой неделе был наказан полузащитник «Рубина» Безруков, пошутивший про «денежки на карту» от «Краснодара»: тогда в РФС заявили, что «даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС»
+11
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+9
Ответ Чемпион Людей
Алло, комитет по этике? Тут Зенит деньги переводит игроку Ростова
...Сорри. Зе мобайл намбер из тепрери блокт
+9
0
+9
Ответ Фут.Боль
Песьяков рассказал о том, что ему пишут в комментах. Причем тут случай с Безруковым?Пусть ищут комментаторов тогда и наказывают.
Песьяков мог не говорить сам "С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел" ? - Конечно мог, просто перечислив что ему написали в комментариях, и никто ничего не сказал бы.

Но он зачем-то выдал эту фразу и теперь интересна реакция общественности на такие слова )
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Людям сильно не хватает воспитания
+8
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Это достойно рассмотрения коммитета по этики, но тут же выгодополучатель Зенит, поэтому ничего не будет, а скажут, что просто шутка.
+14
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+6
пусть каждый пошутит про деньги, всех не пересажают
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Ути-пути, он обиделся. А то, что миллионные контракты и такая игра - это ничего, нормально? Что-то не видел ни одного комментария от него, что, мол, да, сыграл не лучшим образом. Ждем реакции от РФС на "миллиарды, которые Зенит перевел", если уж на Безрукова накинулись, то и этому выпишите, пожалуйста, за "любые подозрения в нечестной игре",
+11
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+3
Мне кажется это высказывание будет посерьёзнее чем у Безрукова
+4
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+3
пися, забей на комментаторов )
+4
-1
+3
Ответ Эдуард Глянцев
Даже жаль по-человечески Песьякова. Постоянно слушать баяны, которые каждый написавший считает оригинальными и придуманными лично собой. И так каждый день. Еще и оскорбления близких при этом читать.
У него выбор есть. Можно не читать. Он же не первый день на стадионе. Сначала тренер кричит, потом - зрители. Фанатам отвечать приходилось также, наверно, после матча на стадионе. Валера вот ответил в своё время не рассыпался. Слышь, иди сюда 😆😂 это часть профессии. Всех людей не переделаешь, тем более фанатов. Акинфееву 20 лет уже кричат и ничего, он только веселее становится.
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Медведев: это шутка, вы что, против юмора?
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Ответ Святой Патрик
Комментаторы теперь за то, чтобы за каждую шутку людей штрафовали или за то, чтобы всякие заседающие придурки одумались?
Конечно не за то " чтобы за каждую шутку людей штрафовали".

Но теперь очень интересна общественная реакция на такие слова, так как Безрукова за его шутку, по факту, против Зенита, практически распяли все, кому не лень.
А вот будет ли такое с Песьяковым за такую же шутку против других - большой вопрос.
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Ответ StarWings
Ути-пути, он обиделся. А то, что миллионные контракты и такая игра - это ничего, нормально? Что-то не видел ни одного комментария от него, что, мол, да, сыграл не лучшим образом. Ждем реакции от РФС на "миллиарды, которые Зенит перевел", если уж на Безрукова накинулись, то и этому выпишите, пожалуйста, за "любые подозрения в нечестной игре",
На хрена?

Если одного игрока наказали ни за что ни про что, то давайте и другого накажем только ради того, чтобы было одинаково?

История с Безруковым высосана из пальца, это абсолютный стыд и позор. Давайте ещё одну подобную позорную историю устроим - так, что ли?
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Даже жаль по-человечески Песьякова. Постоянно слушать баяны, которые каждый написавший считает оригинальными и придуманными лично собой. И так каждый день. Еще и оскорбления близких при этом читать.
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Ответ Groznyi2024
Ну на шутку была не реакция, а конкретное письмо в комитет. Я не поддерживаю этот бред, но если на шутку Песьякова не будет письма, то и не будет никакого комитета
Тогда получается избирательное правосудие.
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Ответ Черный Дворник
Еще и глумится, козел......
Ещё не вылечился ?
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А футболисты всё воюют с толпой в комментариях. Это забавно
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Я бы на месте футболистов вообще устроил флешмоб, кто кому заплатил, чтобы показать этим придуркам из Комитета по этике, что они клоуны. =)
Есть же у футболистов профсоюз? Вот пусть организуют.
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