Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки двух коллег

Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки коллег.

67-летний охранник Олимпийского комитета Испании был арестован после того, как в январе прошлого года его засняли на камеру, когда он эякулировал в бутылки с водой двух своих коллег.

В комитете пропадали личные вещи сотрудников, и, чтобы найти вора, комитету пришлось пересмотреть записи с камер наблюдения. Тогда и обнаружили, что охранник мастурбировал и эякулировал в бутылки. Причем случай оказался не единичным.

Сотрудники комитета обратились в полицию – мужчину арестовали по обвинению в преступлении против морального авторитета и сексуальном насилии.

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