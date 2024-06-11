С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. «ПСЖ» вскоре объявит о переходе голкипера (Иван Карпов)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

С Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России.

Как передает инсайдер Иван Карпов, голкипер «Краснодара» погасил задолженность по алиментам и вновь может выезжать за границу.

Сообщается, что «ПСЖ» объявит о переходе Сафонова в ближайшее время.

89 комментариев
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Минутка занимательно математики - долг Сафонова по алиментам (60 млн) почти такой же, как неустойка Талалаева из Химок (50 млн).

Бонус. На алименты Сафонова его ребенок может купить себе 1200 Суторминых.
+188
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+175
Вот если бы это был фильм, то крутой поворот в сюжете состоял бы в том, что слухи о псж вбросила жена сафонова и тем самым просто вернула алименты)
+58
0
+58
То есть все-таки ПСЖ Сафонова!
+58
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+49
Ответ Ебздрогыч
Минутка занимательно математики - долг Сафонова по алиментам (60 млн) почти такой же, как неустойка Талалаева из Химок (50 млн). Бонус. На алименты Сафонова его ребенок может купить себе 1200 Суторминых.
Ага, не прошло и часа. Совпадение?
11:39 Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок»
12:21 С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. (60 млн)
+48
-1
+47
Ответ Ебздрогыч
То есть все-таки ПСЖ Сафонова!
То есть все-таки Сафонов оплатил
+41
-2
+39
У Талалаева занял что ли?))
+29
-1
+28
Ответ Ебздрогыч
Минутка занимательно математики - долг Сафонова по алиментам (60 млн) почти такой же, как неустойка Талалаева из Химок (50 млн). Бонус. На алименты Сафонова его ребенок может купить себе 1200 Суторминых.
И примерно 3600 бойфрендов для матери
+31
-5
+26
Оплатил
+21
-2
+19
Кто-бы сомневался, что Краснодар упустит сделку почти на 2 миллиарда рублей из-за 60 миллионов. Даже если Сафонов настолько туп, что не может договориться с бывшей женой, за него заплатят, упакуют и отправят в Париж, а там уже будут разбираться.
+21
-3
+18
Теперь пусть ПСЖ отказывается от трансфера, многоходовочка от бывшей жены
+14
-1
+13
Никто в стране не рад трансферу сафонова как рада Настюха
+12
0
+12
Сафонову надо быть осторожней француженки уже будут брать евриками а это намного дороже
+9
0
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Самый дорогой билет из России во Францию.
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Что ещё придумает Доннарумма??
+9
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Учитывая, что Доннарума будет в сборной на Евро, а потом в отпуске, то Матвей может раньше приступить к тренировкам и освоиться раньше.
Дай Бог, чтоб составил конкуренцию и главное без травм, готовься тщательно, Матвей, удачи! 💪
+9
-1
+8
Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
А он не о реальной трансферной стоимости игрока, а о стоимости для Зёни. Им реальная цена на боку.
+9
-2
+7
Ответ idemidov
Ага, не прошло и часа. Совпадение? 11:39 Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок» 12:21 С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. (60 млн)
Вывод, это Талалаев родил Сафонову дочку
+8
-1
+7
План Доннарумы провалился!
+8
-1
+7
Ответ Ебздрогыч
То есть все-таки ПСЖ Сафонова!
ПСЖ ¾ Сафонова
+5
0
+5
Есть ощущение, что это далеко не конец этого сериала
+5
0
+5
Ответ LNk O
Бывшая жена нанесёт ответный удар, но уже в Париже
Увидеть Париж, и заплатить алимент
+3
0
+3
Ответ idemidov
Ага, не прошло и часа. Совпадение? 11:39 Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок» 12:21 С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. (60 млн)
Талалаев - ребенок Сафонова?
+3
0
+3
Ответ IlyaGrain
У Талалаева занял что ли?))
Хорош)))
+3
0
+3
мотя долг свой погасил
это Гинер все купил
+3
0
+3
Вот и денежки нашлись, Донарума берегись!
+3
-1
+2
Вот что ПСЖ животворящий делает!
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Жена Сафонова не смогла договориться с ПСЖ и органами опеки Франции. Теперь она будет договариваться с Росавиацией чтобы Сафонова не выпустили за границу.
Для людей, которые дальше заголовка не читают : Сафонов погасил задолженность
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Минутка занимательно математики - долг Сафонова по алиментам (60 млн) почти такой же, как неустойка Талалаева из Химок (50 млн). Бонус. На алименты Сафонова его ребенок может купить себе 1200 Суторминых.
Самое интересное, что долг по ИП на который ссылались в постановлении запрета на вылет сумма была чуть больше 21тысячи рублей. Кому то очень хотелось выставить Матвея козлом.
+6
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Бывшая жена нанесёт ответный удар, но уже в Париже
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Жириновский и это предсказал, он знал, что Сафонов как ни крути, но оплатит)
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