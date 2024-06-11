Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Том-Хеннинг Эвребе Футбол

Андрес Иньеста прокомментировал судейство в играх «Барселоны» и «Челси» в 2009-м.

Первый матч завершился со счетом 0:0, а ответный, на котором работал Том-Хеннинг Эвребе, – со счетом 1:1, и «блауграна» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Арбитр в той игре принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба.

«Все говорят о судействе в гостевом матче с «Челси». Но если мы вернемся на неделю назад, к первому матчу, то найдем несколько случаев, когда решения были приняты не в нашу пользу, но о них никто не помнит», – сказал бывший хавбек «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.

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33 комментария
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На воре и шапка горит
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Ответ pasmike
Так с Эвребе был вопиющий случай - 4 чистейших пенальти не назначено. Был бы там 1 пенальти или 1 гол с офсайда - никто бы и не вспоминал. В 2006 гол Шевы ошибочно не засчитали в полуфинале, но никто про это не вспоминает, ибо подобных случаев в еврокубках множество. А с Эвребе - это позор. Иньесте бы молчать в тряпочку. 3 из 6 титулов того года - липовые
Про удаление Абидаля, левый офсайд у Это’О, непоставленную пенку на Анри и не удаление Баллака, что скажешь ?
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А еще "нравятся" полуфиналы с Реалом. Тоже отличное судейство вышло, конечно. Хотя там на две игры размазано, конечно.
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Ответ pasmike
Так с Эвребе был вопиющий случай - 4 чистейших пенальти не назначено. Был бы там 1 пенальти или 1 гол с офсайда - никто бы и не вспоминал. В 2006 гол Шевы ошибочно не засчитали в полуфинале, но никто про это не вспоминает, ибо подобных случаев в еврокубках множество. А с Эвребе - это позор. Иньесте бы молчать в тряпочку. 3 из 6 титулов того года - липовые
Гол Шевы не засчитали (какое совпадение) в матче с Барселоной. Барсучки не любят вспоминать тот матч, ведь там сам Карлес Пуйоль симулировал))
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Давай конкретнее перечисляй,я что-то не помню)))))
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Никто не помнит))
Никто о них не помнит, потому что их не было. А вот Эвребе был.
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На самом деле Иньеста прав, ошибки были в обе стороны, причём довольно-таки значимые, но почему-то все запомнили только ошибки в пользу Барсы
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Как тот позор можно пытаться оправдать вообще? Лучше бы молчали…
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Ответ pasmike
Так с Эвребе был вопиющий случай - 4 чистейших пенальти не назначено. Был бы там 1 пенальти или 1 гол с офсайда - никто бы и не вспоминал. В 2006 гол Шевы ошибочно не засчитали в полуфинале, но никто про это не вспоминает, ибо подобных случаев в еврокубках множество. А с Эвребе - это позор. Иньесте бы молчать в тряпочку. 3 из 6 титулов того года - липовые
Почему сразу не 14 пенальти? И кстати как в первом матче челси остался в полном составе не хочешь рассказать?
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Ответ almatbarsa
Первый матч: 1) Это’о выбегал 1 на 1, зафиксировали липовый офсайд 2) Защитник Челси повалил Анри в штрафной потянув за футболку, пенку не дали 3) Баллак прямой ногой летел в игрока Барсы, дали только желтую 4) Баллак блокировал забегавшего в штрафную Иньесту, вторую желтую не дали Ответный матч: 1) Баллак в начале игры попадает мячом в свою вытянутую руку в штрафной, не будь там руки мяч шел в сторону игрока Барсы который мог пробить 2) Дрогба в верховой борьбе шипами бьет в тело Пике, даже фол не зафиксировали 3) Анелька споткнулся об свою ногу, а за это удалили Абидаля Выводы делайте сами…
Ещё во второй игре не поставили опасный штрафной на Месси, когда Лео срубили, как косой.
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Если считать количество ошибок за две игры, то в пользу Челси было больше ошибок. Так что все нытье про несправедливость это лицемерие глоров Реала.
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Пересмотри повтор. Молчали бы
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Иньеста, ответный матч 2009 г. самый позорный за всю историю.
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Ну теперь уже есть, не слух, а факт что Барса в те года работала с судьями в Испании. Главе судейского комитета Негрейре больше 7 лямов евро заплатили за якобы консультации. Почему теперь не предположить что с судьями в Европе тоже работали?
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Ответ Влад Тюрин
Ещё во второй игре не поставили опасный штрафной на Месси, когда Лео срубили, как косой.
Ну на такую ошибку еще можно закрыть глаза, но Челси за 2 матча избежал 2 красных карточек, 2 пенальти в свои ворота, и потенциального гола Это’о при выходе 1 на 1. Плюс во втором матче из-за левого удаления Абидаля почти полчаса играли в большинстве. На такое уже трудно закрыть глаза…
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Ответ almatbarsa
Первый матч: 1) Это’о выбегал 1 на 1, зафиксировали липовый офсайд 2) Защитник Челси повалил Анри в штрафной потянув за футболку, пенку не дали 3) Баллак прямой ногой летел в игрока Барсы, дали только желтую 4) Баллак блокировал забегавшего в штрафную Иньесту, вторую желтую не дали Ответный матч: 1) Баллак в начале игры попадает мячом в свою вытянутую руку в штрафной, не будь там руки мяч шел в сторону игрока Барсы который мог пробить 2) Дрогба в верховой борьбе шипами бьет в тело Пике, даже фол не зафиксировали 3) Анелька споткнулся об свою ногу, а за это удалили Абидаля Выводы делайте сами…
Это другое
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