Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных – больше всех

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду дважды отличился в товарищеском матче с Ирландией.

Форвард сборной Португалии сделал счет 2:0 ударом в девятку на 50-й минуте. Ассистировал ему хавбек Рубен Невеш. На 60-й нападающий воспользовался передачей вингера Диогу Жоты – 3:0.

Роналду забил за национальную команду впервые с 16 ноября 2023 года. Тогда он поразил ворота Лихтенштейна.

19 ноября он не смог забить Исландии, 26 марта 2024 года – Словении. В матчах Португалии против Швеции (21 марта), Финляндии (4 июня) и Хорватии (8 июня) Криштиану на поле не выходил.

Всего у Роналду 130 голов в составе национальной команды – больше всех в истории футбола. Он опережает ближайшего преследователя Али Даеи на 22 мяча.

Сегодня 39-летний Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей на топ-уровне – игра с ирландцами стала для него 1226-й в карьере.

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109 комментариев
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Ребят, а голы в ворота Ирландии считаются? Или это тоже сборная нижу уровня Гондураса, как нас убеждают свидетели святого пешехода?
+107
-28
+79
🇵🇹 Криштиану Роналду - 895
🇨🇦 Уэйн Грётцки - 894 (регулярка)
🇷🇺 Саша Овечкин - 853 (регулярка)
🇦🇶 Сын ФИФА - 835

Овечкин 🗣️ "Считаю Месси - лучшим футболистом в истории"

Роналду 🗣️ "Считаю Грётцки - лучшим хоккеистом в истории, но скоро я побью и все его рекорды..."

П. С.: До абсолютного рекорда Грётцки (1042 голов за карьеру) осталось забить каких-то жалких 147 мячей...
+115
-39
+76
Криш сегодня хорошо двигается, есть настроение, физически выглядит отлично. Если он к Евро подходит в нужной форме - это шикарные новости для сборной.
+64
-7
+57
Ответ Max Maximus
🇵🇹 Криштиану Роналду - 895 🇨🇦 Уэйн Грётцки - 894 (регулярка) 🇷🇺 Саша Овечкин - 853 (регулярка) 🇦🇶 Сын ФИФА - 835 Овечкин 🗣️ "Считаю Месси - лучшим футболистом в истории" Роналду 🗣️ "Считаю Грётцки - лучшим хоккеистом в истории, но скоро я побью и все его рекорды..." П. С.: До абсолютного рекорда Грётцки (1042 голов за карьеру) осталось забить каких-то жалких 147 мячей...
Просто повезло 894 раза. Ничего удивительного, если Мультивселенная существует
+33
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+29
Величайший в истории. Я как болельщик Месси это говорю.
+45
-18
+27
И обработка, и голешник уровень бог
+35
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+26
Дубль уже у Рона. Хочу для Рона успешное Евро
+29
-7
+22
Успейте , наслаждайся . Он скоро уйдёт
+26
-6
+20
Ответ Роман
Роналду первый. Месси второй.
Это факт
+36
-17
+19
Роналду первый. Месси второй.
+38
-20
+18
ну и добьем - Ямаль стал самым молодым игроком, который увидел как Роналду забивает 894 и 895 голы
+21
-4
+17
Ответ Aleksandr Dubovik
Ребят, а голы в ворота Ирландии считаются? Или это тоже сборная нижу уровня Гондураса, как нас убеждают свидетели святого пешехода?
Свидетели святого пешехода....это что-то новенькое 🤣🤣🤣
+18
-4
+14
Эх, если бы не голевая засуха в 2009, была бы невообразимая планка в 21 год подряд с голами на уровне сборных. А ведь подавляющее большинство футболистов столько за сборные даже не играют, даже в заявке не числятся.
+15
-2
+13
Его величество вновь посрамил всех хейтеров, но ничего, он это делает на протяжении всей своей карьеры
+21
-9
+12
Goat 💪
+16
-5
+11
Роналду вообще в стратосфере давно. Рядом нет никого. Свои же рекорды обновляет.
+18
-8
+10
Классный гол, принял длинный пас, убрал защитника и с левой в дальнюю девятку👍👍
+15
-5
+10
Ответ Max Maximus
🇵🇹 Криштиану Роналду - 895 🇨🇦 Уэйн Грётцки - 894 (регулярка) 🇷🇺 Саша Овечкин - 853 (регулярка) 🇦🇶 Сын ФИФА - 835 Овечкин 🗣️ "Считаю Месси - лучшим футболистом в истории" Роналду 🗣️ "Считаю Грётцки - лучшим хоккеистом в истории, но скоро я побью и все его рекорды..." П. С.: До абсолютного рекорда Грётцки (1042 голов за карьеру) осталось забить каких-то жалких 147 мячей...
И Рон буквально в шаге от этого
+14
-6
+8
Два шикарных гола. Особенно первый - в стиле молодого КриРо. Пожелаем ему также и на ЧЕ)
+12
-4
+8
Да он и в 39 топ))
+11
-3
+8
Роналду, Роналду, Роналду. Siiiuuu!!!
+12
-5
+7
Лучший игрок в истории футбола, песси даже его бутс не стоит
+15
-8
+7
Ответ Dexter Morgan
Роналду вообще в стратосфере давно. Рядом нет никого. Свои же рекорды обновляет.
Также в стратосфере горят пердаки фанатов пешехода.
+13
-6
+7
Ответ Веселый денек
И обработка, и голешник уровень бог
Без нападения на тренерский штаб соперника после окончания матча в глазах Инфантино это не будет считаться успехом☝️
+14
-8
+6
Роналду даже в 39 лет в лучшей физической форме, чем многие игроки на своём пике. Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие являются его фанатами, учатся у него методикам тренировок, ментальной уверенности. Да, никто и никогда с Роналду не сравнится. Но Роналду будет мотиватором, ориентиром и примером для всех. Он уже давно им является. Просто хейтеры переобуются совсем скоро.
+11
-6
+5
Блин уважуха, 39 лет во всю колотит)))
Лучший футболист в истории футбола
+12
-7
+5
Просто наслаждайтесь его игрой. Это последний Евро Легенды. Таких еще скоро не будет! 🇵🇹👑
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-4
+5
Король футбола ⚽️ 👑
+6
-2
+4
Единственный игрок на уровне сборных, забивший +100 голов с игры, то бишь без пенок. Более того, у Роналду рекорд на уровне сборных и по голам из-за пределов штрафной, и по голам со штрафных
+9
-6
+3
Ответ Человек1991
Дома в товарняке с Ирландией , которая в кризисе, сейчас даже наши соседи Узбекистан, Казахстан, Таджикистан посильнее их. ))
А вот и первый блаженный.
+7
-4
+3
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