Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»

Сергей Песьяков рассказал о хейтерских комментариях после матча с «Зенитом».

Экс-голкипер « », подписавший контракт с «Крыльями Советов», допустил ошибку в матче заключительного 30-го тура Мир с « » (1:2), отбив мяч в свои ворота после удара Артура.

– Что самое жесткое вам приходило после этого матча?

– На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается.

Потом еще, что мы – «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» – это уже классика жанра. Из последнего – на фото я с супругой, и человек пишет: «Две дырки стоят». Я был на фото левее, и человек дополняет: «Слева – самая главная».

Иногда реагируешь, на один из 50 комментариев можно ответить – либо смайликом, где жмут руки, либо написать: «Высрал? Полегчало?» На самом деле, я очень переживаю из-за ошибок, – сказал .

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова