Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных – больше всех
Криштиану Роналду дважды отличился в товарищеском матче с Ирландией.
Форвард сборной Португалии сделал счет 2:0 ударом в девятку на 50-й минуте. Ассистировал ему хавбек Рубен Невеш. На 60-й нападающий воспользовался передачей вингера Диогу Жоты – 3:0.
Роналду забил за национальную команду впервые с 16 ноября 2023 года. Тогда он поразил ворота Лихтенштейна.
19 ноября он не смог забить Исландии, 26 марта 2024 года – Словении. В матчах Португалии против Швеции (21 марта), Финляндии (4 июня) и Хорватии (8 июня) Криштиану на поле не выходил.
Всего у Роналду 130 голов в составе национальной команды – больше всех в истории футбола. Он опережает ближайшего преследователя Али Даеи на 22 мяча.
Сегодня 39-летний Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей на топ-уровне – игра с ирландцами стала для него 1226-й в карьере.
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