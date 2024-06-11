С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. «ПСЖ» вскоре объявит о переходе голкипера (Иван Карпов)
С Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России.
Как передает инсайдер Иван Карпов, голкипер «Краснодара» погасил задолженность по алиментам и вновь может выезжать за границу.
Сообщается, что «ПСЖ» объявит о переходе Сафонова в ближайшее время.
Бонус. На алименты Сафонова его ребенок может купить себе 1200 Суторминых.
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12:21 С Сафонова сняли запрет на выезд из России – он погасил долги по алиментам. (60 млн)
Дай Бог, чтоб составил конкуренцию и главное без травм, готовься тщательно, Матвей, удачи! 💪
это Гинер все купил