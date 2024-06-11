Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»
Андрес Иньеста прокомментировал судейство в играх «Барселоны» и «Челси» в 2009-м.
Первый матч завершился со счетом 0:0, а ответный, на котором работал Том-Хеннинг Эвребе, – со счетом 1:1, и «блауграна» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Арбитр в той игре принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба.
«Все говорят о судействе в гостевом матче с «Челси». Но если мы вернемся на неделю назад, к первому матчу, то найдем несколько случаев, когда решения были приняты не в нашу пользу, но о них никто не помнит», – сказал бывший хавбек «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.
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Никто о них не помнит, потому что их не было. А вот Эвребе был.