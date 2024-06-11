Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки двух коллег

Теги происшествия ахахаха НОК Испании Легкая атлетика

Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки коллег.

67-летний охранник Олимпийского комитета Испании был арестован после того, как в январе прошлого года его засняли на камеру, когда он эякулировал в бутылки с водой двух своих коллег.

В комитете пропадали личные вещи сотрудников, и, чтобы найти вора, комитету пришлось пересмотреть записи с камер наблюдения. Тогда и обнаружили, что охранник мастурбировал и эякулировал в бутылки. Причем случай оказался не единичным.

Сотрудники комитета обратились в полицию – мужчину арестовали по обвинению в преступлении против морального авторитета и сексуальном насилии.

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18 комментариев
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допинг подливал
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новости, которые мы заслужили
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Новости, которые мы заслужили😏
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Что-то Испания деградирует. То эрмосо, то срок реальный за обезьяну, то . рочат куда ни попадя.
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Ответ fastfood
новости, которые мы заслужили
опоздал
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Наконец то нормальные спортивные новости)).
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Цивилизация, панимаиш.
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Так и знал, что маструбация, это не тяжелая, а легкая атлетика
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Протеиновый шейк по испански.
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Новость года, я считаю.
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Gachi
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Звонил в Испанию. Сказали да, это их стыд.
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В 67 лет не каждый сможет!)
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Дай бог каждому в 67 эякулировать. Ну не в бутылки конечно, но сам факт
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67 лет,ума так и не нажил
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